Nomājiet grafisko karti. Profesionāla skaitļošanas pieredze, pieejama.

Palaidiet mākslīgā intelekta, renderēšanas un skaitļošanas darba slodzes uz īpaši paredzētām NVIDIA grafiskajām kartēm ar vienkāršu stundas cenu noteikšanu un bez ilgtermiņa saistībām.
Sākt

Atrodiet GPU, kas atbilst jūsu darba slodzei

Salīdziniet videoRAM, veiktspēju un stundas cenas, lai atrastu sev piemērotāko. Nav slēptu maksu vai izejošo maksu.

B200 (Dedicated)

Specializēta Blackwell B200 ierīce, nekoplietota piekļuve apmācībai un lielāko mākslīgā intelekta modeļu darbībai.

No6,08/stundā
Iegūt GPU

608 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.

192GB VIDEOATMIŅA (VRAM)

Ieteicams:

Darba slodzes, kurām nepieciešami īpaši resursi

Mākslīgā intelekta secinājumi plašā mērogā

Pierobežas LLM apmācība

Zinātniskās simulācijas un augstas veiktspējas skaitļošana

B200

Jaunākais Blackwell flagmanis lielāko mākslīgā intelekta modeļu apmācībai un darbībai.

No3,86/stundā
Iegūt GPU

386 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.

192GB VIDEOATMIŅA (VRAM)

Ieteicams:

Lielu modeļu precizēšana

Mākslīgā intelekta secinājumi plašā mērogā

Pierobežas LLM apmācība

Zinātniskās simulācijas un augstas veiktspējas skaitļošana

A100 80GB PCIe

Pārbaudīts datu centra darba zirgs nopietnām mākslīgā intelekta apmācībām un secinājumu izdarīšanai.

No1,23/stundā
Iegūt GPU

123 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.

80GB VIDEOATMIŅA (VRAM)

Ieteicams:

LLM apmācība

Lielu modeļu precizēšana

Liela partijas secinājums

Vairāku GPU mērogošana

L40S

Daudzpusīgs Ada Lovelace GPU, kas apvieno spēcīgu secinājumu veiktspēju ar lielisku cenas un kvalitātes attiecību.

No0,79/stundā
Iegūt GPU

79 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.

48GB VIDEOATMIŅA (VRAM)

Ieteicams:

Mākslīgā intelekta secinājumi un ģeneratīvais mākslīgais intelekts

3D renderēšana un virtuālās darbstacijas

Vidēja izmēra modeļu precizēšana

Video pārkodēšana un straumēšana

RTX PRO 6000 (Server)

Uzņēmuma līmeņa Blackwell GPU, kas radīts prasīgām profesionālām mākslīgā intelekta un vizualizācijas darba slodzēm.

No0,51/stundā
Iegūt GPU

51 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.

96GB VIDEOATMIŅA (VRAM)

Ieteicams:

Liela modeļa secinājumi un precizēšana

Video apstrāde un straumēšana

Inženiertehniskās simulācijas un zinātniskā skaitļošana

Intensīva 3D renderēšana un vizualizācija

RTX 4090

Nepārspējama cenas un veiktspējas attiecība eksperimentiem un mazākām darba slodzēm — ideāls sākums GPU skaitļošanā.

No0,33/stundā
Iegūt GPU

33 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.

24GB VIDEOATMIŅA (VRAM)

Ieteicams:

Development and experimentation

AI attēlu un video ģenerēšana

3D renderēšana

Secinājumi maziem un vidējiem modeļiem

Nezini, ko izvēlēties?
Pārlūkojiet lietošanas gadījumus, lai atrastu sev ieteicamo GPU.
Skatīt lietošanas gadījumus

Izpētiet, ko var paveikt ar GPU jaudu

No pirmā modeļa līdz ražošanas secinājumiem, palaidiet prasīgas GPU darba slodzes, neiegādājoties aparatūru un neattaisnojot kapitālieguldījumus.

Tērzēšana un LLM secinājumi

Nodrošiniet tērzēšanas robotu, koppilotu un API darbību ar zemas latentuma GPU veiktspēju, kas pieejama visu diennakti. Izmantojiet Ollama un Open WebUI vai izveidojiet savu modeli ar vLLM vai LangChain.

Ieteicamais grafiskais procesors: L40S
Apkalpot modeļus līdz 30 B parametriemPalaidiet Ollama ar vienu klikšķiVienkārša stundas cenu noteikšana
Izvietot secinājumu veikšanai

Modeļu apmācība un precizēšana

Apmāciet pielāgotus modeļus un precīzi noregulējiet LLM, izmantojot speciālu VRAM. Kontrolpunkti saglabājas arī pēc restartēšanas, tāpēc ilgstošus uzdevumus var apturēt un atsākt, nezaudējot progresu.

Ieteicamais grafiskais procesors: A100 80GB
96 GB VIDEOATMIŅAPastāvīgie kontrolpunktiRadīts lielu modeļu apmācībai
Izvietot mākslīgā intelekta apmācībai

Būvē un izpēti ar mākslīgā intelekta palīdzību

Ieslēdziet GPU instanci un iestatiet savu vidi dažu minūšu laikā. Izveidojiet savienojumu, izmantojot pārlūkprogrammu vai termināli, un pēc tam nekavējoties sāciet iterāciju.

