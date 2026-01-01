Izvietot pgAdmin ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda administrēšanas un izstrādes platforma PostgreSQL — populārākais grafiskais pārvaldības rīks Postgres datubāzēm.
Izvēlies pgAdmin VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar pgAdmin
pgAdmin ir populārākā un funkcijām bagātākā atvērtā koda administrēšanas un izstrādes platforma priekš PostgreSQL, ko uztur PostgreSQL kopiena. Tīmekļa versija (pgAdmin 4) nodrošina pulētu pārlūkprogrammas saskarni viena vai vairāku Postgres serveru pārvaldībai — shēmas dizains, vaicājumu izstrāde ar automātisko pabeigšanu un izpildes plāniem, dublēšana un atjaunošana, lomu un atļauju pārvaldība, replikācijas uzraudzība un pilna teksta meklēšana datubāzes objektos.
Pašmitināšana pgAdmin uz tava VPS dod DBAs un izstrādātājiem centralizētu Postgres pārvaldības konsoli, kas pieejama no jebkuras vietas ar pārlūkprogrammu, neinstalējot darbvirsmas lietojumprogrammu. Savieno pgAdmin ar jebkuru sasniedzamu Postgres instanci — lokāliem konteineriem, mākonī mitinātiem RDS vai Cloud SQL, vai attāliem Postgres serveriem — un pārvaldi tos visus no vienas tīmekļa UI.
pgAdmin galvenās iespējas
Vairāku serveru pārvaldība
Pieslēdzies un pārvaldi jebkuru skaitu PostgreSQL serveru no vienas tīmekļa saskarnes, kas organizēti serveru grupās ar atzīmētiem metadatiem.
Vaicājumu rīks ar automātisko pabeigšanu
Pilnvērtīgs SQL redaktors ar sintakses izcelšanu, automātisko pabeigšanu tabulu un kolonnu nosaukumiem, vaicājumu vēsturi un grafisku EXPLAIN plāna vizualizāciju.
Shēmas dizainers
Pārlūko un rediģē datubāzes, shēmas, tabulas, skatus, funkcijas, sekvences un indeksus, izmantojot koka navigatoru ar klikšķināmiem rediģēšanas dialoglodziņiem.
ERD diagrammas
Ģenerē interaktīvas entītiju-attiecību diagrammas no esošajām shēmām, vai vizuāli izstrādā jaunas shēmas pirms izmaiņu piemērošanas datu bāzei.
Dublēšana un atjaunošana
Veic pg_dump un pg_restore darbības tieši no lietotāja saskarnes ar formāta opcijām, kompresijas līmeņiem un tabulu atlasi.
Loma un piešķīrumu pārvaldība
Vizuāli izveidot lomas, pārvaldīt grupu dalības un piešķirt vai atsaukt objekta līmeņa atļaujas visās datubāzēs un shēmās.
Kāpēc izmantot pgAdmin pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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