Apache Superset instalēšana ar vienu klikšķi.
Mūsdienīga atvērtā koda biznesa inteliģences platforma interaktīvu informācijas paneļu veidošanai, datu kopu izpētei un SQL analīzes veikšanai 40+ datubāzēs.
Izvēlies Apache Superset VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Superset
Apache Superset ir uzņēmumiem piemērota biznesa inteliģences platforma, kas padara datu izpēti pieejamu lietotājiem visos tehniskajos līmeņos. Analītiķi iegūst bezkoda vilkšanas un nomešanas saskarni diagrammu un informācijas paneļu veidošanai, savukārt inženieri iegūst SQL Lab — pilnvērtīgu SQL IDE ar vaicājumu vēsturi, saglabātiem vaicājumiem un rezultātu eksportēšanu. Superset savienojas ar vairāk nekā 40 SQL datubāzēm un datu noliktavām, izmantojot SQLAlchemy, nodrošinot vienotu analīzes slāni visā jūsu datu infrastruktūrā.
Superset pašmitināšana jūsu VPS nozīmē neierobežotu lietotāju skaitu, neierobežotus datu avotus un bezlicences lietošanu. Biznesa dati paliek jūsu infrastruktūrā, atbilstot atbilstības prasībām, kamēr PostgreSQL un Redis — iekļauti šajā veidnē — apstrādā metadatu glabāšanu un vaicājumu kešatmiņu, nodrošinot ražošanai gatavu veiktspēju.
Apache Superset galvenās iespējas
Bagātīga vizualizācijas bibliotēka
Izvēlies no desmitiem diagrammu veidu — joslu diagrammas, līniju grafikus, punktu diagrammas, ģeotelpiskās kartes un citus — lai skaidri attēlotu savus datus.
SQL Lab IDE
Raksti un izpildi SQL vaicājumus ar sintakses izcelšanu, vaicājumu vēsturi un rezultātu eksportēšanu — savienojot bezkoda informācijas paneļus un sarežģītu datu darbu.
40+ datubāzes savienotāji
Savienojies ar PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift un vēl desmitiem citu, izmantojot vienotu SQLAlchemy balstītu savienotāja slāni.
Interaktīvie paneļi
Veido informācijas paneļus ar krusteniskajiem filtriem, padziļinātu navigāciju un ieplānotām e-pasta atskaitēm, lai ieinteresētajām personām vienmēr būtu jaunākā informācija.
Uz lomām balstīta piekļuves kontrole
Piešķir detalizētas atļaujas datu kopām, informācijas paneļiem un datu avotiem, lai katra komanda redzētu tikai to, kam tai ir atļauts piekļūt.
Kāpēc izmantot Apache Superset pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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