Dalieties ar Hostinger AI Builder un nopelniet līdz pat 150 USD

Nopelni 20% no summas, ko tavs draugs samaksā par savu pirmo Hostinger Horizons plānu (līdz 150 USD). Turklāt tavs draugs saņems papildu 20% atlaidi.
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Kā tas strādā

01

Nosūti savu saiti

Nokopē savu personīgo saiti, ko vari atrast Hostinger Horizons vai ieteikumu programmas vadības panelī, un nosūti to draugiem.
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Pagaidi, kad iegādāsies plānu

Saņemiet atlīdzību, kad jūsu draugi iegādājas savu pirmo Hostinger AI Builder plānu un izmanto pakalpojumus vairāk nekā 45 dienas.
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Saņem savu samaksu

Tevis nopelnītais tiek nosūtīts uz tavu PayPal, Hostinger kontu vai tiek veikts bankas pārskaitījums.

Palīdzi citiem sākt strādāt ar MI un saņem atlīdzību

Izmanto savu ieteikuma saiti jebkur

Izmanto savu ieteikuma saiti jebkur

  • Nosūti to draugam, kurš uzsāk projektu
  • Pievieno to savam saturam vai sociālo tīklu profilam
  • Dalies ar saiti savās kopienās vai grupu čatos
Tava atlīdzība: 20% komisija

Tava atlīdzība: 20% komisija

Nopelni atlīdzību, kad tavi draugi iegādājas savu pirmo Hostinger Horizons plānu un izmanto to vairāk par 45 dienām.

Hostinger Horizons rekomendāciju programmas BUJ

Tu vari atrast savu ieteikumu saiti šajās vietās:

Nav nekādu ierobežojumu, cik daudz cilvēku tu vari piesaistīt ar Hostinger partnerprogrammu. Dalies ar savu saiti un iesaki Hostinger Horizons tik daudz draugiem, cik vien vēlies.

Tā kā tu vari ieteikt Hostinger Horizons neierobežotam skaitam cilvēku, arī tavs peļņas potenciāls ir neierobežots. Tu iegūsi 20% no katra kritērijiem atbilstoša darījuma, un veiksmīgo darījumu skaits ir atkarīgs no tevis.

Viņi saņem papildu 20% atlaidi savam pirmajam Hostinger AI Builder plānam.

Mēs piedāvājam 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Tas nozīmē, ka jauni lietotāji 30 dienas pēc pirkuma veikšanas var pieprasīt pilnu naudas atmaksu.

Papildu 15 dienas ir nepieciešamas grāmatvedības un administratīviem mērķiem.

Savā ieteikumu programmas vadības panelī tu vari izvēlēties vai nu PayPal, vai bankas pārskaitījumu.

PayPal katru dienu nosūta naudu lietotājiem, kuri ir sasnieguši 50 $. Tomēr automatizācijas dēļ tu vari saņemt savu maksājumu nākamajā dienā.

Bankas pārskaitījumam ir nepieciešams nopelnīt 200 $. Pēc tam tev ir jāgaida līdz mēneša pēdējai ceturtdienai, kad tiek apstrādāti visi bankas pārskaitījumi. Ja tu kvalificējies atlīdzības saņemšanai pēc šīs dienas, tad tā tiks apstrādāta nākamajā mēnesī.

Atkarība no bankas politikas bankas pārskaitījumiem var tikt piemērotas papildu maksas vai valūtas kursa starpības, kas var samazināt atlīdzības summu. Lai izvairītos no šīm maksām, tu vari izmantot PayPal.

Ieteikumu programmas vadības panelī tu vari atrast sadaļu "My rewards". Tajā tu vari apskatīt savu ieteikumu statistiku un gan izmaksātās, gan gaidāmās komisijas.

Iesaki un nopelni līdz 150 USD

Nopelniet 20% no summas, ko jūsu draugs samaksā par savu pirmo Hostinger AI Builder plānu (līdz 150 USD).

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