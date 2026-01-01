Izvietot Defguard ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda nulles uzticības piekļuves pārvaldība ar integrētu WireGuard daudzfaktoru autentifikāciju un iebūvētu OpenID Connect.
Izvēlies Defguard VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Defguard
Defguard ir uzņēmuma līmeņa nulles uzticības piekļuves pārvaldības platforma, kas veidota ap WireGuard, vienīgais risinājums, kas pievieno reālu daudzfaktoru autentifikāciju tieši VPN tunelim, nevis aptinot ap to atsevišķu lietojumprogrammu vārteju. Šajā veidnē iekļautais galvenais komponents nodrošina pārvaldības tīmekļa saskarni, OpenID Connect identitātes nodrošinātāju, lietotāju reģistrāciju, ACL konfigurāciju un gRPC vadības plakni, kas darbina attālās vārtejas un galddatoru klientus.
Pašmitinot Defguard savā VPS, lietotāju direktoriji, aparatūras atslēgas, audita žurnāli un OpenID parakstīšanas atslēgas paliek pilnībā tavā kontrolē. Pievieno Defguard vārtejas mezglus jebkurā tīkla vietā, lai pārtrauktu WireGuard tuneļus, kamēr kodols paliek kā vienīgais patiesības avots identitātei, ierīcēm un piekļuves politikām.
Defguard galvenās iespējas
WireGuard ar MFA
Piespiest izmantot TOTP, e-pasta vai aparatūras atslēgas otrās autentifikācijas faktorus tieši katram WireGuard savienojumam, tā vietā, lai paļautos uz atsevišķu piekļuves vārteju.
Iebūvēts OpenID Connect
Integrēts OIDC identitātes nodrošinātājs ļauj Defguard izsniegt SSO žetonus tavām citām lietojumprogrammām, neizvietojot Keycloak vai trešās puses IdP.
Attālā lietotāja reģistrācija
Iesaisti jaunos lietotājus ar vadītu reģistrācijas plūsmu, kas iestata paroles, nodrošina ierīces un automātiski konfigurē darbvirsmas klientu.
ACLs un ugunsmūra noteikumi
Definē tīkla segmentāciju un lietotāju piekļuves politikas, kas reāllaikā izplatās uz Linux un FreeBSD/OPNsense vārtejām.
LDAP un AD sinhronizācija
Divvirzienu sinhronizācija ar Active Directory un LDAP nodrošina lietotāju, grupu un grupu dalību konsekvenci starp sistēmām.
YubiKey nodrošināšana
Nodrošini Yubico aparatūras atslēgas SSH, GPG un OpenPGP tieši no Defguard pārvaldības konsoles.
Kāpēc izmantot Defguard pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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