Izvietot OpenPanel ar vienu klikšķi.
Uz privātumu orientēta atvērtā koda produktu analīze ar notikumu izsekošanu, lietotāju piltuvēm, sesiju atkārtošanu un reāllaika informācijas paneļiem.
Izvēlies OpenPanel VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenPanel
OpenPanel ir pašmitināta analītikas platforma, kas izveidota produktu komandām, kuras vēlas Mixpanel līmeņa ieskatus bez SaaS cenām vai trešo pušu datu atklāšanas. Tā izseko pielāgotus notikumus, veido lietotāju profilus un nodrošina reāllaika informācijas paneļus, aptverot piltuves, kohortas, A/B testu rezultātus un sesiju atkārtojumus — viss no vienas saskarnes.
Izvietojot savā VPS, neapstrādātus notikumu datus pilnībā nodod tavā kontrolē. Nav maksu par katru notikumu, nav paraugu ņemšanas ierobežojumu un nav nepieciešams novirzīt lietotāja datus caur ārējiem pakalpojumiem. ClickHouse nodrošina analītikas aizmugursistēmu, lai informācijas paneļi saglabātu atsaucību, pieaugot notikumu apjomam.
OpenPanel galvenās iespējas
Reāllaika informācijas paneļi
Apskati tiešraides notikumu plūsmas un galvenos produktu rādītājus uzreiz, bez aizkaves starp lietotāju darbībām un informācijas paneļa atjauninājumiem.
Piltuves analīze
Definē daudzpakāpju konversijas piltuves, lai precīzi noteiktu, kur lietotāji pārtrauc tavās produktu plūsmās.
Sesijas atkārtojums
Ierakstīt un atskaņot individuālās lietotāju sesijas ar iebūvētām privātuma kontrolēm, lai maskētu sensitīvos ievades laukus.
Kohorta un noturēšana
Grupē lietotājus pēc kopīgām uzvedībām vai atribūtiem un mēri, kā mainās iesaiste laika posmos.
A/B testēšana
Izseko eksperimentu variantus tieši OpenPanel, lai novērtētu konversijas ietekmi bez ārējiem eksperimentu rīkiem.
Bez sīkdatņu izsekošana
Notikumu izsekošana bez pirkstu nospiedumiem un sīkdatnēm nodrošina, ka tava analītika atbilst GDPR prasībām, neprasot sīkdatņu piekrišanas reklāmkarogus.
Kāpēc izmantot OpenPanel pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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