Veido iekšējos rīkus, ko tava komanda patiešām izmantos

No vadības paneļiem līdz darbinieku portāliem – izveido pielāgotus rīkus, kas samazina manuālo darbu, palielina komandas produktivitāti un dod tev vairāk laika koncentrēties uz to, kas patiešām attīsta tavu biznesu. Vienkārši apraksti, kas tev nepieciešams, nav nepieciešams programmēt.
Sākt bez maksas

Maksas plāni tikai no 2,99 €/mēn.

Veido iekšējos rīkus, ko tava komanda patiešām izmantos

Tava komanda ir pelnījusi ko labāku par izklājlapām

Viss nepieciešamais, lai izveidotu, palaistu un pārvaldītu savai komandu pielāgotus rīkus – vienuviet.

Strādā ātrāk ar pareizajiem rīkiem

Vienkārši apraksti, kas nepieciešams tavai komandai, un MI to izveidos – nav nepieciešams programmēt. Nodrošini savai komandai labākus rīkus, samazini manuālo darbu un audz ātrāk ar to pašu resursu apjomu.

Viss izaugsmes veicināšanai

Ietver hostingu, domēnu un e-pastu. Vienkārša iestatīšana mārketinga un maksājumu rīkiem: SEO, Stripe, PayPal, AdSense un daudziem citiem.

Padari savus rīkus viedākus ar MI

Pievieno gudru čatbotu vai viedo meklēšanu jebkuram iekšējam rīkam – nekādi trešo pušu pakalpojumi vai atsevišķi rēķini.

Uzglabā un pārvaldi savus datus bez piepūles

Iebūvēti lietotāju konti, datubāzes un failu krātuve – lai tavi rīki darbotos kā īsta lietotne jau no pirmās dienas. Nav nepieciešama nekāda tehniska iestatīšana.
Tava komanda ir pelnījusi ko labāku par izklājlapām

Daži pielāgoti iekšējie rīki, ko varat izveidot, izmantojot AI Builder

No vienkāršiem izsekotājiem līdz pilnībā pielāgojamiem vadības paneļiem – izpēti dažus populārus piemērus vai uzreiz ķeries pie darba ar gatavu uzvedni un sāc veidot dažās sekundēs.
Daži pielāgoti iekšējie rīki, ko varat izveidot, izmantojot AI Builder

Pārdošanas informācijas panelis

Redzi, kā sokas tavam biznesam – seko līdzi ieņēmumiem, darījumiem un mērķiem vienā skaidrā pārskatā, kas tiek atjaunināts reāllaikā.Sākt veidot
Parūpējies, ka katrs projekts tiek laicīgi pabeigts – piešķir uzdevumus, nosaki termiņus un uzraugi progresu bez nepieciešamības iegūt svaigāko informāciju pa e-pastu.Sākt veidot
Palīdzi savai komandai organizēt uzdevumus, noteikt prioritātes un koncentrēties uz svarīgāko.Sākt veidot
Palīdzi savai pārdošanas komandai izveidot un nosūtīt profesionālus piedāvājumus ātrāk – pielāgo pakalpojumus, cenas un termiņus, automātiski aprēķini kopsummas un eksportē uz PDF ar vienu klikšķi.Sākt veidot
Izveido gudru čatbotu, kas atbild uz klientu jautājumiem 24/7, sniedz norādījumus klientiem vai automatizē ikdienas uzdevumusSākt veidot
Ievadi jaunus darbiniekus darbā ātrāk – apkopo dokumentus, kontrolsarakstus un apmācību materiālus vienuviet.Sākt veidot

Kā izveidot iekšēju rīku, izmantojot AI Builder

01

Apraksti savu ideju vai izvēlies veidni

Pastāsti MI, kas tavam iekšējam rīkam ir jādara, un skaties, kā tas top – vai izvēlies veidni, lai sāktu vēl ātrāk.
02

Personalizē un testē

Pilnveido savu rīku, tērzējot ar MI – pielāgo darbplūsmas, pievieno datu laukus un uzlabo dizainu, līdz tas darbojas tieši tā, kā nepieciešams tavai komandai. Priekšskati to, pirms publicē.
03

Publicē ar vienu klikšķi

Kad viss ir gatavs, spied "Publish". Tavs rīks ir tiešsaistē un gatavs darbam – bez tehniskas iestatīšanas, bez gaidīšanas.

Izvēlies veidni un personalizē to

Izvēlies profesionāli izstrādātu veidni, pielāgo to ar MI vai vizuālo rediģēšanu un publicē savu vietni ātrāk.

