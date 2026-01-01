Instalēt Apache CouchDB ar viena klikšķa instalāciju.
Daudzprimāra dokumentu datubāze ar intuitīvu HTTP/JSON API, kas izstrādāta uzticamībai un replikācijai ar prioritāti bezsaistē.
Izvēlies Apache CouchDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache CouchDB
Apache CouchDB ir atvērtā koda NoSQL dokumentu datubāze, kas glabā datus kā JSON dokumentus un katru darbību nodrošina, izmantojot tīru HTTP/REST API. Atšķirībā no vairuma datubāzu, CouchDB pēc savas būtības ir daudzprimāra — katrs mezgls pieņem lasīšanas un rakstīšanas darbības, un izmaiņas plūst starp mezgliem (un pat pārlūkprogrammas klientiem), izmantojot inkrementālu replikāciju, kas iztur tīkla sadalījumus un neregulāru savienojamību.
Pašmitināšana CouchDB uz tava paša VPS nodrošina tev ražošanas līmeņa datubāzi bezsaistes mobilajām lietotnēm, malu izvietošanai un noturīgiem tīmekļa pakalpojumiem bez maksas par dokumentu vai piegādātāja pārvaldītiem ierobežojumiem. Komplektā iekļautā Fauxton tīmekļa konsole nodrošina pilnu administratīvo piekļuvi vaicājumiem, replikācijas iestatīšanai, lietotāju pārvaldībai un dizaina dokumentu rediģēšanai.
Apache CouchDB galvenās iespējas
Daudzprimārā replikācija
Katrs mezgls pieņem rakstīšanu un pakāpeniski sinhronizē izmaiņas — ideāli piemērots aktīvi-aktīviem klasteriem, malas mezgliem un mobilajai sinhronizācijai ar PouchDB vai Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Katra darbība ir standarta HTTP pieprasījums, kas atgriež JSON, padarot CouchDB izmantojamu no jebkuras valodas vai izpildlaika vides bez vietējā draivera.
Fauxton administrēšanas UI
Pārlūkprogrammas vadības panelis datubāzu pārlūkošanai, Mango vaicājumu palaišanai, dizaina dokumentu rediģēšanai un replikācijas konfigurēšanai.
Mango vaicājumu valoda
MongoDB stila JSON vaicājumu sintakse ar deklaratīviem selektoriem un indeksiem — nav jāraksta JavaScript skati bieži izmantotām meklēšanām.
Dizains tikai kļūmēm
Tikai pievienojama B-koka krātuve nozīmē, ka CouchDB pārdzīvo pēkšņu strāvas zudumu bez datu bojājumiem un nekavējoties atjaunojas pēc restartēšanas.
Kāpēc izmantot Apache CouchDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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