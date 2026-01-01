Izvietot Atlas CMMS ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda apkopes pārvaldības platforma darba pasūtījumiem, aktīviem un preventīvai plānošanai plašā mērogā.
Izvēlies Atlas CMMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Atlas CMMS
Atlas CMMS ir pašmitināta Datorizēta apkopes pārvaldības sistēma, kas izveidota objektu, ražošanas, veselības aprūpes, viesmīlības un komunālo pakalpojumu komandām. Tā centralizē darba pasūtījumus, preventīvās apkopes grafikus, iekārtu uzskaiti, rezerves daļu inventāru un pakalpojumu pieprasījumus, lai tehniķiem un vadītājiem būtu viens patiesības avots, nevis žonglēšana ar izklājlapām, papīra žurnāliem un e-pasta sarakstēm.
Pašmitināšana savā VPS nodrošina sensitīvu aktīvu datu, tehniķu ierakstu un apkopes vēstures pilnīgu kontroli, bez lietotāja maksām un bez piegādātāja piesaistes. Spring Boot nodrošina aizmugursistēmu, React darbina tīmekļa lietotni, un pavadošā mobilā lietotne ļauj lauka tehniķiem strādāt bezsaistē un sinhronizēt datus, kad tiek atjaunots savienojums.
Atlas CMMS galvenās iespējas
Darba uzdevumu pārvaldība
Izveido, piešķir un izseko darba pasūtījumus ar prioritātēm, laika uzskaiti, pielikumiem un pilnu vēsturi katram darbam un tehniķim.
Profilaktiskā apkope
Ieplāno atkārtotas pārbaudes un automatizē darba pasūtījumu izveidi, pamatojoties uz skaitītāju rādījumiem, laika intervāliem vai aktīvu notikumiem.
Aktīvu un krājumu uzskaite
Katalogizē iekārtas, iekļaujot dīkstāves rādītājus, apkopes izmaksas un rezerves daļu inventāru ar krājumu brīdinājumiem un automatizētiem pirkuma pasūtījumiem.
Mobilā lauka lietotne
Vietējās iOS un Android lietotnes ļauj tehniķiem skenēt QR kodus, reģistrēt laiku, uzņemt fotoattēlus un pabeigt darba pasūtījumus tieši uz vietas.
Pārskati un analīze
Iebūvētie informācijas paneļi aptver darba pasūtījumu atbilstību, iekārtu uzticamību, dīkstāves tendences, darbaspēka izmantošanu un izmaksu analīzi.
Kāpēc izmantot Atlas CMMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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