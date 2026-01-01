Deploy Apache StreamPipes in one click installation.
Self-service Industrial IoT toolbox to connect, analyze, and explore live data streams without writing code.
Izvēlies Apache StreamPipes VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache StreamPipes
Apache StreamPipes is an open-source self-service toolbox built for Industrial IoT (IIoT) practitioners who need to turn raw machine data into actionable insights. It bundles graphical adapters for protocols like OPC-UA, MQTT, Modbus, and PLCs, a no-code pipeline editor for filtering and enriching streams, and live dashboards for monitoring — all behind a single web UI.
Self-hosting StreamPipes on your VPS keeps factory and sensor data inside your own perimeter, removes per-asset SaaS fees common in IIoT platforms, and gives engineering teams full control over connectors, processors, and storage targets without vendor lock-in.
Apache StreamPipes galvenās iespējas
No-code pipeline editor
Visually compose data flows from connectors, processors, and sinks without writing or deploying custom stream-processing code.
Industrial protocol adapters
Connect OPC-UA, MQTT, Modbus, Siemens S7, ROS, REST, and file-based sources out of the box, with a guided wizard to map data fields.
Live dashboards
Visualize real-time KPIs, alarms, and time-series data on shareable dashboards built directly inside the StreamPipes UI.
Time-series storage
Persist enriched streams to the bundled InfluxDB instance for historical analysis, reporting, and ad-hoc queries.
NATS messaging core
Run pipelines on a lightweight NATS broker that delivers low-latency, high-throughput messaging without Kafka operational overhead.
Kāpēc izmantot Apache StreamPipes pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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