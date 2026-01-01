Izvietot Bichon ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts Rust e-pasta arhivētājs ar IMAP, OAuth2 un pilna teksta meklēšanu ilgtermiņa pastkastes saglabāšanai.
Izvēlies Bichon VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bichon
Bichon ir atvērtā koda e-pasta arhivēšanas serveris, kas rakstīts Rust valodā. Tas savienojas ar IMAP kontiem, pakāpeniski lejupielādē ziņojumus, izmantojot uz UID balstītu sinhronizāciju, veido Tantivy pilna teksta meklēšanas indeksu un nodrošina tīru REST API ar iebūvētu WebUI arhivētā pasta meklēšanai, pārlūkošanai un eksportēšanai.
Bichon pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā katru arhivēto ziņojumu, pielikumu un akreditācijas datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Konta akreditācijas dati tiek šifrēti miera stāvoklī ar AES-256-GCM, OAuth 2.0 marķieri tiek automātiski atsvaidzināti, un vairākas pastkastes tiek lejupielādētas vienlaicīgi — padarot Bichon par ātru, privātu alternatīvu komerciāliem e-pasta arhivēšanas pakalpojumiem bez maksas par katru pastkasti.
Bichon galvenās iespējas
Pilna teksta meklēšana
Tantivy darbināta indeksēšana visā ziņojumu saturā, virsrakstos un pielikumos atgriež rezultātus milisekundēs ar šķautņainiem filtriem un pavedienu grupēšanu.
IMAP un OAuth2 sinhronizācija
Savienojas ar jebkuru IMAP serveri, izmantojot paroli (PLAIN/LOGIN) vai OAuth 2.0 (XOAUTH2) autentifikāciju, ar automātisku pilnvaras atsvaidzināšanu Gmail un Microsoft kontiem.
Inkrementālā arhivēšana
Uz UID balstīta inkrementālā sinhronizācija katrā piegājienā lejupielādē tikai jaunas ziņas, saglabājot zemu joslas platuma un krātuves izmantošanu vairākās vienlaicīgās pastkastēs.
Šifrēti akreditācijas dati
Visi IMAP un OAuth akreditācijas dati tiek šifrēti glabāšanas laikā ar AES-256-GCM, izmantojot atslēgu, kas iegūta no šifrēšanas paroles, kura iestatīta izvietošanas laikā.
Daudzlietotāju RBAC
Lomu piekļuves kontrole ļauj tev piešķirt atļaujas katram kontam papildu lietotājiem koplietojamiem arhīviem, ar pilnu piekļuves notikumu audita žurnālu.
Kāpēc izmantot Bichon pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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