Izvietot Apache Answer ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda jautājumu un atbilžu platforma komandas zināšanu bāzu, palīdzības centru un kopienas forumu veidošanai.
Izvēlies Apache Answer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Answer
Apache Answer ir atvērtā koda jautājumu un atbilžu (Q&A) platforma, kas izveidota, izmantojot Go un React, un izstrādāta, lai palīdzētu komandām un kopienām dalīties zināšanās, izmantojot meklējamu, sakārtotu jautājumu un atbilžu saskarni. Atšķirībā no vispārīgiem forumiem, katrs elements — atzīmēšana, reputācija, moderēšanas rīki un spraudņu sistēma — ir īpaši izveidots strukturētai zināšanu apkopošanai un izguvei.
Pašmitinot Apache Answer, tavas organizācijas iekšējās zināšanas tiek saglabātas tavā infrastruktūrā, bez lietotāja licences maksām un trešo pušu piekļuves datiem. Tavai kopienai augot, tu kontrolē konfigurāciju, integrācijas un mērogošanu, bez ierobežojumiem, ko uzliek SaaS pakalpojumu sniedzēja funkciju plāns vai cenu līmeņi.
Apache Answer galvenās iespējas
Strukturēts jautājumu un atbilžu interfeiss
Īpaši izveidots jautājumu un atbilžu izkārtojums ar bagātīgu teksta rediģēšanas un Markdown atbalstu atvieglo skaidru jautājumu un detalizētu atbilžu rakstīšanu nekā vispārējas nozīmes foruma programmatūra.
Atzīmēšana un Meklēšana
Organizē saturu ar visaptverošu marķēšanas sistēmu un uzlabotu meklēšanas filtrēšanu, lai komandas dalībnieki varētu atrast atbilstošas atbildes, neritinot cauri nesaistītām diskusijām.
Reputācija un spēļošana
Reputācijas punkti, emblēmas un lietotāju reitingi veicina aktīvu līdzdalību un izceļ uzticamākos dalībniekus, laika gaitā uzlabojot kopējo zināšanu kvalitāti.
Spraudņu sistēma
Paplašini funkcionalitāti un integrējies ar ārējiem rīkiem, izmantojot iebūvētu spraudņu arhitektūru, pielāgojot platformu tavas komandas esošajām darba plūsmām bez pielāgotas izstrādes.
Daudzvalodu atbalsts
Atbalsti starptautiskas komandas un kopienas ar iebūvētām daudzvalodu iespējām, novēršot valodu barjeras no sadarbīgas zināšanu apmaiņas.
Kāpēc izmantot Apache Answer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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