Dodiet mākslīgajam intelektam darbu, ne tikai aicinājumu

Ar Hostinger jūs varat izmantot aģentu mākslīgo intelektu (AI) visā savā uzņēmumā, vadīt savu privāto aģentu vai pieslēgt AI esošajam risinājumu komplektam.

Viens aģents ikdienas biznesa uzdevumiem

Hostinger aģents atbild klientiem, seko līdzi potenciālajiem klientiem, veido saturu un palīdz uzlabot jūsu SEO – tas viss vienā tērzēšanā, izmantojot vienkāršu valodu.

Izpētiet Hostinger aģentu

Jūsu pašu aģents, pēc jūsu noteikumiem

OpenClaw un Hermes Agent ir privāti mākslīgā intelekta aģenti, kurus pārvaldāt pats. Abi ir iekļauti vienā pārvaldītā plānā, kas ir gatavs lietošanai aptuveni 60 sekundēs, bez nepieciešamības pēc servera administrēšanas.

Izpētiet OpenClaw un Hermes

Jūs dodat norādījumus. Jūsu infrastruktūra rīkojas.

Hostinger Connector ir MCP paplašinājums, kas ļauj jūsu mākslīgā intelekta kodēšanas rīkiem nolasīt un atjaunināt jūsu Hostinger iestatījumus. Izvietojiet projektus, atjauniniet DNS un pārbaudiet tīmekļa vietnes, neizejot no redaktora.

Izpētiet Hostinger savienotāju

Instalēšana bez maksas. Darbojas ar tavu aktīvo plānu.

Aģentu mākslīgā intelekta rīki un resursi

Aģentu pasts

Automatizēta iesūtne, kas izveidota mākslīgā intelekta aģentiem, iekļauta katrā Hostinger e-pasta plānā.

Izstrādātāja dokumentācija

Hostinger savienotāja iestatīšanas rokasgrāmatas, rīku atsauces un autentifikācijas dokumentācija.

Aģenti rīkojas. Jūs saglabājat kontroli.

Drošība katram aģentam ir pirmajā vietā. Jūs izvēlaties, kam tas var piekļūt, apstiprināt svarīgas darbības un atsaukt piekļuvi, kad vien tas nepieciešams.

Jūs apstiprināt svarīgas darbības

Aģenti lūdz jūsu apstiprinājumu, pirms veic neatgriezeniskas darbības.

Jūsu iestatījums ir izolēts

Jūsu instance ir norobežota, un akreditācijas dati pēc noklusējuma paliek paslēpti.

Jūs kontrolējat piekļuvi

Piešķiriet piekļuvi tikai tur, kur tā ir nepieciešama, un jebkurā laikā atceliet to.
Aģenti rīkojas. Jūs saglabājat kontroli.
Miljoniem cilvēku uzticas darba paveikšanai.
4 milj.
Klienti
Izveidojuši un palaiduši tādi cilvēki kā jūs.
10 milj.
Izveidotās tīmekļa vietnes
Apkalpojot uzņēmumus visā pasaulē.
150+
Valstis
Šeit uz ilgu laiku, kopš pirmās dienas.
20+
gadi

Klientu uzticamība visā pasaulē

Uzziniet, ko cilvēki saka par savu pieredzi ar Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding saīsina izstrādes laiku par 45%, jo tādi rīki kā Hostinger Horizons dabisko valodu pārvērš funkcionējošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšana tagad ir ievērojami vieglāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Tas ir neticami, cik viegli var izveidot to, ko vēlies savai vietnei un klientiem ar Hostinger HORIZONS MI! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger Horizons! Ir bijis patiešām jautri strādāt ar jauno MI atjauninājumu. Tas ir sniedzis būtiskas un pozitīvas pārmaiņas ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger izdevās izveidot Horizons... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan front, gan backendu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts bija manā vēlmju sarakstā – LĪDZ jūs izveidojāt Horizons MI. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu programmēšanu. Pilnībā neko, un lūk, tā ir gatava. Mans sapņu projekts, kas palīdz citiem, ir pieejams INTERNETĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad vari radīt tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot uzvedni Hostinger Horizons platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Uzziniet vairāk par aģentūru mākslīgo intelektu

