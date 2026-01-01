Izvietot Apache Doris ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas MPP analītikas datubāze reāllaika atskaitēm, ad-hoc SQL vaicājumiem un vienotai datu noliktavai petabaitu mērogā.
Izvēlies Apache Doris VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Doris
Apache Doris ir moderna, reāllaika MPP analītikas datubāze, ko izmanto tūkstošiem organizāciju, tostarp JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan un ByteDance, lai nodrošinātu informācijas paneļus, ad-hoc analīzi un klientiem paredzētu analītiku ar simtiem terabaitu datu. Tās vektorizētais izpildes dzinējs, kolonnu glabāšana un uz izmaksām balstīts optimizētājs nodrošina SQL izpildi mazāk nekā sekundē miljardiem rindu, saglabājot savietojamību ar MySQL protokolu, lai esošie BI rīki un draiveri varētu pieslēgties bez izmaiņām.
Pašmitināšana Doris uz tava VPS nodrošina tiešu kontroli pār vaicājumu latentumu, datu saglabāšanas politikām un datu ievades plūsmām bez maksas par katru vaicājumu vai piegādātāja piesaistes. Komplektā iekļautā priekšgala saskarne piedāvā integrētu tīmekļa konsoli klastera statusa, vaicājumu profilēšanas un SQL izpētes vajadzībām.
Apache Doris galvenās iespējas
MySQL-saderīgs SQL
Atbalsta MySQL vadu protokolu, lai JDBC, ODBC, BI rīki un esošie informācijas paneļi varētu savienoties ar Doris bez jebkādām koda izmaiņām.
Vektorizēts MPP dzinējs
Kolonnu krātuve ar vektorizētu izpildi un uz izmaksām balstītu optimizētāju nodrošina SQL vaicājumu izpildi mazāk nekā sekundē miljardiem rindu.
Reāllaika uzņemšana
Stream Load, Routine Load no Kafka un Flink/Spark savienotāji dažu sekunžu laikā ievieto jaunus datus vaicājamās tabulās.
Federētie lakehouse vaicājumi
Multi-Catalog lasa Hive, Iceberg, Hudi, Paimon un JDBC avotus tieši, lai tu varētu vaicāt ezera datus, tos nekopējot.
Iebūvēta tīmekļa konsole
Priekšgals nodrošina pārlūkprogrammas lietotāja interfeisu klastera statusam, SQL izpildei, vaicājumu profilu pārbaudei un lietotāju un lomu pārvaldībai.
Kāpēc izmantot Apache Doris pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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