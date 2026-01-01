Hostinger aģenti

Izvēlies uzdevumu. Aģenti to izdarīs.

Specializēti MI eksperti SEO, mārketingam, saturam, pārdošanai, klientu komunikācijai un biznesa plānošanai.
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30 dienu naudas atmaksas garantija
Darbojas kopā ar:
Izvēlies uzdevumu. Aģenti to izdarīs.

Kā Hostinger aģenti var palīdzēt

Bizness un stratēģija

Izvērtē savu ideju, formulē piedāvājumu un izveido skaidru plānu.

Bizness un stratēģija

Zīmola identitāte

Ģenerē logo un attēlus, kas ļauj tavam uzņēmumam izskatīties profesionāli.

Zīmola identitāte

Mārketings un SEO

Atrodi atbilstošus atslēgvārdus, pārskati savas lapas un noskaidro, kā būt augstāk meklēšanas rezultātos.

Mārketings un SEO

Uzdevumu plānošana

Saņem MI palīdzību atkārtotiem uzdevumiem, lēmumiem un nākamajiem soļiem.

Uzdevumu plānošana

Vispārīgs MI salīdzinājumā ar Hostinger aģentiem

Vispārīgs MI gaida norādījumus. Hostinger aģenti parāda, ko darīt.

Vispārīgs čatbots

  • Gaida perfekto uzvedni.
  • Tev jāzina, ko jautāt.
  • Sniedz vispārīgas atbildes.
  • Bezgalīga sarakstīšanās.

Hostinger aģenti

  • Sāk ar gatavām prasmēm.
  • Rāda ceļu, uzdodot pareizos jautājumus.
  • Pieejami tavā Hostinger kontā.
  • Sniedz pilnīgus rezultātus.

Aizmirsti par uzvednēm, sāc ar uzdevumu

Izvēlies, kas tev ir jāizdara, seko jau gatavai prasmei un iegūsti praktisku rezultātu, ko vari izmantot.
Izvēlies uzdevumu
Seko norādījumiem
Iegūsti gatavu rezultātu
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Aizmirsti par uzvednēm, sāc ar uzdevumu

Nezini, ar ko sākt? Vērsies pie eksperta

Biznesa konsultants

Es izvērtēšu tavas idejas, atklāšu izaugsmes iespējas un palīdzēšu izlemt, ko darīt tālāk.
Es rakstīšu vietnes tekstus, emuāra ierakstus un produktu aprakstus, kas būs saistoši tavai auditorijai.
Es atklāšu atslēgvārdus, kurus meklē tavi potenciālie klienti, identificēšu, kas kavē tavas vietnes attīstību, un parādīšu, kur konkurenti gūst virsroku.
Es izstrādāšu tava piedāvājuma palaišanas plānu, saplānošu saturu mēnesim un parādīšu, kurus kanālus tev vajadzētu izmantot.
Es sagatavošu svarīgus juridiskos dokumentus, izskaidrošu līgumus pirms to parakstīšanas un palīdzēšu izvairīties no dārgām kļūdām.
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Lietošanas piemēri

Ko tu vēlies paveikt?

Izvēlies, kas tev ir jāizdara, seko jau gatavai prasmei un iegūsti praktisku rezultātu, ko vari izmantot.

Ieplāno sociālo tīklu ierakstus

Ieplāno sociālo tīklu ierakstus

Ieplāno un publicē ierakstus automātiski.
Izveido mārketinga saturu

Izveido mārketinga saturu

Ģenerē reklāmas un mārketinga tekstu no savas vietnes.
Raksti SEO emuāra ierakstus

Raksti SEO emuāra ierakstus

Ģenerē emuāra ierakstus ar jau iekļautu atslēgvārdu izpēti.
Ģenerē vietnes tekstu

Ģenerē vietnes tekstu

Izveido savu lapu tekstu dažu minūšu laikā.
Atrodi potenciālos klientus un sazinies ar viņiem

Atrodi potenciālos klientus un sazinies ar viņiem

Atklāj potenciālos klientus un automātiski sazinies ar viņiem.
Raksti profesionālus e-pastus

Raksti profesionālus e-pastus

Apraksti situāciju un saņem kvalitatīvu e-pasta melnrakstu.
Izveido privātuma politiku

Izveido privātuma politiku

Ģenerē skaidru privātuma politiku, kas personalizēta tavam uzņēmumam.
Pārskati savas cenas

Pārskati savas cenas

Saņem atsauksmes par cenām, izmaksām, peļņu un cenu noteikšanas modeli.
Gatavi palīdzēt ar ikdienas biznesa uzdevumiem.
150+
prasmes
Pievieno rīkus, kurus jau izmanto.
1000
lietotnes
Uzticas uzņēmumi visā pasaulē.
50+
valstīs

