Domain Locker uzstādīšana ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda platforma domēnu portfeļu uzraudzībai un pārvaldībai ar automatizētu DNS, SSL un WHOIS izsekošanu.
Izvēlies Domain Locker VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Domain Locker
Domain Locker ir pašmitināta platforma, kas izstrādāta izstrādātājiem, uzņēmumiem un IT profesionāļiem, kuri pārvalda vairākus domēna vārdus pie dažādiem reģistratoriem. Tā automātiski apkopo DNS ierakstus, SSL sertifikāta informāciju, WHOIS datus, apakšdomēnus un IP adreses informāciju par katru domēnu tavā portfelī, nodrošinot tev vienu vietu, kur sekot līdzi domēna veselībai un vēsturei.
Brīdinājumu integrācijas — tostarp e-pasts, webhooki, Telegram un Signal — informē tevi par gaidāmajām termiņu beigām, DNS izmaiņām un drošības anomālijām, pirms tās kļūst par incidentiem. Interaktīva analīze un izmaksu uzskaite papildina funkciju kopumu, padarot Domain Locker par pilnīgu operāciju rīku ikvienam, kurš nopietni uztver savus domēna aktīvus. Pašmitināšana saglabā visus šos sensitīvos reģistratora un DNS datus pilnībā tavā kontrolē.
Domain Locker galvenās iespējas
Automatizēta domēna uzraudzība
Nepārtraukti apkopo DNS ierakstus, SSL sertifikātus, WHOIS datus un apakšdomēnu informāciju, lai tev vienmēr būtu aktuāls pārskats par katru domēnu.
Termiņa beigu un izmaiņu brīdinājumi
Sūta paziņojumus pa e-pastu, tīmekļa āķiem (webhooks), Telegram vai Signal, kad domēna derīguma termiņš tuvojas beigām vai DNS ieraksts negaidīti mainās.
Drošības audits
Analizē domēna konfigurācijas, meklējot nepareizas konfigurācijas, un iesaka konkrētus uzlabojumus, lai nostiprinātu tavus DNS un sertifikātu iestatījumus.
Analītika un vēsture
Interaktīvas diagrammas un laika skalas parāda, kā domēna konfigurācijas un veiktspēja ir attīstījusies laika gaitā, vienkāršākai problēmu novēršanai.
Izmaksu un aktīvu uzskaite
Reģistrē pirkuma cenas, atjaunošanas izmaksas un aptuvenās tirgus vērtības, lai tu varētu pārvaldīt domēnu portfeļus kā finanšu aktīvus.
Kāpēc izmantot Domain Locker pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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