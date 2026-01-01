Izvietot Apache DevLake ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda platforma, kas apkopo datus no 60+ izstrādes rīkiem, lai aprēķinātu DORA metrikas un vizualizētu inženieru komandas veiktspēju.
Izvēlies Apache DevLake VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache DevLake
Apache DevLake ir atvērtā koda inženierijas analītikas platforma, kas apvieno datus no problēmu izsekošanas sistēmām, pirmkoda mitināšanas pakalpojumiem, CI/CD cauruļvadiem un incidentu pārvaldības rīkiem vienotā datu ezerā. Komandas savieno GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty un desmitiem citu avotu, lai automātiski aprēķinātu DORA metrikas — izvietošanas biežumu, izmaiņu izpildes laiku, izmaiņu kļūmju biežumu un vidējo atjaunošanas laiku — kopā ar Grafana informācijas paneļiem, kas vizualizē komandas veiktspēju laika gaitā.
DevLake pašmitināšana saglabā visu inženierijas telemetriju un integrācijas akreditācijas datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Katrs API marķieris un OAuth savienojums tiek šifrēts miera stāvoklī, izmantojot atslēgu, kas tev pieder, un visas metrikas tiek glabātas MySQL datubāzē tavā serverī — nekādi dati neatstāj tavu vidi uz trešās puses analītikas pakalpojumu.
Apache DevLake galvenās iespējas
DORA metrikas
Automātiski aprēķini izvietošanas biežumu, izmaiņu izpildes laiku, izmaiņu kļūmju biežumu un vidējo atjaunošanas laiku no savienotajiem rīkiem — nav nepieciešama manuāla datu vākšana.
Iepriekš izveidoti informācijas paneļi
Gatavi lietošanai Grafana informācijas paneļi vizualizē DORA metrikas, PR cikla laiku, kļūdu vecumu un izvietošanas konveijera veselību bez jebkādas konfigurācijas pēc iestatīšanas.
60+ datu avota spraudņi
Iepriekš izveidoti savienotāji pakalpojumiem GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube un citiem apvieno visus inženierijas datus vienuviet.
Pielāgotas SQL metrikas
Veic vaicājumus normalizētajā datu ezerā ar vienkāršu SQL, lai definētu komandai specifiskas metrikas, filtrus un pielāgotus informācijas paneļus ārpus iebūvētajiem DORA skatiem.
Šifrēta akreditācijas datu krātuve
Visi API marķieri un OAuth atslēgas tiek šifrēti miera stāvoklī, izmantojot automātiski ģenerētu atslēgu, kas tiek glabāta tikai jūsu pašu mitinātajā MySQL datubāzē.
Kāpēc izmantot Apache DevLake pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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