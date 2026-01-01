DDNS Updater ar atlaidi līdz 69%

Izvietot DDNS Updater ar viena klikšķa instalāciju.

Viegls, pašmitināts dinamiskais DNS atjauninātājs, kas uztur A un AAAA ierakstus sinhronizētus vairāk nekā 40 DNS pakalpojumu sniedzējos.

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Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot DDNS Updater ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies DDNS Updater VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar DDNS Updater

DDNS Updater ir atvērtā koda Go pakalpojums, kas uztur DNS A un AAAA ierakstus, norādot uz pareizo IP adresi vairāk nekā 40 DNS pakalpojumu sniedzējiem — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains un daudziem citiem — no viena konfigurācijas faila. Tas darbojas kā bezgalvas aģents, kam nepieciešama tikai izejošā savienojamība, un tā statuss ir redzams konteinera žurnālos vai iebūvētā HTTP vadības panelī, kas sasniedzams, izmantojot SSH portu pāradresāciju, ja vēlies pārlūkprogrammas skatu.

Pašmitināšana DDNS Updater savā VPS nodrošina stabilu, vienmēr aktīvu aģentu, kas var atjaunināt DNS ierakstus mājas maršrutētājiem, IoT vārtejām, sekundārajiem serveriem vai jebkuram citam galapunktam, kura publiskā IP adrese mainās. Pakalpojumu sniedzēja akreditācijas dati un atjaunināšanas loģika paliek tavā infrastruktūrā, un viena instance var paralēli pārvaldīt ierakstus, kas aptver vairākus domēnus un pakalpojumu sniedzējus.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

DDNS Updater galvenās iespējas

40+ DNS sniedzēji

Atjaunini ierakstus Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric un desmitiem citos pakalpojumos no vienas instances.

Periodiskās pārbaudes

Konfigurējams aptaujas biežums ar atdzišanas logiem, lai publiskā IP adrese tiktu iegūta un ieraksti tiktu atjaunināti tikai tad, kad tas patiešām ir nepieciešams.

IPv4 un IPv6

Uzrauga gan A, gan AAAA ierakstus vienlaicīgi, nodrošinot gludu pāreju, ja augšupējā savienojumā ir pieejama tikai viena adrešu saime.

Iebūvēts statusa vadības panelis

Tikai lokāli pieejams, tikai lasāms informācijas panelis rāda pašreizējo ieraksta statusu, pēdējās atjaunināšanas laiku, novēroto IP adresi un katra ieraksta kļūdas, kad tam piekļūst, izmantojot SSH porta pāradresāciju.

Vairāku pakalpojumu sniedzēju IP iegūšana

Publiskā IP adrese tiek atrisināta, apvienojot vairākus uz HTTP un DNS balstītus pakalpojumu sniedzējus, tādējādi viens augšupējais pārtraukums nebloķē visus atjauninājumus.

Paziņojumi, izmantojot shoutrrr

Izvēles shoutrrr integrācija sūta brīdinājumus uz Discord, Slack, Telegram vai e-pastu, kad atjaunināšana neizdodas vai tiek konstatētas IP izmaiņas.

Kāpēc izmantot DDNS Updater pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

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