Rokasgrāmatas, pamācības un ieskati, kas palīdzēs jums gūt lielāku labumu no aģentūru mākslīgā intelekta.
Kas ir aģentūriskā mākslīgā intelekta definīcija, piemēri un darbības princips

Kas ir aģentūriskā mākslīgā intelekta definīcija, piemēri un darbības princips

Aģentu mākslīgais intelekts ir uzlabota mākslīgā intelekta forma, kas var patstāvīgi izvirzīt mērķus, plānot, spriest un rīkoties, lai sasniegtu konkrētu mērķi ar minimālu cilvēka uzraudzību.

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Kas ir mākslīgā intelekta aģenti un kā tie darbojas? Ar piemēriem

Kas ir mākslīgā intelekta aģenti un kā tie darbojas? Ar piemēriem

Mākslīgā intelekta aģenti, kas pazīstami arī kā autonomas programmatūras sistēmas vai viedie digitālie asistenti, ir programmas, kas paredzētas patstāvīgai uzdevumu veikšanai un lēmumu pieņemšanai konkrētu mērķu sasniegšanai.

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Kā iestatīt Hermes aģentu (pārvaldītu vai pašapkalpotu)

Kā iestatīt Hermes aģentu (pārvaldītu vai pašapkalpotu)

Hermes Agent var iestatīt divos veidos: izmantot pārvaldītu plānu, kas jūsu vietā apstrādā serveri un tā uzturēšanu, vai arī pats to mitināt, izmantojot Docker, virtuālā privātā serverī (VPS).

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Aģentu mākslīgā intelekta bieži uzdotie jautājumi