Ieteicamais grafiskais procesors: RTX 4090
Pilnīga root piekļuve, lai instalētu savu stekuPiekļuve pārlūkprogrammā vai SSH terminālīPietiekami pieņemama cena, lai varētu skriet visu dienu
Sākt

Attēlu un video ģenerēšana

Palaidiet Stable Diffusion, ComfyUI un renderēšanas darbus ar pietiekamu VRAM augstas izšķirtspējas izvadei un partijas apstrādei.

Ieteicamais grafiskais procesors: RTX 4090
Pietiekami daudz VRAM pakešattēlu darbiemĀtra un pieejama renderēšanaIebūvēts stabilas difūzijas atbalsts
Izvietot paaudzei

Apstrādāt un kodēt video

Kodējiet, transkodējiet un renderējiet video ar lielu caurlaidspēju, izmantojot aparatūras paātrinājumu, nepiesaistot savas iekārtas.

Ieteicamais grafiskais procesors: RTX PRO 6000 (serveris)
Devītās paaudzes NVENC ātrai un augstas kvalitātes kodēšanaiPilna ātruma 8K kodēšanaKodējums, kas darbojas neatkarīgi no jūsu centrālā procesora
Izvietot kodēšanai

Sāciet ātrāk ar gatavām lietotnēm

Palaidiet iepriekš konfigurētas lietotnes ar vienu klikšķi, izlaidiet manuālu iestatīšanu un sāciet darbu uzreiz.
Sākt
Sāciet ātrāk ar gatavām lietotnēm
Maksājiet tikai tad, kad darbojas jūsu grafiskais procesors

Maksājiet tikai tad, kad darbojas jūsu grafiskais procesors

Grafisko procesoru norēķini tiek veikti katru stundu, izmantojot kredītus no viena koplietojama atlikuma. Pievienojiet kredītus pēc nepieciešamības, iznīciniet savu instanci, kad esat pabeidzis, un saglabājiet neizmantotos kredītus vēlākam laikam.

Kāpēc izvēlēties Hostinger GPU mākslīgā intelekta darba slodzēm

Maksā tikai par to, ko izmanto

Rēķins par minūti nozīmē, ka jūs maksājat tikai par izmantoto skaitļošanas jaudu.

Gatavs aptuveni 30 sekundēs

Palaidiet iepriekš konfigurētas lietotnes, neinstalējot draiverus, konteinerus vai atkarības.

Pārvaldība no viena informācijas paneļa

Uzraugiet lietojumu un pārvaldiet savas instances, kad vien tas nepieciešams.

Jūsu darba slodze ir gatava. Tāpat arī grafiskie procesori.

Palaišana uz īpaši paredzētām grafikas kartēm dažu sekunžu laikā. Maksājiet par katru stundu, bez ilgtermiņa līguma vai aparatūras iegādes.
Sākt
Jūsu darba slodze ir gatava. Tāpat arī grafiskie procesori.

Hostinger GPU bieži uzdotie jautājumi

Atrodiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Hostinger GPU.
Jā. GPU instances tiek apmaksātas par katru stundu kredītos, un maksa tiek iekasēta tikai instances darbības laikā. Apturiet to, kad esat pabeidzis, nav minimālo saistību vai ilgtermiņa līguma.
Instances iznīcināšana ir neatgriezeniska un to nevar atsaukt. Viss, kas nav saglabāts pastāvīgajā krātuvē, tiek zaudēts. Turpretī, pārstartējot, instance tiek restartēta, to neizdzēšot, jūsu faili un iestatījumi paliek neskarti.
Tas galvenokārt ir atkarīgs no modeļa izmēra. Mazāki modeļi un attēlu ģenerēšana labi darbojas ar RTX 4090 vai L40S, lielāki modeļi un nopietna apmācība gūst labumu no A100 vai B200 papildu VRAM. Ja neesat pārliecināts, mūsu GPU atlasītājs pielāgo jūsu darba slodzi pareizajai opcijai.
Abi. Katram gadījumam ir pilna termināla un SSH piekļuve, tāpēc varat instalēt visu nepieciešamo. Ja vēlaties izlaist iestatīšanu, vienas klikšķa lietotnes, piemēram, Ollama, ir gatavas izvietošanai jau no paša sākuma.
Pieejamība mainās reāllaikā atkarībā no pieprasījuma un atšķiras atkarībā no reģiona. Mēs rādām tiešraides pieejamību pirms izvietošanas, tāpēc jūs vienmēr zināsiet, kas faktiski ir noliktavā, nevis uzzināsiet to tikai pēc pasūtījuma apstiprināšanas.
Grafikas procesora (GPU) noma nozīmē piekļuvi augstas veiktspējas grafikas apstrādes jaudai mākonī, nevis fiziskās aparatūras iegādi. Jūs maksājat tikai par izmantoto skaitļošanas laiku — par stundu vai pat par sekundi —, un pakalpojumu sniedzējs rūpējas par apkopi, dzesēšanu un draiveru atjauninājumiem. Tā ir izplatīta izvēle mākslīgā intelekta apmācībai, mašīnmācīšanās secinājumiem, 3D renderēšanai un citiem uzdevumiem, kuriem nepieciešama liela apstrādes jauda, ​​nemaksājot sākotnēji par GPU.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.