Parādi savu darbu ar portfolio vietni vai lietotni

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Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.
Uzņēmuma vietnes un lietotnes BUJ
Kas ir uzņēmuma prezentācijas vietne?
Uzņēmuma prezentācijas vietne ir jūsu profesionālā tiešsaistes klātbūtne — vieta, kur potenciālie klienti var uzzināt, kas jūs esat, iepazīties ar jūsu darbu un sazināties ar jums. Lieliska prezentācija parasti ietver portfolio galeriju vai projektu lapas, pakalpojumu lapas, gadījumu izpētes, klientu atsauksmes un skaidru veidu, kā rezervēt zvanu vai sazināties — precīzs variants ir atkarīgs no jūsu uzņēmuma veida. Atšķirībā no vienkāršas tīmekļa lapas, tā ir izstrādāta, lai radītu spēcīgu pirmo iespaidu un pārvērstu apmeklētājus par klientiem. Izmantojot AI Builder, varat izveidot vietni, kas ietver tieši to, kas jums nepieciešams — vienkārši aprakstiet to, un AI parūpēsies par pārējo.
Kas var izveidot prezentācijas vietni vai lietotni, izmantojot AI Builder?
Ikviens, kurš vēlas izskatīties profesionāli tiešsaistē un iegūt vairāk klientu – frīlanceri, mākslinieki, konsultanti, kouči, aģentūras, mazo uzņēmumu īpašnieki un citi. Ja tavam uzņēmumam ir nepieciešama profesionāla klātbūtne tiešsaistē, Horizons var izveidot prezentācijas vietni, kas atbilst tavam darba stilam.
Kā es varu izveidot mājaslapu bez tehniskām zināšanām?
Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju, ko mēdz dēvēt par "vibe coding". Tu vienkāršā valodā apraksti, ko vēlies, un MI to uzreiz izveido.
Vēlies pievienot portfolio galeriju? Vienkārši pajautā. Nepieciešama kontaktu forma? Apraksti to. Vēlies mainīt dizainu, lai tas atbilstu tava zīmola krāsām? Pastāsti Horizons, un tas tiks izdarīts dažu sekunžu laikā.
Tas darbojas vairāk nekā 80 valodās, tādēļ tu vari veidot saviem vārdiem – nav nepieciešams izmantot tehniskus terminus. Ja šis koncepts tev ir svešs, mūsu "vibe coding" ceļvedis izskaidros visu, kas tev jāzina.
Vai varu izveidot klienta portālu, izmantojot AI Builder?
Jā – un tieši ar to Horizons izceļas. Pateicoties tā integrētajai aizmugursistēmai, tu vari izveidot pilnībā pielāgotu klientu portālu ar lietotāju pierakstīšanās iespējām, failu koplietošanu, projektu atjauninājumiem un daudz ko citu, turklāt tas būs ar tavu zīmolu. Taviem klientiem tiek nodrošināta profesionāla, tieši viņiem paredzēta vieta, kurā viņi var visam sekot līdzi, un tu iegūsti pilnīgu kontroli pār to, ko viņi redz un dara.
Vai mana portfolio mājaslapa parādīsies Google?
Jā, tava prezentācijas vietne ietver iebūvētu SEO optimizāciju, kas tiek automātiski nodrošināta no pirmās dienas. Tādi svarīgi tehniskie faili kā sitemap.xml, robots.txt un llms.txt tiek automātiski ģenerēti, lai meklētājprogrammas un MI rīki, piemēram, ChatGPT un Perplexity, varētu saprast tavu saturu – bez jebkādas tehniskas iestatīšanas no tavas puses.
Tu vari arī pievienot mārketinga integrācijas, lai reklamētu savu vietni un piesaistītu jaunus klientus visos svarīgākajos kanālos.
Ko darīt, ja, biznesam attīstoties, man jāveic izmaiņas?
Tavas vietnes vai lietotnes atjaunināšana ir tikpat vienkārša kā tās izveide. Vienkārši atgriezies savā projektā, atver to un turpini tērzēt ar Horizons – apraksti, ko vēlies mainīt, un tas parūpēsies par pārējo. Tas viss ir daļa no "vibe coding" pieredzes – nav nepieciešams izstrādātājs.
Un, ja tev ir tehniskās zināšanas vai vēlies nākotnē attīstīt projektu, Horizons tev nodrošina pilnu piekļuvi kodam – lai tu varētu to uzlabot tik daudz, cik nepieciešams.
Cik maksā portfolio vietnes vai lietotnes izveide ar Horizons?
Vari sākt bez maksas – nav nepieciešams izmantot maksājumu karti. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties. Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu vietni vai lietotni, skatīties, kā tā top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības.
Svarīgi zināt: MI kredīti tiek arī izmantoti, lai tavā mājaslapā vai lietotnē darbinātu MI funkcijas, piemēram, čatbotu vai viedo meklēšanu, bet tikai tad, kad tavi lietotāji ar tām faktiski mijiedarbojas.
Kad vēlēsies to publicēt, maksas plāni sākas no 2,99 €/mēn. un ietver hostingu un domēnu – tāpēc nekas cits nav jāiestata. Vienkārši nospied pogu "Publish" un tava vietne būs pieejama tiešsaistē.
Kredīti sāk izsīkt? Tu vari tos papildināt jebkurā laikā un sekot līdzi lietojumam vadības panelī.
Kāda ir atšķirība starp Horizons un Hostinger mājaslapu konstruktoru priekš portfolio?
Hostinger piedāvā divus veidus, kā izveidot biznesa vietni – ar Horizons vibe coding platformu un Hostinger "velc un nomet" mājaslapu konstruktoru – un atšķirība jau ir redzama nosaukumā.
Hostinger mājaslapu konstruktors ļauj tev sākt, izmantojot veidni, vai ģenerēt biznesa vietni no apraksta, pēc tam pielāgot to, velkot un nometot iepriekš izveidotus elementus. Tas ir lieliski piemērots ikvienam, kam ātri nepieciešama pārskatāma, vienkārša biznesa portfolio vietne.
Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju – tu tērzē ar MI, un tas veic izmaiņas reāllaikā, sniedzot tev daudz lielāku pielāgošanas brīvību. Tas arī ļauj tev veidot sarežģītākus projektus, piemēram, klientu portālus ar lietotāju pierakstīšanās un abonementu funkcionalitātēm, pateicoties tā integrētajai aizmugursistēmai. Un tiem, kas to vēlas, ir pieejama arī pilnīga piekļuve kodam.
Abi rīki ir paredzēti cilvēkiem bez tehniskām zināšanām – atšķirība ir tajā, kā tev patīk veidot un cik liela pielāgojamība tev ir nepieciešama.