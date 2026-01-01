Veido iekšējos rīkus, ko tava komanda patiešām izmantos
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Strādā ātrāk ar pareizajiem rīkiem
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Padari savus rīkus viedākus ar MI
Uzglabā un pārvaldi savus datus bez piepūles
Daži pielāgoti iekšējie rīki, ko varat izveidot, izmantojot AI Builder
Pārdošanas informācijas panelis
Projektu izsekotājs
Uzdevumu prioritizēšanas rīks
Pārdošanas piedāvājumu veidotājs
MI čatbots
Darbinieku ievadīšanas portāls
Kā izveidot iekšēju rīku, izmantojot AI Builder
Apraksti savu ideju vai izvēlies veidni
Personalizē un testē
Publicē ar vienu klikšķi
Izvēlies veidni un personalizē to
Iepriekš sagatavotas veidnes
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Content calendar
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Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.
Iekšējo rīku veidotāja BUJ
Kas ir iekšējais rīks?
Iekšējais rīks ir jebkura lietotne, vadības panelis vai sistēma, kas izveidota tieši tavas komandas vajadzībām. Kā piemērus var minēt projektu izsekotājus, apstiprināšanas darbplūsmas, personāla portālus vai pārdošanas vadības paneļus. Tā vietā, lai maksātu par standarta programmatūru, kas nav pilnībā atbilstoša tavām vajadzībām, ar Horizons tu vari izveidot tieši to, kas nepieciešams tavai komandai.
Kas var veidot iekšējos rīkus ar Horizons?
Ikviens, kam ir ideja un biznesa problēma, kas jāatrisina – nav nepieciešama pieredze tehniskajās jomās. Neatkarīgi no tā, vai tu esi uzņēmuma dibinātājs, kuram apnicis strādāt ar nebeidzamajām izklājlapām, vadītājs, kurš vēlas optimizēt savas komandas darbplūsmu, vai maza uzņēmuma īpašnieks, kuram nepieciešams pielāgots rīks, bet nav izstrādes komandas, kas to izveidotu, Horizons ir domāts tieši tev. Ja tu vari aprakstīt, kas tev nepieciešams, Horizons var to izveidot.
Vai man ir nepieciešamas dizaina vai programmēšanas prasmes, lai izveidotu savu rīku?
Nē. Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju, ko mēdz dēvēt par vibe coding. Tu vienkāršā valodā apraksti, ko vēlies, un MI to uzreiz izveido. Vēlies pievienot jaunu datu lauku? Vienkārši pajautā. Jāmaina darbplūsma? Apraksti to.
Ja tev nepieciešami papildu informācija, mūsu pamācība par pielāgotu iekšējo rīku izveidi izskaidros visu, kas tev jāzina.
Cik maksā rīka izveide, izmantojot AI Builder iekšējo rīku veidotāju?
Vari sākt bez maksas – nav nepieciešams izmantot maksājumu karti. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties. Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu rīku, skatīties, kā tas top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības.
Svarīgi zināt: MI kredīti tiek arī izmantoti, lai tavā rīkā darbinātu MI funkcijas, piemēram, čatbotu vai viedo meklēšanu, bet tikai tad, kad tavi lietotāji ar tām faktiski mijiedarbojas.
Kad vēlēsies to publicēt, maksas plāni sākas no 2,99 €/mēn. un ietver hostingu un domēnu – tāpēc nekas cits nav jāiestata. Vienkārši nospied pogu "Publish" un tavs rīks būs pieejams tiešsaistē.
Kredīti sāk izsīkt? Tu vari tos papildināt jebkurā laikā un sekot līdzi lietojumam vadības panelī.
Vai es varu kontrolēt, kam ir piekļuve manam iekšējam rīkam?
Jā. Horizons ir aprīkots ar integrētu aizmugursistēmu, kas nozīmē, ka tu vari veidot tīmekļa lietotnes ar iebūvētu lietotāju autentifikāciju, datu glabāšanu un piekļuves kontroli – tādējādi tu izlem, kurš var pierakstīties, ko viņš var redzēt un ko viņš var darīt, neiestatot nekādas ārējas sistēmas vai datubāzes.
Vai mana komanda var izmantot rīku jebkurā ierīcē?
Jā. Visi ar AI Builder izveidotie rīki ir pilnībā pielāgojami, tāpēc tie darbojas gan galddatoros, gan planšetdatoros, gan mobilajās ierīcēs — neatkarīgi no tā, kur strādā jūsu komanda.
Ko darīt, ja, biznesam attīstoties, man būs jāveic izmaiņas?
Tava iekšējā rīka atjaunināšana ir tikpat vienkārša kā tā izveide. Vienkārši atgriezies savā projektā, atver to un turpini tērzēt ar Horizons – apraksti, ko vēlies mainīt, un tas parūpēsies par pārējo. Tas viss ir daļa no "vibe coding" pieredzes – nav nepieciešams izstrādātājs.
Un, ja tev ir tehniskās zināšanas vai vēlies nākotnē attīstīt projektu, Horizons tev nodrošina pilnu piekļuvi kodam – lai tu varētu to uzlabot tik daudz, cik nepieciešams.