Izvietot Apache Amoro ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda lakehouse pārvaldības pakalpojums Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive un Paimon tabulām.
Izvēlies Apache Amoro VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Amoro
Apache Amoro ir inkubācijas stadijā esošs Apache projekts, kas pievieno pašpārvaldes slāni atvērtajiem lakehouse formātiem, nodrošinot vienotu tīmekļa informācijas paneli katalogiem, tabulām un nepārtrauktai pašoptimizācijai. Tas integrējas ar Flink, Spark un Trino, lai platformas komandas varētu centralizēt tabulu uzturēšanu, failu saspiešanu, momentuzņēmumu derīguma termiņa beigas un datu saglabāšanas politikas vairākos tabulu formātos no vienas vietas.
Pašmitināts Amoro saglabā kataloga metadatus, tabulu statistiku un optimizētāja darbību infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez SaaS maksām par katru tabulu. Komplektā iekļautā tīmekļa lietotāja saskarne parāda tabulu izmērus, optimizācijas gaitu, momentuzņēmumu vēsturi un SQL termināļa piekļuvi, sniedzot datu platformas komandām operatīvo konsoli, kas nepastāv neapstrādātās Iceberg vai Paimon izvietošanās.
Apache Amoro galvenās iespējas
Vienots lakehouse informācijas panelis
Pārlūko katalogus, shēmas, tabulas, momentuzņēmumus un nodalījumus Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive un Paimon formātos no vienas tīmekļa saskarnes, nerakstot SQL.
Pašoptimizējošs dzinējs
Nepārtraukti kompaktē mazus failus, apvieno dzēšanas un pārraksta manifestus fonā, lai straumēšanas un CDC tabulas saglabātu ātru vaicājumu izpildi bez manuāliem uzturēšanas darbiem.
Daudzformātu katalogs
Reģistrē iekšējos Amoro katalogus vai savieno ar esošajiem Hive Metastore, AWS Glue, REST un Hadoop katalogiem un pārvaldi katru atbalstīto tabulas formātu no vienas vadības konsoles.
Pieslēdzami optimizētāja konteineri
Veic optimizācijas uzdevumus vietējā konteinerī uzreiz vai paplašini uz ārējiem Flink, Spark vai Kubernetes optimizētāja konteineriem, pieaugot datu apjomam.
Iebūvēts SQL terminālis
Izvaicā un pārbaudi tabulas tieši no vadības paneļa, izmantojot iegulto vietējo Spark termināli, vai pievieno Kyuubi koplietojamai ražošanas līmeņa SQL piekļuvei.
Kāpēc izmantot Apache Amoro pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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