Izvietot CodiMD ar viena klikšķa instalāciju.
Reāllaika sadarbības Markdown redaktors komandām, lai kopīgi rakstītu dokumentāciju, sapulču piezīmes un prezentācijas.
Izvēlies CodiMD VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar CodiMD
CodiMD ir atvērtā koda, pašmitināts reāllaika sadarbības Markdown redaktors, kas veidots uz HackMD pamata. Tas ļauj vairākiem komandas dalībniekiem vienlaicīgi rediģēt vienu un to pašu dokumentu ar tūlītēju sinhronizāciju, padarot to ideāli piemērotu tehniskajai dokumentācijai, sprintu piezīmēm, arhitektūras lēmumu ierakstiem un jebkāda veida sadarbīgai rakstīšanai. Sadalītā ekrāna redaktors atveido Markdown reāllaikā, lai rakstītāji vienmēr precīzi redzētu, kā izskatīsies viņu saturs.
CodiMD pašmitināšana nozīmē, ka tavas piezīmes un dokumenti nekad neiziet cauri trešo pušu serveriem, kas ir svarīgi organizācijām, kuras apstrādā iekšējās stratēģijas, klientu informāciju vai tehniskās specifikācijas. Visi dati paliek tavā VPS atbalstītajā PostgreSQL datubāzē, un tu kontrolē, kurš var reģistrēties un piekļūt platformai. Šī izvietošana savieno CodiMD serveri ar PostgreSQL uzticamai dokumentu un lietotāju glabāšanai.
CodiMD galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Vairāki autori rediģē vienu un to pašu dokumentu vienlaicīgi ar tiešraides sinhronizāciju un individuāliem kursora indikatoriem.
Bagātīga markdown renderēšana
Atveidot diagrammas, UML diagrammas, matemātiskās formulas, koda blokus ar sintakses izcelšanu un iegultos medijus no Markdown.
Prezentācijas režīms
Pārveido jebkuru Markdown dokumentu par slaidrādi, neizejot no redaktora.
Versijas vēsture
Pārlūko un atjauno jebkura dokumenta iepriekšējās versijas, lai neviens kopīgs labojums nekad netiktu neatgriezeniski zaudēts.
Vairāki eksporta formāti
Eksportē dokumentus uz PDF, HTML vai neapstrādātu Markdown, lai kopīgotu saturu ārpus platformas, kad nepieciešams.
Kāpēc izmantot CodiMD pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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