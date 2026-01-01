Parādi savu darbu ar portfolio vietni vai lietotni

No portfolio vietnēm līdz interaktīviem klientu portāliem – izveido profesionālu klātbūtni tiešsaistē, kas atstāj spēcīgu pirmo iespaidu, parāda tavu darbu un pārvērš apmeklētājus klientos.
Sākt bez maksas

Maksas plāni sākot no tikai 2,99 €/mēn.

Parādi savu darbu ar portfolio vietni vai lietotni

Viss nepieciešamais lieliska pirmā iespaida radīšanai

Izveido, palaid un attīsti savu klātbūtni tiešsaistē – viss vienuviet, nav nepieciešamas tehniskās zināšanas.

Sāc reklamēt savu darbu tiešsaistē acumirklī

Izveido profesionāla izskata prezentācijas vietni vai tīmekļa lietotni, kas izskatās lieliski jebkurā ierīcē – vienkārši tērzē ar MI vai izvēlies veidni, lai sāktu darbu dažās minūtēs.

Viss izaugsmes veicināšanai

Ietver hostingu, domēnu un e-pastu. Vienkārša iestatīšana mārketinga un maksājumu rīkiem: SEO, Stripe, PayPal, AdSense un daudziem citiem.

Ļauj pareizajiem klientiem atrast tevi

Izmanto mārketinga integrācijas, lai sasniegtu jaunus klientus visnozīmīgākajos kanālos.

Vāc klientu pieprasījumus un potenciālos klientus

Pievieno pielāgotu kontaktu formu savai prezentācijas mājaslapai un pārvērt apmeklētājus par potenciālajiem klientiem – katrs pieprasījums nonāks tieši tavā iesūtnē, gatavs tālākai saziņai.
Viss nepieciešamais lieliska pirmā iespaida radīšanai

Tava klātbūtne tiešsaistē – radīta tieši tev

Izpēti dažus populārus mājaslapu un lietotņu piemērus iedvesmai vai arī uzreiz ķeries pie darba ar gatavu uzvedni un sāc veidot dažās sekundēs.
Tava klātbūtne tiešsaistē – radīta tieši tev

Uzņēmuma vietne

Izveido profesionālu klātbūtni tiešsaistē, kas iepazīstina ar taviem pakalpojumiem, pastāsta par tevi un apmeklētājus pārvērš klientos.Sākt veidot
Piedāvā saviem klientiem personalizētu vietu, kur viņi var vienuviet apskatīt projektu jaunumus, kopīgot failus un iegūt jaunāko informāciju.Sākt veidot
Skaisti parādi savu darbu un ļauj saviem projektiem runāt pašiem par sevi – nav nepieciešams dizainers vai izstrādātājs.Sākt veidot
Izveido vietu, kur tu parādi savu pieredzi internetā – dalies ar savu stāstu, parādi savu darbu un piesaisti auditoriju.Sākt veidot

Kā izveidot prezentācijas vietni vai lietotni ar MI

01

Apraksti savu ideju

Apraksti mājaslapu vai lietotni, ko vēlies izveidot, un skaties, kā tā top. Vai izvēlies veidni ātrākai darba sākšanai.
02

Personalizē un testē

Pilnveido dizainu, tērzējot ar MI – pievieno savu darbu, pielāgo katru detaļu, līdz tā izskatās lieliski, un priekšskati to pirms publicēšanas.
03

Publicē ar vienu klikšķi

Viens klikšķis, un tava vietne ir tiešsaistē – gatava pārsteigt klientus un piesaistīt jaunus. Nav nepieciešama tehniska iestatīšana.

Izvēlies veidni un personalizē to

Izvēlies profesionāli izstrādātu veidni, pielāgo to ar MI vai vizuālo rediģēšanu un publicē savu vietni ātrāk.

Iepriekš sagatavotas veidnes

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

Vajag vairāk palīdzības?

Izpēti visaptverošas pamācības, praktiskas vadlīnijas un detalizētas instrukcijas, kas tevi no iesācēja acumirklī pārvērtīs par MI profesionāli. Iegūsti visu nepieciešamo un daudz ko citu sava pirmā MI projekta izveidei.
Pirmie soļi ar Horizons

Pirmie soļi ar Horizons

Pamācība
Video
Raksti labākas uzvednes

Raksti labākas uzvednes

Pamācība
Video
Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Pamācība
Video

Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons

E-komercijas lietotnes un veikali

Rezervāciju mājaslapas un lietotnes

Iekšējie rīki

Pielāgots CRM

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā prezentēt savu uzņēmumu tiešsaistē?

Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte

Uzņēmuma vietnes un lietotnes BUJ

Uzņēmuma prezentācijas vietne ir jūsu profesionālā tiešsaistes klātbūtne — vieta, kur potenciālie klienti var uzzināt, kas jūs esat, iepazīties ar jūsu darbu un sazināties ar jums. Lieliska prezentācija parasti ietver portfolio galeriju vai projektu lapas, pakalpojumu lapas, gadījumu izpētes, klientu atsauksmes un skaidru veidu, kā rezervēt zvanu vai sazināties — precīzs variants ir atkarīgs no jūsu uzņēmuma veida. Atšķirībā no vienkāršas tīmekļa lapas, tā ir izstrādāta, lai radītu spēcīgu pirmo iespaidu un pārvērstu apmeklētājus par klientiem. Izmantojot AI Builder, varat izveidot vietni, kas ietver tieši to, kas jums nepieciešams — vienkārši aprakstiet to, un AI parūpēsies par pārējo.

