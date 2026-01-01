Tērzēšana un LLM secinājumi
Nodrošiniet tērzēšanas robotu, koppilotu un API darbību ar zemas latentuma GPU veiktspēju, kas pieejama visu diennakti. Izmantojiet Ollama un Open WebUI vai izveidojiet savu modeli ar vLLM vai LangChain.
Specializēta Blackwell B200 ierīce, nekoplietota piekļuve apmācībai un lielāko mākslīgā intelekta modeļu darbībai.
608 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.
192GB VIDEOATMIŅA (VRAM)
Ieteicams:
Darba slodzes, kurām nepieciešami īpaši resursi
Mākslīgā intelekta secinājumi plašā mērogā
Pierobežas LLM apmācība
Zinātniskās simulācijas un augstas veiktspējas skaitļošana
Jaunākais Blackwell flagmanis lielāko mākslīgā intelekta modeļu apmācībai un darbībai.
386 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.
192GB VIDEOATMIŅA (VRAM)
Ieteicams:
Lielu modeļu precizēšana
Mākslīgā intelekta secinājumi plašā mērogā
Pierobežas LLM apmācība
Zinātniskās simulācijas un augstas veiktspējas skaitļošana
Pārbaudīts datu centra darba zirgs nopietnām mākslīgā intelekta apmācībām un secinājumu izdarīšanai.
123 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.
80GB VIDEOATMIŅA (VRAM)
Ieteicams:
LLM apmācība
Lielu modeļu precizēšana
Liela partijas secinājums
Vairāku GPU mērogošana
Daudzpusīgs Ada Lovelace GPU, kas apvieno spēcīgu secinājumu veiktspēju ar lielisku cenas un kvalitātes attiecību.
79 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.
48GB VIDEOATMIŅA (VRAM)
Ieteicams:
Mākslīgā intelekta secinājumi un ģeneratīvais mākslīgais intelekts
3D renderēšana un virtuālās darbstacijas
Vidēja izmēra modeļu precizēšana
Video pārkodēšana un straumēšana
Uzņēmuma līmeņa Blackwell GPU, kas radīts prasīgām profesionālām mākslīgā intelekta un vizualizācijas darba slodzēm.
51 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.
96GB VIDEOATMIŅA (VRAM)
Ieteicams:
Liela modeļa secinājumi un precizēšana
Video apstrāde un straumēšana
Inženiertehniskās simulācijas un zinātniskā skaitļošana
Intensīva 3D renderēšana un vizualizācija
Nepārspējama cenas un veiktspējas attiecība eksperimentiem un mazākām darba slodzēm — ideāls sākums GPU skaitļošanā.
33 kredītpunkti/stundā (1 kredīts = 0,01 € ). Rēķins tiek izrakstīts tikai instances darbības laikā.
24GB VIDEOATMIŅA (VRAM)
Ieteicams:
Development and experimentation
AI attēlu un video ģenerēšana
3D renderēšana
Secinājumi maziem un vidējiem modeļiem
No pirmā modeļa līdz ražošanas secinājumiem, palaidiet prasīgas GPU darba slodzes, neiegādājoties aparatūru un neattaisnojot kapitālieguldījumus.
Nodrošiniet tērzēšanas robotu, koppilotu un API darbību ar zemas latentuma GPU veiktspēju, kas pieejama visu diennakti. Izmantojiet Ollama un Open WebUI vai izveidojiet savu modeli ar vLLM vai LangChain.
Apmāciet pielāgotus modeļus un precīzi noregulējiet LLM, izmantojot speciālu VRAM. Kontrolpunkti saglabājas arī pēc restartēšanas, tāpēc ilgstošus uzdevumus var apturēt un atsākt, nezaudējot progresu.
Ieslēdziet GPU instanci un iestatiet savu vidi dažu minūšu laikā. Izveidojiet savienojumu, izmantojot pārlūkprogrammu vai termināli, un pēc tam nekavējoties sāciet iterāciju.
Palaidiet Stable Diffusion, ComfyUI un renderēšanas darbus ar pietiekamu VRAM augstas izšķirtspējas izvadei un partijas apstrādei.
Kodējiet, transkodējiet un renderējiet video ar lielu caurlaidspēju, izmantojot aparatūras paātrinājumu, nepiesaistot savas iekārtas.
Maksā tikai par to, ko izmanto
Gatavs aptuveni 30 sekundēs
Pārvaldība no viena informācijas paneļa