Iepriekš sagatavotas veidnes

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

Vajag vairāk palīdzības?

Izpēti visaptverošas pamācības, praktiskas vadlīnijas un detalizētas instrukcijas, kas tevi no iesācēja acumirklī pārvērtīs par MI profesionāli. Iegūsti visu nepieciešamo un daudz ko citu sava pirmā MI projekta izveidei.
Pirmie soļi ar Horizons

Pirmie soļi ar Horizons

Pamācība
Video
Raksti labākas uzvednes

Raksti labākas uzvednes

Pamācība
Video
Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Pamācība
Video

Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons

E-komercijas lietotnes un veikali

Pielāgots CRM

Kalendārs un rezervācijas

Pielāgoti MI rīki

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā palaist savu pirmo iekšējo rīku?

Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte.

Iekšējo rīku veidotāja BUJ

Iekšējais rīks ir jebkura lietotne, vadības panelis vai sistēma, kas izveidota tieši tavas komandas vajadzībām. Kā piemērus var minēt projektu izsekotājus, apstiprināšanas darbplūsmas, personāla portālus vai pārdošanas vadības paneļus. Tā vietā, lai maksātu par standarta programmatūru, kas nav pilnībā atbilstoša tavām vajadzībām, ar Horizons tu vari izveidot tieši to, kas nepieciešams tavai komandai.

Ikviens, kam ir ideja un biznesa problēma, kas jāatrisina – nav nepieciešama pieredze tehniskajās jomās. Neatkarīgi no tā, vai tu esi uzņēmuma dibinātājs, kuram apnicis strādāt ar nebeidzamajām izklājlapām, vadītājs, kurš vēlas optimizēt savas komandas darbplūsmu, vai maza uzņēmuma īpašnieks, kuram nepieciešams pielāgots rīks, bet nav izstrādes komandas, kas to izveidotu, Horizons ir domāts tieši tev. Ja tu vari aprakstīt, kas tev nepieciešams, Horizons var to izveidot.

Nē. Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju, ko mēdz dēvēt par vibe coding. Tu vienkāršā valodā apraksti, ko vēlies, un MI to uzreiz izveido. Vēlies pievienot jaunu datu lauku? Vienkārši pajautā. Jāmaina darbplūsma? Apraksti to.

Ja tev nepieciešami papildu informācija, mūsu pamācība par pielāgotu iekšējo rīku izveidi izskaidros visu, kas tev jāzina.

Vari sākt bez maksas – nav nepieciešams izmantot maksājumu karti. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties. Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu rīku, skatīties, kā tas top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības.

Svarīgi zināt: MI kredīti tiek arī izmantoti, lai tavā rīkā darbinātu MI funkcijas, piemēram, čatbotu vai viedo meklēšanu, bet tikai tad, kad tavi lietotāji ar tām faktiski mijiedarbojas.

Kad vēlēsies to publicēt, maksas plāni sākas no 2,99 €/mēn. un ietver hostingu un domēnu – tāpēc nekas cits nav jāiestata. Vienkārši nospied pogu "Publish" un tavs rīks būs pieejams tiešsaistē.

Kredīti sāk izsīkt? Tu vari tos papildināt jebkurā laikā un sekot līdzi lietojumam vadības panelī.

Jā. Horizons ir aprīkots ar integrētu aizmugursistēmu, kas nozīmē, ka tu vari veidot tīmekļa lietotnes ar iebūvētu lietotāju autentifikāciju, datu glabāšanu un piekļuves kontroli – tādējādi tu izlem, kurš var pierakstīties, ko viņš var redzēt un ko viņš var darīt, neiestatot nekādas ārējas sistēmas vai datubāzes.

Jā. Visi ar AI Builder izveidotie rīki ir pilnībā pielāgojami, tāpēc tie darbojas gan galddatoros, gan planšetdatoros, gan mobilajās ierīcēs — neatkarīgi no tā, kur strādā jūsu komanda.

Tava iekšējā rīka atjaunināšana ir tikpat vienkārša kā tā izveide. Vienkārši atgriezies savā projektā, atver to un turpini tērzēt ar Horizons – apraksti, ko vēlies mainīt, un tas parūpēsies par pārējo. Tas viss ir daļa no "vibe coding" pieredzes – nav nepieciešams izstrādātājs.

Un, ja tev ir tehniskās zināšanas vai vēlies nākotnē attīstīt projektu, Horizons tev nodrošina pilnu piekļuvi kodam – lai tu varētu to uzlabot tik daudz, cik nepieciešams.

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