MI tīmekļa lietotņu veidotājs, kas idejas pārvērš lietotnēs

Izveido un publicē interaktīvas tīmekļa lietotnes, izmantojot tikai savus vārdus, ar MI darbinātu bezkoda tīmekļa lietotņu veidotāju
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MI tīmekļa lietotņu veidotājs, kas idejas pārvērš lietotnēs

Kā izveidot tīmekļa lietotni ar MI

01

Definē savu ideju un galvenās funkcijas

Sāc, identificējot galveno problēmu, ko tava tīmekļa lietotne atrisinās, un iezīmējot nepieciešamās funkcijas.
02

Apraksti savu ideju vai izvēlies sagatavi

Vienkārši pastāsti MI savu ideju un skaties, kā tā top. Vai izvēlies sagatavi ātrākai darba sākšanai.
03

Rediģē, testē un publicē

Iestatiet savu lietotni, veiciet testus un, kad esat gatavs, publicējiet to tiešsaistē — ar AI Builder to var izdarīt ar vienu klikšķi.
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Nepieciešamas bezkoda tīmekļa lietotņu idejas?

Izpēti reālus tīmekļa lietotņu piemērus, ko vari izstrādāt ar Hostinger Horizons, sākot no personīgām vietnēm līdz biznesa rīkiem – visu nodrošina MI, kas tev palīdzēs tās izveidot ar vienkāršām uzvednēm.
Nepieciešamas bezkoda tīmekļa lietotņu idejas?

CRM tīmekļa lietotne

Organizē un pārvaldi kontaktus bez piepūles. Stiprini attiecības, saglabājot tikšanās un pārējo informāciju.Sākt veidot
Viegli izseko reklāmas izdevumiem un kampaņu rezultātiem dažādās platformās, kontrolējot kopējās izmaksas.Sākt veidot
Ļauj klientiem pārlūkot ēdienkartes, rezervēt galdiņus un norādīt uztura preferences vienuviet.Sākt veidot
Ātri apkopo lietotāju atsauksmes un viedokļus, lai uzlabotu savus produktus vai pakalpojumus.Sākt veidot
Izveido un nosūti profesionālus un pielāgojamus rēķinus acumirklī, ļaujot savam biznesam izskatīties profesionāli.Sākt veidot
Palīdzi lietotājiem izveidot ievērojamus CV ar detalizētām norādēm un MI satura ieteikumiem.Sākt veidot
Kopīgo, organizē un straumē podkāstu epizodes elegantā, lietotājiem draudzīgā platformā.Sākt veidot

Veidojiet ātrāk, gudrāk un vienkāršāk ar Hostinger bezkoda mākslīgā intelekta lietotņu veidotāju

Visaptverošs MI tīmekļa lietotņu veidotājs

No koda un dizaina līdz saturam un SEO — ļaujiet Hostinger AI Builder parūpēties par visu. Savienojiet Stripe un integrēto aizmugursistēmu, lai palaistu īstas, funkcionējošas tīmekļa lietojumprogrammas — nav nepieciešamas tehniskās prasmes.

Radīts ātrumam, nevis liekām pūlēm

Tikai apraksti savu ideju – MI izveidos publicēšanai gatavu produktu ātri un bez piepūles. Darbojas 80+ valodās, lai tu varētu radīt saviem vārdiem.

Palaid ātri, audz vēl ātrāk

Publicē ar 1 klikšķi, izmantojot drošu un ātru hostingu, personalizētu domēnu, biznesa e-pastu un daudz ko citu vienuviet. Nav nepieciešami trešo pušu risinājumi.

Darbina labākās tehnoloģijas

Horizons izmanto uzticamus LVM un jaunākos rīkus, lai nodrošinātu augstas kvalitātes kodu, tekstu un dizainu tavām spožākajām tīmekļa lietotņu idejām.

Gatavībā pārvērst savu unikālo projekta ideju realitātē?

Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte.

Vēlies uzzināt vairāk?

Izpēti visaptverošas pamācības, praktiskas vadlīnijas un detalizētas instrukcijas, kas tevi no iesācēja acumirklī pārvērtīs par MI profesionāli. Iegūsti visu nepieciešamo un daudz ko citu sava pirmā MI projekta izveidei.
Darba sākšanas ceļvedis

Darba sākšanas ceļvedis

Pamācība
Video
Raksti labākas uzvednes

Raksti labākas uzvednes

Pamācība
Video
Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Pamācība
Video

MI tīmekļa lietotņu veidotāja BUJ

Šeit ir atbildes uz dažiem no bieži uzdotajiem jautājumiem par tīmekļa lietotņu izveidi.

MI tīmekļa lietotņu veidotājs ir rīks, kas ļauj tev izveidot lietotnes vai mājaslapas, izmantojot mākslīgo intelektu, nevis tradicionālo programmēšanu. Tu apraksti, ko vēlies izveidot, un MI ģenerē lietotnes struktūru, loģiku un saskarni tavā vietā, padarot lietotņu izveidi iespējamu lietotājiem bez tehniskām zināšanām.

Jā. Tev nav nepieciešama pieredze programmēšanā, lai izveidotu tīmekļa lietotni. Lai gan tradicionālai izstrādei ir nepieciešams apgūt tādas valodas kā HTML, CSS vai JavaScript – un satvarus, piemēram, Node.js vai Django – tādi bezkoda un MI rīki kā Hostinger Horizons ļauj tev aprakstīt savu ideju saviem vārdiem un acumirklī ģenerēt funkcionējošu tīmekļa lietotni, nerakstot kodu.

Uzzini vairāk mūsu ceļvedī par to, kā izveidot tīmekļa lietotni.

