Instalēt PeerTube ar viena klikšķa instalāciju.
Federatīva vienādranga video platforma videoklipu publicēšanai un kopīgošanai, neatkarīgi no YouTube vai centrālās infrastruktūras.
Izvēlies PeerTube VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PeerTube
PeerTube ir bezmaksas, atvērtā koda, federatīva video mitināšanas platforma, kas izveidota kā pašpārvaldes alternatīva YouTube un Vimeo. Katrs PeerTube instances ir neatkarīgs, bet savstarpēji savienots, izmantojot ActivityPub protokolu, lai tavi skatītāji varētu sekot kanāliem no jebkura cita PeerTube servera, kamēr katrs video, komentārs un abonements atrodas tavā kontrolētajā infrastruktūrā.
WebRTC vienādranga straumēšana ļauj skatītājiem dalīties ar joslas platumu savā starpā, lai viens populārs video nesabojātu tavu serveri satiksmes pīķu laikā. Komplektā iekļautās PostgreSQL, Redis un pārkodēšanas cauruļvads darbojas pilnībā tavā VPS, dodot radītājiem un kopienām pilnīgu īpašumtiesības pār savu saturu, auditoriju un moderēšanas politikām — bez algoritmiskas plūsmas, bez monetizācijas atcelšanas, bez reklāmdevēju starpniekiem.
PeerTube galvenās iespējas
Federēts, izmantojot ActivityPub
Skatītāji no jebkuras PeerTube, Mastodon vai citas ActivityPub instances var sekot tavam kanālam, komentēt un kopīgot videoklipus visā Fediversā.
Vienādranga straumēšana
Pārlūkprogrammas WebRTC samazina servera joslas platumu, ļaujot skatītājiem koplietot video fragmentus, lai vīrusu augšupielāde nesabojātu tavu VPS.
Iebūvēta transkodēšana
Automātiskā pārkodēšana ģenerē vairākus kvalitātes līmeņus katrai augšupielādei — no 240p līdz 4K — bez ārējiem pārkodēšanas pakalpojumiem.
Tiešraides straumēšana un RTMP
Straumē tiešraidē no OBS vai jebkura RTMP saderīga kodētāja tieši uz tavu PeerTube kanālu ar ierakstīšanas un atkārtojumu iespējām.
Kanālu un atskaņošanas sarakstu pārvaldība
Sakārto videoklipus kanālos, atskaņošanas sarakstos un sērijās ar pielāgotiem sīktēliem, aprakstiem un atļaujām sadarbības partneriem.
Atvērtā API un iegulšanas
Iegult videoklipus jebkurā vietā ar vienas rindiņas iframe un integrēties ar ārējiem rīkiem, izmantojot pilnībā dokumentētu REST API.
Kāpēc izmantot PeerTube pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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