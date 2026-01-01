Izvietot Baikal ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Viegls, pašmitināts CalDAV un CardDAV serveris kalendāru, uzdevumu un kontaktpersonu sinhronizēšanai visās ierīcēs.
Izvēlies Baikal VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Baikal
Baikal ir viegls, pašmitināts CalDAV un CardDAV serveris, kas veidots uz labi zināmās sabre/dav PHP bibliotēkas bāzes. Tas nodrošina privātu vietu kalendāriem, pasākumiem, uzdevumiem un kontaktiem, kas sinhronizējas ar iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook un jebkuru citu klientu, kas atbalsta standarta CalDAV un CardDAV protokolus.
Baikal pašmitināšana uz tava VPS saglabā personīgos un komandas plānošanas datus tavā infrastruktūrā, nevis trešās puses kalendāra pakalpojumā. Sistēmas nospiedums ir apzināti mazs — viens PHP konteiners, ko atbalsta SQLite vai MySQL — lai tas ērti ietilptu mazā VPS, vienlaikus atbalstot vairākus lietotājus, kopīgas adrešu grāmatas un detalizētu piekļuves kontroli, izmantojot iebūvēto administratora UI.
Baikal galvenās iespējas
CalDAV un CardDAV
Standartiem atbilstoša kalendāra un kontaktu sinhronizācija ar iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 un jebkuru citu CalDAV/CardDAV klientu.
Daudzlietotāju konti
Izveido atsevišķus lietotāju kontus ar saviem kalendāriem, uzdevumiem un adrešu grāmatām, visus pārvaldot no vienas administratora tīmekļa saskarnes.
Koplietotas kolekcijas
Kopīgo konkrētus kalendārus vai adrešu grāmatas ar citiem lietotājiem tajā pašā instancē komandas plānošanai un kontaktu sinhronizācijai.
Viegls nospiedums
Viens PHP konteiners, kas darbina sabre/dav uz SQLite vai MySQL — pietiekami mazs, lai darbotos kopā ar citiem pašu mitinātiem pakalpojumiem uz pieticīga VPS.
Administratora tīmekļa UI
Pārvaldi lietotājus, kalendārus, adrešu grāmatas un galvenos servera iestatījumus no iebūvēta pārlūkprogrammas vadības paneļa, nevis rediģējot konfigurācijas failus.
Kāpēc izmantot Baikal pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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