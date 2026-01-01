Izvietot Radicale ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts CalDAV un CardDAV serveris kalendāru un kontaktu sinhronizēšanai visās tavās ierīcēs.
Izvēlies Radicale VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Radicale
Radicale ir mazs, vienkāršs, bez problēmām lietojams CalDAV (kalendāra) un CardDAV (kontaktu) serveris, kas rakstīts Python valodā. Tas izmanto standarta protokolus, ko katra moderna operētājsistēma atbalsta integrēti — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE —, lai kalendāri un kontakti sinhronizētos ar tavām ierīcēm, neinstalējot pielāgotas lietotnes vai pārlūkprogrammas paplašinājumus.
Pašmitinot Radicale uz tava VPS, katrs notikums, adrese un koplietotais kalendārs paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis tiek nodots kalendāra SaaS pakalpojumam. Serveris glabā kolekcijas kā vienkāršus failus diskā, neprasa datubāzi un ērti darbojas kopā ar citām lietotnēm, pateicoties tā mazajam Python resursu patēriņam.
Radicale galvenās iespējas
Standarta CalDAV un CardDAV
Vietējā sinhronizācija ar iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME un KDE bez trešo pušu klientiem — katra moderna operētājsistēma atbalsta protokolus standartā.
Failu glabātuve
Kalendāri un kontakti atrodas kā vienkārši iCalendar un vCard faili diskā — tos ir viegli dublēt, veikt versiju kontroli vai migrēt bez datubāzu izgāztuvēm.
Daudzlietotāju ar koplietošanu
Katrs autentificēts lietotājs iegūst savas kolekcijas ar izvēles koplietošanas noteikumiem kopīgiem ģimenes vai komandas kalendāriem.
Mazs resursu nospiedums
Tīrs Python serveris bez datubāzes startē dažu sekunžu laikā un izmanto desmitiem megabaitu atmiņas — ideāli piemērots mazākajiem VPS plāniem.
Tīmekļa administrēšanas saskarne
Iebūvētā pārlūkprogrammas lietotāja saskarne ļauj lietotājiem pārlūkot kolekcijas, kopēt CalDAV/CardDAV URL adreses klienta iestatīšanai un pārbaudīt, vai viss darbojas.
Reverse-proxy draudzīgs
Izstrādāts, lai darbotos aiz nginx, Apache vai Traefik ar HTTPS pārtraukšanu augšpusē, lai izvietošana būtu vienkārša un droša.
Kāpēc izmantot Radicale pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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