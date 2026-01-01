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Izmanto savu ieteikuma saiti jebkur
- Nosūti to draugam, kurš uzsāk projektu
- Pievieno to savam saturam vai sociālo tīklu profilam
- Dalies ar saiti savās kopienās vai grupu čatos
Tava atlīdzība: 20% komisija
Hostinger Horizons rekomendāciju programmas BUJ
Kur es varu iegūt savu saiti rekomendācijai?
Tu vari atrast savu ieteikumu saiti šajās vietās:
- Ieteikumu programmas vadības panelī;
- Hostinger Horizons platformā – vienkārši nospied uz izvēlnes ikonas augšējā kreisajā stūrī un izvēlies "Refer".
Cik daudz cilvēkiem es varu ieteikt Horizons?
Nav nekādu ierobežojumu, cik daudz cilvēku tu vari piesaistīt ar Hostinger partnerprogrammu. Dalies ar savu saiti un iesaki Hostinger Horizons tik daudz draugiem, cik vien vēlies.
Cik daudz es varu nopelnīt?
Tā kā tu vari ieteikt Hostinger Horizons neierobežotam skaitam cilvēku, arī tavs peļņas potenciāls ir neierobežots. Tu iegūsi 20% no katra kritērijiem atbilstoša darījuma, un veiksmīgo darījumu skaits ir atkarīgs no tevis.
Ko iegūst mans draugs?
Viņi saņem papildu 20% atlaidi savam pirmajam Hostinger AI Builder plānam.
Kāpēc atlīdzības saņemšana aizņem 45 dienas?
Mēs piedāvājam 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Tas nozīmē, ka jauni lietotāji 30 dienas pēc pirkuma veikšanas var pieprasīt pilnu naudas atmaksu.Papildu 15 dienas ir nepieciešamas grāmatvedības un administratīviem mērķiem.
Kā es saņemšu nopelnīto?
Savā ieteikumu programmas vadības panelī tu vari izvēlēties vai nu PayPal, vai bankas pārskaitījumu.PayPal katru dienu nosūta naudu lietotājiem, kuri ir sasnieguši 50 $. Tomēr automatizācijas dēļ tu vari saņemt savu maksājumu nākamajā dienā.Bankas pārskaitījumam ir nepieciešams nopelnīt 200 $. Pēc tam tev ir jāgaida līdz mēneša pēdējai ceturtdienai, kad tiek apstrādāti visi bankas pārskaitījumi. Ja tu kvalificējies atlīdzības saņemšanai pēc šīs dienas, tad tā tiks apstrādāta nākamajā mēnesī.Atkarība no bankas politikas bankas pārskaitījumiem var tikt piemērotas papildu maksas vai valūtas kursa starpības, kas var samazināt atlīdzības summu. Lai izvairītos no šīm maksām, tu vari izmantot PayPal.
Kā es varu pārbaudīt savu ieteikumu statusu?
Ieteikumu programmas vadības panelī tu vari atrast sadaļu "My rewards". Tajā tu vari apskatīt savu ieteikumu statistiku un gan izmaksātās, gan gaidāmās komisijas.