Izvietot Tiny File Manager ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls viena faila PHP tīmekļa failu pārvaldnieks servera failu augšupielādei, lejupielādei un organizēšanai no jebkuras pārlūkprogrammas.
Izvēlies Tiny File Manager VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tiny File Manager
Tiny File Manager ir kompakts, atvērtā koda failu pārvaldnieks, kas pilnībā darbojas kā viens PHP fails, nodrošinot tev pilnvērtīgu pārlūkprogrammas saskarni, lai pārvaldītu failus tavā serverī bez SSH vai FTP klientiem. Tas atbalsta failu augšupielādi un lejupielādi, kopēšanu, pārvietošanu, pārdēvēšanu, dzēšanu, arhīvu izveidi un iebūvētu teksta redaktoru — viss pieejams, izmantojot tīru, atsaucīgu tīmekļa UI.
Pašmitinot Tiny File Manager savā VPS, tu saglabā savus failus tavā kontrolē un vari piešķirt uz lomām balstītu piekļuvi komandas dalībniekiem ar dažādiem atļauju līmeņiem. Tā minimālā ietekme nozīmē, ka tas darbojas kopā ar tavām esošajām lietojumprogrammām, nepievienojot ievērojamu resursu patēriņu.
Tiny File Manager galvenās iespējas
Pilnas failu operācijas
Augšupielādēt, lejupielādēt, kopēt, pārvietot, pārdēvēt un dzēst failus un mapes tieši no pārlūkprogrammas, neprasot SSH vai FTP piekļuvi.
Daudzlietotāju piekļuve
Definē vairākus lietotāju kontus ar individuālām parolēm un atļauju līmeņiem, ieskaitot tikai lasīšanas lomas ierobežotai piekļuvei.
Iebūvēts teksta redaktors
Rediģē konfigurācijas failus, skriptus un kodu tieši pārlūkprogrammā ar sintakses izcelšanas atbalstu, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc atsevišķa redaktora.
Arhīva atbalsts
Izveido ZIP arhīvus un izvelc saspiestos failus, izmantojot tīmekļa saskarni, vienkāršojot pakešu pārsūtīšanu un dublējumkopijas bez komandrindas rīkiem.
Failu meklēšana
Meklēšana direktorijos pēc faila nosaukuma vai satura, lai ātri atrastu failus, manuāli nenavigējot pa mapju kokiem.
Kāpēc izmantot Tiny File Manager pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Anki Sync Server Enhanced
Pašmitināts Anki sinhronizācijas serveris ar vairāku lietotāju atbalstu, dublējumiem un tīmekļa vadības paneli