Jā. Tas ir ideāli piemērots jaunuzņēmumiem, uzņēmējiem un komandām, kas vēlas ātri pārbaudīt idejas. Tu vari izveidot un pilnveidot tīmekļa lietotni, nealgojot izstrādātājus, tādējādi atvieglojot MVP testēšanu un ātru atsauksmju iegūšanu.

Tīmekļa lietotņu izstrādes izmaksas var ievērojami atšķirties. Pašam to izveidot ir lēti, bet prasa laiku un tehniskās prasmes, savukārt izstrādes komandas nolīgšana var izmaksāt tūkstošiem eiro.

Tādas bezkoda platformas kā Hostinger Horizons izmantošana ir pieejama un budžetam draudzīga iespēja. Plāni ir izdevīgi, to cena sākas no 2,99 €/mēn. Tie ļauj izstrādāt un palaist lietotnes bez lielām sākotnējām investīcijām.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasi mūsu rakstu par to, cik maksā tīmekļa lietotne.

Tu vari pārvērst ideju lietotnē dažu minūšu laikā. Kad tu apraksti savu lietotnes ideju, MI gandrīz acumirklī izveido pilnībā funkcionējošu tīmekļa lietotni. Pēc tam tu vari pilnveidot funkcijas, pielāgot izkārtojumus un testēt savu lietotni pirms publicēšanas.

Kodēšanai būs nepieciešams koda redaktors (piemēram, Visual Studio Code), versiju kontrole (piemēram, GitHub) un izvietošanas rīki. Izmantojot lietotņu veidotāju bez koda, piemēram, Hostinger AI Builder, jums ir nepieciešama tikai viena platforma — tā apstrādā lietotņu izveidi, mitināšanu un izvietošanu vienā nemanāmā plūsmā.

Tu vari izveidot plašu klāstu tīmekļa lietotņu, tostarp pielāgotus rīkus, vadības paneļus, MVP, biznesa lietotnes, rezervāciju sistēmas, SaaS un interaktīvas tīmekļa lietotnes.

Hostinger Horizons MI lietotņu veidotājs ir paredzēts tīmekļa lietotņu izstrādei, nevis mobilajām lietotnēm.

Pirms publicēšanas tu vari priekšskatīt un testēt savu tīmekļa lietotni, lai pārliecinātos, ka viss darbojas, kā paredzēts. Ar Hostinger Horizons tu vari testēt savu lietotni izolētā vidē un ātri novērst problēmas, lūdzot MI veikt korekcijas – nav nepieciešama programmēšana vai manuāla atkļūdošana.

Kad viss darbojas kā nākas, nekavējoties publicē savu tīmekļa lietotni ar vienu klikšķi. Hostings ir iebūvēts, tāpēc nav jāpārvalda izvietošanas iestatījumi.

Lai uzzinātu vairāk, izlasi mūsu tīmekļa lietotņu testēšanas ceļvedi.

Jā, jūs varat turpināt rediģēt savu tīmekļa lietotni vai vietni pēc tam, kad to ir ģenerējis mākslīgais intelekts. Ja vēlaties rediģēt tikai tekstu un kodu, ziņojumu kredīti nav nepieciešami, un to varat izdarīt tieši.

Varat arī izmantot Hostinger mākslīgā intelekta veidotāju, lai veiktu izmaiņas un ģenerētu pavisam jaunas lietotnes vai vietnes versijas, ja vien jums ir pietiekami daudz ziņojumu kredītu. Vienkārši aprakstiet, kādas izmaiņas vēlaties veikt ziņojumā mūsu mākslīgā intelekta tīmekļa lietotņu veidotājam.

Tīmekļa lietotņu drošība ietver SSL sertifikāta uzstādīšanu, atļauju pārvaldību, lietotāju datu aizsardzību un draudu uzraudzību. Hostinger Horizons pēc noklusējuma parūpējas par būtiskākajiem drošības risinājumiem, taču vari lasīt vairāk par tīmekļa lietotņu drošības paraugpraksi.

Tīmekļa lietotnes uzturēšana nozīmē tās atjaunināšanu, drošību un nevainojamu darbību. Tas ietver kļūdu labošanu, programmatūras komponentu atjaunināšanu un funkciju uzlabošanu laika gaitā. Tādi rīki kā Hostinger AI Builder vienkāršo apkopi, apvienojot atjauninājumus un mitināšanu vienā platformā.

Ir daudz veidu, kā pelnīt naudu ar tīmekļa lietotni. Tu vari iekasēt maksājumus no lietotājiem par abonementiem vai vienreizējiem pirkumiem, rādīt reklāmas, piedāvāt premium funkcijas ("freemium" modelis) vai pārdot piekļuvi specializētiem rīkiem vai saturam. Hostinger Horizons integrējas ar maksājumu sistēmām, kas atvieglo maksas funkciju vai pakalpojumu izveidi.

Lai gūtu vairāk iedvesmas, izpēti padomus par to, kā monetizēt tīmekļa lietotni.

Mājaslapas parāda statisku vai daļēji dinamisku saturu, bet tīmekļa lietotnes piedāvā tādas interaktīvas funkcijas kā lietotāja konti un reāllaika atjauninājumi. Tavi mērķi noteiks to, kura būs labāka.

Vairāk vari uzzināt mūsu tīmekļa lietotņu un mājaslapu salīdzinājumā.

Tīmekļa lietotnes darbojas pārlūkprogrammās, savukārt mobilās lietotnēs tiek lejupielādētas ierīcēs. Tīmekļa lietotnes ir vieglāk atjaunināt un izvietot, bet mobilās lietotnes var piedāvāt labāku ierīču integrāciju.

Apskati mūsu izsmeļošo tīmekļa lietotņu un mobilo lietotņu salīdzinājumu, lai uzzinātu to plusus un mīnusus.

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