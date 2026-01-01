Izvietot OTOBO ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda palīdzības dienesta un pieteikumu sistēma IT pakalpojumu pārvaldībai, klientu atbalstam un procesu automatizācijai.
Izvēlies OTOBO VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OTOBO
OTOBO ir pilnībā atvērtā koda, tīmekļa biļešu un pakalpojumu pārvaldības platforma, kas 2019. gadā tika atdalīta no ((OTRS)) Community Edition. Tā nodrošina uzņēmuma līmeņa IT atbalsta dienesta iespējas — biļešu rindas, SLA izsekošanu, iebūvētu BUJ/zināšanu bāzi, ITSM darbplūsmas un CMDB — bez licencēšanas maksām vai piegādātāja piesaistes. OTOBO atbalsta daudzkanālu komunikāciju, izmantojot e-pastu, tālruni un tīmekļa veidlapas, un tiek piegādāta ar uz noteikumiem balstītu automatizācijas dzinēju, kas nodrošina maršrutēšanu, eskalācijas un paziņojumus jau no paša sākuma.
Pašmitināšana OTOBO uz tava paša VPS nodrošina pilnīgu kontroli pār visiem biļešu datiem, klientu ierakstiem un SLA atskaitēm. Šī veidne izvieto pilnu ražošanas steku: OTOBO tīmekļa lietojumprogrammu un fona dēmonu, MariaDB pastāvīgai datu glabāšanai, īpašu Elasticsearch mezglu ātrai pilna teksta meklēšanai visās biļetēs, kā arī Redis sesiju kešatmiņai un veiktspējai.
OTOBO galvenās iespējas
Daudzkanālu biļešu sistēma
Saņem un pārvaldi biļetes no e-pasta, tīmekļa veidlapām un tālruņa vienotā rindā ar pilnu audita vēsturi un pavedienveida sarunām.
SLA un eskalācija
Definē atbildes un risinājuma mērķus katrai rindai vai klientam, ar automātiskiem eskalācijas noteikumiem un aģentu paziņojumiem, kad tuvojas termiņi.
Iebūvēta zināšanu bāze
Publicē BUJ rakstus gan ārējiem klientiem, gan iekšējiem aģentiem, samazinot atkārtotus pieprasījumus un paātrinot risinājumu jau pirmajā kontaktā.
Spēcīga automatizācija
Izmanto iebūvētos PostMaster filtrus, biļešu aktivizētājus un plānotāja uzdevumus, lai automātiski maršrutētu, automātiski atbildētu un automātiski aizvērtu biļetes bez manuālas iejaukšanās.
ITSM un CMDB
Paplašini OTOBO ar ITSM moduli, lai pārvaldītu konfigurācijas vienumus, izmaiņu pieprasījumus un pakalpojumu katalogus strukturētā CMDB.
Pilna teksta meklēšana
Elasticsearch integrācija nodrošina tūlītēju meklēšanu miljoniem biļešu, piezīmju un pielikumu, saglabājot aģentu atbildes laiku ātru jebkurā apjomā.
Kāpēc izmantot OTOBO pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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