Pārvērt jebkuru dizainu mājaslapā vai tīmekļa lietotnē

Ar Hostinger MI konstruktoru vienkārši augšupielādē ekrānuzņēmumu, fotoattēlu vai skici un skaties, kā tavs plāns kļūst par funkcionējošu vietni vai tīmekļa lietotni tavu acu priekšā.
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Īsteno savu vīziju tiešsaistē bez programmēšanas

Redzēji vietni vai tīmekļa lietotni, kas tev patīk? Vai varbūt tu kaut ko uzskicēji? Augšupielādē jebkuru vizuālo materiālu MI konstruktorā, un mākslīgais intelekts to dažu minūšu laikā parvērtīs par funkcionējošu mājaslapu vai tīmekļa lietotni.

Pēc izveides vari viegli labot tekstu, krāsas un funkcijas, izmantojot vienkāršas komandas – nav nepieciešamas tehniskās zināšanas.

Sākt bez maksas
Īsteno savu vīziju tiešsaistē bez programmēšanas
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Ļauj MI paveikt smago darbu tavu dizainu izstrādē

Iedvesmojies bez robežām

Redzēji mājaslapu, kas patīk? Uzņem ekrānšāviņu. Ir uz papīra ieskicēta ideja? Nobildē to. MI konstruktors strādā ar visu veidu vizuālo informāciju.
Nav nepieciešams manuāli atkārtoti strādāt pie izkārtojuma. Augšupielādē attēlu, un mūsu MI paveiks pārējo.
Neatkarīgi no tā, vai tas ir ļoti specifisks ekrānuzņēmums vai aptuvena skice, MI konstruktors ātri pārvērš tavu dizainu funkcionējošā digitālā pieredzē.
Kad pamats ir nodrošināts, tu saglabā kontroli. Pielāgo izkārtojumus, maini stilus vai pievieno funkcijas, vienkārši tērzējot ar MI.

Ko lietotāji saka par Hostinger MI konstruktoru

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding saīsina izstrādes laiku par 45%, jo tādi rīki kā Hostinger MI konstruktors dabisko valodu pārvērš funkcionējošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšana tagad ir ievērojami vieglāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI konstruktoru, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger MI konstruktors varētu būt visefektīvākais vibe coding rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger MI konstruktors ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Tas ir neticami, cik viegli var izveidot to, ko vēlies savai vietnei un klientiem, ar Hostinger MI konstruktoru! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger MI konstruktors ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger MI konstruktoru! Ir bijis patiešām jautri strādāt ar jauno MI atjauninājumu. Tas ir sniedzis būtiskas un pozitīvas pārmaiņas ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger izdevās izveidot MI konstruktoru... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan front, gan backendu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts bija manā vēlmju sarakstā – LĪDZ jūs izveidojāt MI konstruktoru. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu programmēšanu. Pilnībā neko, un lūk, tā ir gatava. Mans sapņu projekts, kas palīdz citiem, ir pieejams INTERNETĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger MI konstruktors tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad vari radīt tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot uzvedni Hostinger MI konstruktorā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger MI konstruktoru, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger MI konstruktoru var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā pārvērst savu unikālo projekta ideju realitātē?

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Izpēti visaptverošas pamācības, praktiskas vadlīnijas un detalizētas instrukcijas, kas tevi no iesācēja acumirklī pārvērtīs par MI profesionāli. Iegūsti visu nepieciešamo un daudz ko citu sava pirmā MI projekta izveidei.
Pirmie soļi ar Horizons

Pirmie soļi ar Horizons

Pamācība
Video
Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Pamācība
Video
Raksti labākas uzvednes

Raksti labākas uzvednes

Pamācība
Video

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