Ikviens, kurš vēlas izskatīties profesionāli tiešsaistē un iegūt vairāk klientu – frīlanceri, mākslinieki, konsultanti, kouči, aģentūras, mazo uzņēmumu īpašnieki un citi. Ja tavam uzņēmumam ir nepieciešama profesionāla klātbūtne tiešsaistē, Horizons var izveidot prezentācijas vietni, kas atbilst tavam darba stilam.

Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju, ko mēdz dēvēt par "vibe coding". Tu vienkāršā valodā apraksti, ko vēlies, un MI to uzreiz izveido.

Vēlies pievienot portfolio galeriju? Vienkārši pajautā. Nepieciešama kontaktu forma? Apraksti to. Vēlies mainīt dizainu, lai tas atbilstu tava zīmola krāsām? Pastāsti Horizons, un tas tiks izdarīts dažu sekunžu laikā.

Tas darbojas vairāk nekā 80 valodās, tādēļ tu vari veidot saviem vārdiem – nav nepieciešams izmantot tehniskus terminus. Ja šis koncepts tev ir svešs, mūsu "vibe coding" ceļvedis izskaidros visu, kas tev jāzina.

Jā – un tieši ar to Horizons izceļas. Pateicoties tā integrētajai aizmugursistēmai, tu vari izveidot pilnībā pielāgotu klientu portālu ar lietotāju pierakstīšanās iespējām, failu koplietošanu, projektu atjauninājumiem un daudz ko citu, turklāt tas būs ar tavu zīmolu. Taviem klientiem tiek nodrošināta profesionāla, tieši viņiem paredzēta vieta, kurā viņi var visam sekot līdzi, un tu iegūsti pilnīgu kontroli pār to, ko viņi redz un dara.

Jā, tava prezentācijas vietne ietver iebūvētu SEO optimizāciju, kas tiek automātiski nodrošināta no pirmās dienas. Tādi svarīgi tehniskie faili kā sitemap.xml, robots.txt un llms.txt tiek automātiski ģenerēti, lai meklētājprogrammas un MI rīki, piemēram, ChatGPT un Perplexity, varētu saprast tavu saturu – bez jebkādas tehniskas iestatīšanas no tavas puses.

Tu vari arī pievienot mārketinga integrācijas, lai reklamētu savu vietni un piesaistītu jaunus klientus visos svarīgākajos kanālos.

Tavas vietnes vai lietotnes atjaunināšana ir tikpat vienkārša kā tās izveide. Vienkārši atgriezies savā projektā, atver to un turpini tērzēt ar Horizons – apraksti, ko vēlies mainīt, un tas parūpēsies par pārējo. Tas viss ir daļa no "vibe coding" pieredzes – nav nepieciešams izstrādātājs.

Un, ja tev ir tehniskās zināšanas vai vēlies nākotnē attīstīt projektu, Horizons tev nodrošina pilnu piekļuvi kodam – lai tu varētu to uzlabot tik daudz, cik nepieciešams.

Vari sākt bez maksas – nav nepieciešams izmantot maksājumu karti. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties. Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu vietni vai lietotni, skatīties, kā tā top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības.

Svarīgi zināt: MI kredīti tiek arī izmantoti, lai tavā mājaslapā vai lietotnē darbinātu MI funkcijas, piemēram, čatbotu vai viedo meklēšanu, bet tikai tad, kad tavi lietotāji ar tām faktiski mijiedarbojas.

Kad vēlēsies to publicēt, maksas plāni sākas no 2,99 €/mēn. un ietver hostingu un domēnu – tāpēc nekas cits nav jāiestata. Vienkārši nospied pogu "Publish" un tava vietne būs pieejama tiešsaistē.

Kredīti sāk izsīkt? Tu vari tos papildināt jebkurā laikā un sekot līdzi lietojumam vadības panelī.

Hostinger piedāvā divus veidus, kā izveidot biznesa vietni – ar Horizons vibe coding platformu un Hostinger "velc un nomet" mājaslapu konstruktoru – un atšķirība jau ir redzama nosaukumā.

Hostinger mājaslapu konstruktors ļauj tev sākt, izmantojot veidni, vai ģenerēt biznesa vietni no apraksta, pēc tam pielāgot to, velkot un nometot iepriekš izveidotus elementus. Tas ir lieliski piemērots ikvienam, kam ātri nepieciešama pārskatāma, vienkārša biznesa portfolio vietne.

Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju – tu tērzē ar MI, un tas veic izmaiņas reāllaikā, sniedzot tev daudz lielāku pielāgošanas brīvību. Tas arī ļauj tev veidot sarežģītākus projektus, piemēram, klientu portālus ar lietotāju pierakstīšanās un abonementu funkcionalitātēm, pateicoties tā integrētajai aizmugursistēmai. Un tiem, kas to vēlas, ir pieejama arī pilnīga piekļuve kodam.

Abi rīki ir paredzēti cilvēkiem bez tehniskām zināšanām – atšķirība ir tajā, kā tev patīk veidot un cik liela pielāgojamība tev ir nepieciešama.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.