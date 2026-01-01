Uzstādīt uzlaboto Anki sinhronizācijas serveri ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts Anki sinhronizācijas serveris ar vairāku lietotāju kontiem, automatizētām dublējumkopijām un iebūvētu tīmekļa informācijas paneli.
Izvēlies Anki Sync Server Enhanced VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced ir ražošanai gatavs Docker attēls, kas uztur oficiālo Anki sinhronizācijas protokolu uz tava paša VPS, ļaujot tev sinhronizēt kartīšu komplektus starp datoru, AnkiDroid un AnkiMobile, neesot atkarīgam no AnkiWeb. Tas ir veidots no oficiālā Anki avota un automātiski seko katram augšupējās plūsmas izlaidumam.
Pašmitināšana ļauj tev kontrolēt katru kartīti, pārskatīšanas vēsturi un multivides failu. Vairāku lietotāju atbalsts, ieplānotas dublējumkopijas ar papildu S3 augšupielādi, Prometheus metrika, fail2ban, ātruma ierobežošana un statusa panelis tiek piegādāti vienā konteinerī — nav nepieciešama atsevišķa datubāze vai ārējie pakalpojumi.
Anki Sync Server Enhanced galvenās iespējas
Daudzlietotāju sinhronizācija
Izmitini līdz 99 neatkarīgiem izglītojamiem vienā VPS, katru ar saviem akreditācijas datiem un izolētu kolekcijas krātuvi.
Automatizētas dublējumkopijas
Ikdienas arhīvi visai kolekcijai ar konfigurējamu saglabāšanu un pēc izvēles S3, MinIO vai Garage augšupielādi ārpusvietas kopijām.
Iebūvēts vadības panelis
Tīmekļa saskarne vienā mirklī parāda servera statusu, katra lietotāja datu apjomu, pēdējās sinhronizācijas laikus, dublējumu vēsturi un reāllaika žurnālus.
Prometheus metrika
Parāda sinhronizācijas darbības, autentifikācijas veiksmes rādītājus, datu apjomu un darbības laiku Grafana informācijas paneļiem un brīdinājumu plūsmām.
Pastiprināta drošība
Fail2ban integrācija, pieprasījumu ātruma ierobežošana un jaucējparoles atbalsts aizsargā tavu galapunktu no brutālās spēka uzbrukumiem.
Kāpēc izmantot Anki Sync Server Enhanced pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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