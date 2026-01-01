Izvietot CommaFeed ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts personīgais RSS lasītājs, iedvesmots no Google Reader, ar tastatūras īsceļiem, mobilajām lietotnēm un tīru trīsdaļīgu izkārtojumu.
Izvēlies CommaFeed VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar CommaFeed
CommaFeed ir ātrs, viegls personīgais RSS lasītājs, kas skaidri veidots pēc oriģinālā Google Reader UI parauga — trīs paneļu izkārtojums, tastatūras īsceļi, tūlītēja plūsmu atzīmēšana, OPML importēšana/eksportēšana un koncentrēšanās uz ātrumu, nevis funkciju pārpilnību. Tas ir rakstīts Java/Quarkus valodā, darbojas kā viens pašpietiekams binārais fails un visu glabā iegultā H2 datubāzē, tāpēc visa izvietošana ir viens konteiners plus viens apjoms.
Pašmitināšana CommaFeed savā VPS serverī saglabā tavus abonementus, lasīšanas statusu un atzīmētās ziņas infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis nodod SaaS plūsmu lasītājam. Vietējās Android un iOS lietotnes savienojas tieši ar tavu instanci, izmantojot API, OPML ļauj tev brīvi migrēt starp plūsmu lasītājiem, un iebūvētais plānotājs atsvaidzina plūsmas fonā bez ārējiem darbiniekiem.
CommaFeed galvenās iespējas
Google Reader UI
Trīs paneļu izkārtojums ar plūsmu sarakstu, ierakstu sarakstu un lasīšanas skatu — plus pilnas tastatūras īsinājumtaustiņi (j/k/v/m) ātrai navigācijai, ko ilggadēji RSS lietotāji uzreiz atpazīst.
OPML imports/eksports
Pārvieto savus abonementus, izmantojot standarta OPML, lai tu saglabātu kontroli pār saviem lasīšanas paradumiem un jebkurā laikā varētu mainīt lasītājus.
Vietējās mobilās lietotnes
Bezmaksas Android un iOS pavadošās lietotnes savienojas ar tavu pašu mitināto instanci, izmantojot API, lai lasītu ceļā, neizpaužot datus trešajai pusei.
Iegultā H2 datubāze
Viena faila H2 datubāzei nav nepieciešams atsevišķs datubāzes serveris — dublē savu datubāzi, kopējot vienu mapi, atjauno, ievietojot to atpakaļ.
Fona plūsmas atsvaidzināšana
Iebūvētais plānotājs atsvaidzina tūkstošiem plūsmu fonā ar adaptīviem intervāliem, nav nepieciešami Celery vai ārējie darbinieki.
Kāpēc izmantot CommaFeed pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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