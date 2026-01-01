Uzstādīt Plandex ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda termināļa AI kodēšanas aģents, kas plāno un izpilda lielus, daudzpakāpju uzdevumus daudzos failos.
Izvēlies Plandex VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Plandex
Plandex ir atvērtā koda MI kodēšanas aģents, kas dzīvo tavā terminālī un risina reālas programmatūras uzdevumus, kas aptver desmitiem failu un daudzus soļus. Tā vietā, lai radītu vienreizējus fragmentus, tas veido un pilnveido plānu, izolē failu izmaiņas atšķirību pārskatīšanai pirms to piemērošanas, un apstrādā līdz pat 2 miljoniem konteksta žetonu, lai strādātu ar lielām kodu bāzēm.
Plandex pašmitināšana tavā VPS saglabā tavu kodu, uzvednes un plānus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, vienlaikus nodrošinot tev pastāvīgu serveri, kuram vieglais Plandex CLI var pieslēgties no jebkuras izstrādes mašīnas. Tu izmanto savus modeļu nodrošinātāja akreditācijas datus — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google vai lokālo Ollama — lai nebūtu jāmaksā par katru vietu platformas maksa vai piegādātāja bloķēšana.
Plandex galvenās iespējas
Plāno lielus uzdevumus
Veido daudzpakāpju plānus izmaiņām, kas aptver desmitiem failu, nevis radot vienreizējus koda fragmentus.
2M token konteksts
Ielādē un apstrādā lielas kodu bāzes ar konteksta logu līdz pat 2 000 000 žetonu.
Diff-balstīta pārskatīšana
Izolē failu labojumus un parāda atšķirības katrai izmaiņai, lai tu apstiprinātu vai noraidītu, pirms kaut kas skar tavu darba koku.
Daudzpakalpojumu sniedzēju modeļi
Savienojas ar OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini un lokālajiem Ollama modeļiem no vienas CLI sesijas.
Terminālim paredzēts REPL
Darbojas termināļa REPL ar aptuvenu komandu pabeigšanu, skriptēšanu un cauruļvadu atbalstu — nav nepieciešama pārlūkprogrammas cilne.
Pašuzturēts serveris
CLI tavā klēpjdatorā savienojas ar Plandex serveri tavā VPS, saglabājot plānus un projekta stāvokli tavā kontrolē.
Kāpēc izmantot Plandex pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.