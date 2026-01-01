Apache Amoro ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Apache Amoro ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda lakehouse pārvaldības pakalpojums Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive un Paimon tabulām.

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MI pārvaldīts VPS
5,49  /mēn.
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30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Apache Amoro ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Apache Amoro VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Apache Amoro

Apache Amoro ir inkubācijas stadijā esošs Apache projekts, kas pievieno pašpārvaldes slāni atvērtajiem lakehouse formātiem, nodrošinot vienotu tīmekļa informācijas paneli katalogiem, tabulām un nepārtrauktai pašoptimizācijai. Tas integrējas ar Flink, Spark un Trino, lai platformas komandas varētu centralizēt tabulu uzturēšanu, failu saspiešanu, momentuzņēmumu derīguma termiņa beigas un datu saglabāšanas politikas vairākos tabulu formātos no vienas vietas.

Pašmitināts Amoro saglabā kataloga metadatus, tabulu statistiku un optimizētāja darbību infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez SaaS maksām par katru tabulu. Komplektā iekļautā tīmekļa lietotāja saskarne parāda tabulu izmērus, optimizācijas gaitu, momentuzņēmumu vēsturi un SQL termināļa piekļuvi, sniedzot datu platformas komandām operatīvo konsoli, kas nepastāv neapstrādātās Iceberg vai Paimon izvietošanās.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Apache Amoro galvenās iespējas

Vienots lakehouse informācijas panelis

Pārlūko katalogus, shēmas, tabulas, momentuzņēmumus un nodalījumus Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive un Paimon formātos no vienas tīmekļa saskarnes, nerakstot SQL.

Pašoptimizējošs dzinējs

Nepārtraukti kompaktē mazus failus, apvieno dzēšanas un pārraksta manifestus fonā, lai straumēšanas un CDC tabulas saglabātu ātru vaicājumu izpildi bez manuāliem uzturēšanas darbiem.

Daudzformātu katalogs

Reģistrē iekšējos Amoro katalogus vai savieno ar esošajiem Hive Metastore, AWS Glue, REST un Hadoop katalogiem un pārvaldi katru atbalstīto tabulas formātu no vienas vadības konsoles.

Pieslēdzami optimizētāja konteineri

Veic optimizācijas uzdevumus vietējā konteinerī uzreiz vai paplašini uz ārējiem Flink, Spark vai Kubernetes optimizētāja konteineriem, pieaugot datu apjomam.

Iebūvēts SQL terminālis

Izvaicā un pārbaudi tabulas tieši no vadības paneļa, izmantojot iegulto vietējo Spark termināli, vai pievieno Kyuubi koplietojamai ražošanas līmeņa SQL piekļuvei.

Kāpēc izmantot Apache Amoro pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

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Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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