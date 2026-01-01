Izvietot BunkerM ar viena klikšķa instalāciju.
Viss vienā Eclipse Mosquitto MQTT brokeris ar tīmekļa informācijas paneli, ACL pārvaldību un tiešraides uzraudzību.
Izvēlies BunkerM VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar BunkerM
BunkerM apvieno Eclipse Mosquitto ar pilnu pārvaldības paneli vienā konteinerī, lai tu iegūtu ražošanai gatavu MQTT brokeri, manuāli nerediģējot konfigurācijas failus vai neinstalējot atsevišķu lietotāja saskarni (UI). Komplektā iekļautā tīmekļa saskarne nodrošina dinamisku drošību, klientu un lomu piekļuves kontroles sarakstus (ACL), reāllaika tēmu izpēti un ziņojumu vēsturi ar atkārtošanas iespēju — visu nodrošina lokāla SQLite datu bāze, kas saglabā katru publicēto ziņojumu.
Pašmitināšana BunkerM uz tava paša VPS saglabā ierīces telemetriju, ACL noteikumus un vēsturiskos ziņojumus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, ar neierobežotu klientu skaitu un bez maksas par katru ziņojumu. Attēls iekļauj statistikas anomāliju detektoru un lokālu automatizācijas dzinēju cron balstītām publikācijām un uz nosacījumiem balstītiem uzraugiem, visi darbojas konteinerī bez mākoņpakalpojumu atkarības.
BunkerM galvenās iespējas
Mosquitto ar tīmekļa lietotāja saskarni
Nodrošina Eclipse Mosquitto un pilnu pārvaldības paneli vienā konteinerī, ar MQTT 3.1.1 un MQTT 5 atbalstu, gatavs lietošanai.
Dinamisks ACL redaktors
Izveido klientus, lomas un grupas ar detalizētiem publicēšanas un abonēšanas noteikumiem pārlūkprogrammā, ar JSON eksportu un importu dublējumkopijām.
MQTT pārlūks
Pārlūko tiešraides tēmu koku, pārbaudi saglabātās datu kravas ar QoS metadatiem un publicē ziņojumus tieši no vadības paneļa.
Ziņojumu vēsture un atkārtošana
Katrs publicētais ziņojums tiek saglabāts vietējā SQLite datu bāzē ar tēmu filtriem, brīvteksta meklēšanu un viena klikšķa atkārtošanas darbību.
Vieda anomāliju noteikšana
Vietējais statistikas dzinējs uzrauga publicēšanas rādītājus un tēmu bāzes līmeņus, ģenerējot brīdinājumus par pīķiem, novirzēm un negaidītu klusumu.
Kāpēc izmantot BunkerM pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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