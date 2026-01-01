Izvietot Ackee ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta, uz privātumu orientēta mājaslapas analītika, kas izseko apmeklētājus, neapdraudot viņu personas datus.
Izvēlies Ackee VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ackee
Ackee ir atvērtā koda, uz Node.js balstīta analītikas platforma, kas pilnībā darbojas uz tava paša servera. Tā izmanto daudzpakāpju anonimizācijas procesu, lai no apmeklētāju datiem noņemtu personiski identificējamu informāciju, vienlaikus joprojām sniedzot jēgpilnu ieskatu par lapu skatījumiem, novirzītājiem, sesiju ilgumiem un ierīču veidiem.
Atšķirībā no tradicionālajiem analītikas pakalpojumiem, kas glabā tavu apmeklētāju datus trešo pušu infrastruktūrā, Ackee dod tev pilnīgu kontroli pār taviem datplūsmas datiem. Tās minimālistiskais interfeiss un centralizētais GraphQL API padara vienkāršu vairāku mājaslapu uzraudzību un analītikas datu integrēšanu pielāgotos informācijas paneļos vai atskaišu sistēmās — bez sīkdatņu paziņojumiem vai GDPR galvassāpēm.
Ackee galvenās iespējas
Privātums – prioritāte
Daudzpakāpju anonimizācija noņem personu identificējošu informāciju pirms uzglabāšanas, lai tu varētu iegūt noderīgu ieskatu — kas var palīdzēt samazināt vajadzību pēc sīkdatņu reklāmkarogiem vai vienkāršot atbilstību atkarībā no jurisdikcijas un konfigurācijas.
Neierobežoti domēni
Pārraugi tik daudz mājaslapu un lietojumprogrammu, cik tev nepieciešams, no viena vadības paneļa, bez vietnes cenu līmeņiem vai datplūsmas ierobežojumiem.
GraphQL API
Centralizēts GraphQL API ļauj programmatiski iegūt analītikas datus pielāgotos informācijas paneļos, atskaitēs vai trešo pušu rīkos, bez piesaistes iebūvētajai UI.
Viegls izsekošanas skripts
Izsekošanas fragmentam ir minimāla veiktspējas ietekme uz tavām lapām, izvairoties no sodiem par lapas ielādes ātrumu, kas saistīti ar smagākām komerciālām analītikas bibliotēkām.
Pielāgota notikumu izsekošana
Izseko specifiskas lietotāju mijiedarbības ārpus lapu skatījumiem, sniedzot tev ieskatu konversijās, pogu klikšķos un citās jēgpilnās darbībās tavās vietnēs.
Kāpēc izmantot Ackee pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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