Izvēlies piemērotāko MI aģentu plānu

1000 kredīti katru mēnesi
Atjauninās automātiski, nekas nav jādara.
150+ lietošanai gatavas prasmes
Organizētas pēc uzdevuma, kas ietver emuāra ierakstus, SEO auditus un reklāmas tekstus.
Pievieno savas iecienītākās lietotnes
Izmanto Gmail, Notion, Slack, WhatsApp un vairāk nekā 1000 rīku savā darbplūsmā.
Izveido attēlus, logo un zīmola vizuālos materiālus
Izveido vizuālos materiālus ātrāk ar MI palīdzību.
Pārbaudi biznesa idejas un cenas
Saņem atsauksmes, pirms ieguldi laiku un naudu.
Augšupielādē failus un izseko versijām
Priekšskati darbu un saglabā katru versiju.
Automatizē savu uzdevumu sarakstu
Izveido atkārtoto uzdevumu grafiku un ļauj savam aģentam par tiem parūpēties.
Populārākais

12 mēneši

30% atlaide
9,99
6,99/mēn.

3 mēneši

7,99/mēn.

1 mēnesis

9,99/mēn.

Tiek atjaunots par 8,99 € mēn. Cenas neietver piemērojamos nodokļus.

Tiek atjaunots par 8,99 € mēn. Cenas neietver piemērojamos nodokļus.

Ko par mums saka lietotāji

Uzzini, kāda ir bijusi citu klientu pieredze ar Hostinger.
Čārlija Lova un Deils Komlijs
Čārlija Lova un Deils Komlijs
Nohma līdzdibinātāji

"Sniedzot atbalstu, mēs norādām mūsu inženieriem, ka Hostinger ir standarts."

Ouens Filipss
Ouens Filipss
Kalējs

"Es varu pārvaldīt hostingu, domēna vārdu un SSL sertifikātu vienuviet, kas ir kaut kas nebijis."

Džordi Roberts
Džordi Roberts
Mārketinga eksperts

"Hostinger ir labākais hostinga pakalpojumu sniedzējs, ko esmu izmantojis. Atbalsts ir lielisks, un cenas ir nepārspējamas."

Anna Frankesa
Anna Frankesa
Digitālā dizainere un izstrādātāja

"Es iesaku saviem klientiem pāriet pie Hostinger. Viss ir ļoti viegli, un visu laiku tiek piedāvātas jaunas funkcijas."

Elise Ernaesa
Elise Ernaesa
Uzņēmuma īpašniece

"Pateicoties Hostinger vienkāršajam vadības panelim, mēs paši varam pārvaldīt mūsu WordPress vietni."

Izmanto savus rīkus
Savienojumi

Izmanto savus rīkus

Pievieno trešo pušu pakalpojumus, lai tavi aģenti tos varētu izmantot čata laikā.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google uzdevumi

Google uzdevumi

Notion

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Perplexity AI

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Jira

Jira

Discord

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GitHub

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Firecrawl

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Figma

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Google kalendārs

Google kalendārs

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

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Bieži uzdotie jautājumi

Hostinger Agents ir ar MI darbināta lietotne, kas tev nodrošina specializētu aģentu komandu — katrs izveidots konkrētai biznesa jomai, piemēram, stratēģijai, rakstīšanai, SEO, mārketingam, juridiskajiem jautājumiem, komunikācijai ar klientiem un pārdošanai. Viena vispārīga čatbota vietā tu iegūsti konkrētu jomu ekspertus, ar kuriem vari vienkāršā valodā runāt jebkurā laikā. Nav nepieciešamas tehniskās prasmes.
Tas ir radīts pašnodarbinātajiem, cilvēkiem, kas strādā pie blakusprojektiem, un mazo uzņēmumu īpašniekiem, kuri visu dara paši. Varbūt kādreiz ir bijusi nepieciešamība vai vēlme pēc sava stratēģa, tekstu autora, mārketinga speciālista vai juridiskā konsultanta, ar kuru vari sazināties jebkurā laikā – tieši to tev nodrošina Hostinger aģenti.
Atšķirībā no vispārīgajiem MI čatbotiem katrs Hostinger aģents ir apmācīts ar dziļām zināšanām konkrētā biznesa jomā. Tev nav jāuzraksta ideāla uzvedne – vienkārši izvēlies aģentu un prasmi, un tas tev palīdzēs sasniegt vēlamo rezultātu.
Prasmes ir iepriekš izveidotas uzdevumu veidnes katrā aģentā. Tā vietā, lai domātu, ko jautāt, tu izvēlies prasmi, un aģents tev parāda, kā sasniegt konkrēto rezultātu — piemēram, emuāra rakstīšanu, atslēgvārdu izpētes veikšanu vai privātuma politikas ģenerēšanu. Prasmes ir ātrākas, strukturētākas un sniedz labākus rezultātus nekā sarunas sākšana no nulles.
Nē. Tu vari turpināt uzsākto sarunu vai sākt jaunu – izvēle ir tavā ziņā. Jebkurā gadījumā tavs aģents atceras tava biznesa kontekstu, preferences un iepriekšējos lēmumus visās sarunās. Jauns čats nav sākums no nulles.

Izvēlies uzdevumu. Aģenti to izdarīs.

MI speciālisti plānošanai, saturam, SEO un pārdošanai – gatavi, kad tu esi.

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