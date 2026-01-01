Instalēt Hollama ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Minimāls tīmekļa interfeiss tērzēšanai ar Ollama un OpenAI modeļiem, kas saglabā katru sarunu tavā pārlūkprogrammā.
Izvēlies Hollama VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hollama
Hollama ir fokusēts tērzēšanas klients lieliem valodu modeļiem, kas savienojas tieši no tavas pārlūkprogrammas ar vienu vai vairākiem Ollama serveriem, ar OpenAI saderīgiem galapunktiem vai abiem vienlaikus. Nav centrālās datubāzes, nav kontu sistēmas un nav telemetrijas — sesijas, uzvednes, iestatījumi un API atslēgas visas atrodas pārlūkprogrammas lokālajā atmiņā un nekad nesaskaras ar serveri, kurā tiek mitināta lietotāja saskarne.
Hollama pašmitināšana uz VPS nodrošina mazai komandai vienu, vienmēr pieejamu URL, lai sazinātos ar privātiem Ollama modeļiem vai koplietotām OpenAI atslēgām, ar tīru, redaktora stila saskarni, kas paredzēta gariem uzvednēm, spriešanas modeļiem un sarunām ar daudz koda.
Hollama galvenās iespējas
Ollama un OpenAI
Pieslēdzies vietējiem Ollama serveriem, OpenAI vai jebkuram ar OpenAI saderīgam galapunktam un pārslēdzies starp tiem vienas sesijas ietvaros.
Daudzserveru atbalsts
Reģistrējiet vairākus Ollama un OpenAI serverus vienlaikus un novirziet katru sesiju uz citu aizmugursistēmu, nepārkonfigurējot lietotni.
Pārlūkprogrammas lokālā krātuve
Katra sesija, uzvedne, iestatījums un API atslēga tiek glabāta pārlūkprogrammas lokālajā krātuvē, tāpēc tērzēšanas sarunas nekad neatrodas VPS vai trešās puses serverī.
Redaktora līmeņa uzvednes
Lieli uzvedņu lauki ar koda redaktora funkcijām, Markdown atveidošanu, sintakses izcelšanu un KaTeX matemātisko apzīmējumu, kas izveidoti tehniskam darbam.
Pamatojums un vīzija
Augstākās klases atbalsts spriešanas modeļiem un redzes modeļiem ar attēlu ievadi, ideāli piemērots jaunākajām Ollama un OpenAI versijām.
Importēt un eksportēt
Dublē vai pārvieto sesijas starp ierīcēm ar iebūvēto importēšanas un eksportēšanas rīku, lai pārlūkprogrammas krātuve nekad nebūtu ierobežojums.
Kāpēc izmantot Hollama pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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