Viss, kas jums jāzina par Hostinger aģentūru mākslīgā intelekta produktiem
Aģentu mākslīgais intelekts (MI) apraksta MI sistēmas, kas darbojas neatkarīgi, lai veiktu vairāku soļu uzdevumus, nevis atbildētu uz vienu no tiem vienlaikus. Tā vietā, lai gaidītu norādījumus katrā posmā, tā nosaka mērķi, sadala to soļos un strādā pie tiem. Tā var izsaukt API, meklēt tīmeklī un patstāvīgi izmantot citu programmatūru, kā arī pārbauda savus rezultātus un maina virzienu, ja kaut kas nedarbojas. Šī autonomija to atšķir no tērzēšanas robota.
Mākslīgā intelekta rīks reaģē uz aicinājumu un apstājas, tāpēc cilvēkam ir jāvada katrs solis. Aģentu mākslīgais intelekts nosaka mērķi un vada visu darbu, pats izlemjot par soļiem. Mākslīgā intelekta rīks var jums uzrakstīt e-pasta ziņojumu. Aģentu mākslīgais intelekts izpēta tēmu, uzraksta e-pastu un nosūta to, pēc tam pielāgojas, ja kaut kas noiet greizi. Atšķirība ir tvērumā un neatkarībā – atsevišķi uzdevumi ar cilvēku ciklā salīdzinājumā ar pilnām darbplūsmām bez cilvēka.
Hostinger aģents apstrādā biznesa darbu no viena zvana, un tam ir prasmes pārdošanā, klientu apkalpošanā, SEO, mārketingā, personāla vadībā un finansēs. OpenClaw un Hermes aģents ir privāti aģenti, kurus vadāt pats, izmantojot pārvaldītu plānu vai savu VPS, un abi ir iekļauti vienā plānā. Izstrādātājiem Hostinger Connector nodrošina jūsu mitināšanas pakalpojumā AI kodēšanas rīkus, izmantojot MCP, Agentic Mail nodrošina aģentiem programmējamu e-pastu, un Agentic Commerce sagatavo jūsu veikalu pircējiem, kuri nosūta AI aģentu, lai veiktu pirkumus viņu vietā.
Hostinger aģents darbojas no vienas tērzēšanas pogas un izveido savienojumu ar vairāk nekā 1000 rīkiem, tostarp Gmail, Slack un Notion. Izmantojiet to kā mākslīgā intelekta pārdošanas aģentu saziņai un piedāvājumiem, mākslīgā intelekta klientu apkalpošanas aģentu atbildēm un atsauksmēm, SEO mākslīgā intelekta aģentu atslēgvārdu izpētei un lapu pārbaudēm, mākslīgā intelekta mārketinga aģentu kampaņām un jaunumu izlaišanai, satura mārketinga mākslīgā intelekta aģentu emuāriem un informatīvajiem biļeteniem, sociālo mediju mākslīgā intelekta aģentu ierakstiem un parakstiem, personāla vadības mākslīgā intelekta aģentu darba sludinājumiem un politikām, finanšu mākslīgā intelekta aģentu pārskatu veidošanai un prognozēm vai iepirkumu mākslīgā intelekta aģentu piegādātāju izpētei.
Jā. Aģents piekļūst tikai tiem kontiem un rīkiem, ar kuriem jūs to savienojat, un jūs varat jebkurā laikā atvienot jebkuru no tiem. Jūsu sarunas ir saistītas ar jūsu kontu, nav redzamas citiem lietotājiem un nekad netiek izmantotas mākslīgā intelekta modeļu apmācībai vai kopīgotas reklāmas nolūkos. Pirms aģents veic neatgriezeniskas darbības, tas pārtrauc darbību un lūdz jūsu apstiprinājumu. Hostinger ir sertificēts saskaņā ar ISO/IEC 27001:2022 un atbilst GDPR prasībām.
Jā. Gan OpenClaw, gan Hermes Agent ir privāti aģenti, kurus pārvaldāt pats. Pārvaldīts plāns ir vienkāršākais risinājums, jo Hostinger apstrādā iestatīšanu, atjauninājumus un drošību, un vienā plānā ir iekļautas abas lietotnes. Ja vēlaties root piekļuvi un savas servera specifikācijas, varat pats mitināt jebkuru no tiem VPS serverī.
Jā, ar vienu klikšķi no hPanel. Tās ir atsevišķas lietotnes, tāpēc jūsu konfigurācijas un sarunu vēsture netiek pārsūtītas, un jūs varat sākt no jauna jaunajā lietotnē. Pirms pārslēgšanās ir vērts pierakstīt visu svarīgo.
Jā. Hostinger Connector ļauj mākslīgā intelekta kodēšanas rīkiem darboties tieši ar jūsu mitināšanas iestatījumiem, un Agentic Mail nodrošina jūsu aģentiem savu iesūtni automatizētam darbam. Mākslīgais intelekts iekļaujas jūsu esošajā darbplūsmā, nevis to aizstāj.
Hostinger aģenta abonements sākas no 6,99 €/mēn. un ietver 1000 kredītpunktus, kas tiek automātiski atjaunināti katru mēnesi. Pārvaldītais OpenClaw un Hermes aģents ir 5,49 €/mēn. , atjaunojami no 10,99 €/mēn. , un abas lietotnes ir iekļautas. Hostinger savienotājs ir bez maksas ar jebkuru aktīvu mitināšanas plānu, un Agentic Mail ir iekļauts katrā Hostinger e-pasta plānā.
Nē. Hostinger aģents ir paredzēts uzņēmumu īpašniekiem, un pārvaldītās lietotnes veic servera iestatīšanu jūsu vietā, tāpēc nav jākonfigurē nekas tehnisks. Hostinger savienotājs ir paredzēts izstrādātājiem, un tas tiek instalēts redaktorā, ko jau izmantojat.

Vai esat gatavs likt lietā aģentūru mākslīgo intelektu?

Neatkarīgi no tā, vai automatizējat savu biznesu, vadāt savu mākslīgā intelekta aģentu vai pieslēdzat mākslīgo intelektu savam stekam, varat sākt jau šodien.
Iepazīstieties ar mākslīgā intelekta risinājumiem
Vai esat gatavs likt lietā aģentūru mākslīgo intelektu?

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