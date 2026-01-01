Izvietot MQTTX ar viena klikšķa instalāciju.
Uz pārlūkprogrammu balstīts MQTT 5.0 klients brokeru atkļūdošanai un IoT WebSocket savienojumu testēšanai bez lokālām instalācijām.
Izvēlies MQTTX VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MQTTX
MQTTX Web ir atvērtā koda MQTT 5.0 klients, ko izstrādājis EMQX, kas pilnībā darbojas pārlūkprogrammā, ļaujot inženieriem pieslēgties jebkuram MQTT brokerim, izmantojot WebSocket, lai pārbaudītu tēmas, publicētu datu paketes un validētu IoT ziņojumu plūsmas dažu sekunžu laikā. Atšķirībā no darbvirsmas versijas, MQTTX Web nav nepieciešams instalētājs — atverot izvietoto URL, komandas var sākt atkļūdot brokerus no jebkura klēpjdatora vai planšetdatora.
Pašizvietojot MQTTX Web savā VPS, tu iegūsti privātu, vienmēr pieejamu WebSocket klientu URL adresē, ko kontrolē tava komanda, bez trešās puses mitināta galapunkta, kas reģistrē tavus brokera akreditācijas datus, un bez atkarības no publiskās emqx.io instances. Savienojuma profili tiek glabāti lokāli katrā pārlūkprogrammā, tāpēc pati izvietošana ir bezstāvokļa un viegli jaunināma.
MQTTX galvenās iespējas
Pilns MQTT 5.0 atbalsts
Pārbaudi katru MQTT 5.0 funkciju, tostarp īpašības, iemeslu kodus, koplietotos abonementus un pieprasījuma-atbildes modeļus, pret jebkuru atbilstošu brokeri.
WebSocket savienojamība
Pieslēdzies MQTT brokeriem, izmantojot WS un WSS, tieši no pārlūkprogrammas, ideāli piemērots IoT vārteju un tīmekļa klientu validēšanai, kas paļaujas uz WebSocket transportu.
Vairāku brokeru darbvieta
Saglabā un pārslēdzies starp savienojuma profiliem ražošanas, testēšanas un lokālajiem brokeriem, neatstājot cilni vai katru reizi nepārkonfigurējot akreditācijas datus.
Tēmas publicēšana un abonēšana
Abonē aizstājējzīmju tēmas, publicē JSON, vienkārša teksta vai Base64 datu paketes un pārbaudi ziņojumu vēsturi ar QoS, saglabātajiem un laika zīmoga metadatiem.
Piekļuve bez instalācijas
Kopīgo izvietoto URL ar savu komandu, lai katram inženierim nodrošinātu MQTT klientu, neizplatot darbvirsmas bināros failus vai nepārvaldot pakotņu versijas.
Klienta puses datu glabāšana
Savienojuma iestatījumi un ziņojumu vēsture paliek pārlūkprogrammā, izmantojot localStorage, tāpēc serveris neglabā brokera akreditācijas datus un paliek bezstāvokļa pēc jauninājumiem.
Kāpēc izmantot MQTTX pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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