Izvietot DDNS Updater ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts dinamiskais DNS atjauninātājs, kas uztur A un AAAA ierakstus sinhronizētus vairāk nekā 40 DNS pakalpojumu sniedzējos.
Izvēlies DDNS Updater VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DDNS Updater
DDNS Updater ir atvērtā koda Go pakalpojums, kas uztur DNS A un AAAA ierakstus, norādot uz pareizo IP adresi vairāk nekā 40 DNS pakalpojumu sniedzējiem — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains un daudziem citiem — no viena konfigurācijas faila. Tas darbojas kā bezgalvas aģents, kam nepieciešama tikai izejošā savienojamība, un tā statuss ir redzams konteinera žurnālos vai iebūvētā HTTP vadības panelī, kas sasniedzams, izmantojot SSH portu pāradresāciju, ja vēlies pārlūkprogrammas skatu.
Pašmitināšana DDNS Updater savā VPS nodrošina stabilu, vienmēr aktīvu aģentu, kas var atjaunināt DNS ierakstus mājas maršrutētājiem, IoT vārtejām, sekundārajiem serveriem vai jebkuram citam galapunktam, kura publiskā IP adrese mainās. Pakalpojumu sniedzēja akreditācijas dati un atjaunināšanas loģika paliek tavā infrastruktūrā, un viena instance var paralēli pārvaldīt ierakstus, kas aptver vairākus domēnus un pakalpojumu sniedzējus.
DDNS Updater galvenās iespējas
40+ DNS sniedzēji
Atjaunini ierakstus Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric un desmitiem citos pakalpojumos no vienas instances.
Periodiskās pārbaudes
Konfigurējams aptaujas biežums ar atdzišanas logiem, lai publiskā IP adrese tiktu iegūta un ieraksti tiktu atjaunināti tikai tad, kad tas patiešām ir nepieciešams.
IPv4 un IPv6
Uzrauga gan A, gan AAAA ierakstus vienlaicīgi, nodrošinot gludu pāreju, ja augšupējā savienojumā ir pieejama tikai viena adrešu saime.
Iebūvēts statusa vadības panelis
Tikai lokāli pieejams, tikai lasāms informācijas panelis rāda pašreizējo ieraksta statusu, pēdējās atjaunināšanas laiku, novēroto IP adresi un katra ieraksta kļūdas, kad tam piekļūst, izmantojot SSH porta pāradresāciju.
Vairāku pakalpojumu sniedzēju IP iegūšana
Publiskā IP adrese tiek atrisināta, apvienojot vairākus uz HTTP un DNS balstītus pakalpojumu sniedzējus, tādējādi viens augšupējais pārtraukums nebloķē visus atjauninājumus.
Paziņojumi, izmantojot shoutrrr
Izvēles shoutrrr integrācija sūta brīdinājumus uz Discord, Slack, Telegram vai e-pastu, kad atjaunināšana neizdodas vai tiek konstatētas IP izmaiņas.
Kāpēc izmantot DDNS Updater pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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