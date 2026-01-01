Artalk ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Artalk ar viena klikšķa instalāciju.

Vieglā, pašmitinātā komentāru sistēma ar Go aizmugursistēmu un 40 KB JavaScript logrīku, ko var iegult jebkurā mājaslapā.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Artalk ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Artalk VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Artalk

Artalk ir pašmitināta komentāru sistēma, kas sastāv no augstas veiktspējas Go servera un minimāla tīra JavaScript logrīka, ko var iegult jebkurā mājaslapā vai emuārā ar vienu skripta tagu. Atšķirībā no mākoņdatošanas komentāru platformām, Artalk glabā visus komentārus, lietotāju datus un moderēšanas vēsturi infrastruktūrā, ko tu kontrolē — bez trešo pušu piekļuves, datu vākšanas un abonēšanas maksām.

Aizmugursistēma atbalsta SQLite jau no paša sākuma ar iespēju migrēt uz MySQL vai PostgreSQL, pieaugot datplūsmai. Iekļauti ir moderēšanas rīki, e-pasta paziņojumi, sociālā pieteikšanās, surogātpasta filtrēšana, CAPTCHA un pilna administratora sānjosla. Pašmitināšana uz VPS nozīmē, ka tavi komentāru dati atbilst tavai datu saglabāšanas un privātuma politikai, nevis platformas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Artalk galvenās iespējas

Iegult jebkurā mājaslapā

Viens 40 KB JavaScript fragments savieno jebkuru mājaslapu vai statisku emuāru ar tavu Artalk instanci — nav nepieciešama ietvara atkarība vai būvēšanas solis.

Vairāku vietņu pārvaldība

Viena Artalk instance pārvalda komentārus vairākās vietnēs ar atsevišķiem administratora kontiem, moderēšanas rindām un paziņojumu iestatījumiem katrai vietnei.

Surogātpasts un CAPTCHA

Iebūvētas Akismet, Tencent un Aliyun surogātpasta filtrēšanas integrācijas, kā arī attēlu, slaidu, reCAPTCHA, hCaptcha un Turnstile CAPTCHA opcijas aizsargā komentāru sadaļas no robotiem.

Sociālā pieteikšanās

Komentētāji autentificējas, izmantojot GitHub, Google, Discord un 20 citus OAuth pakalpojumu sniedzējus, samazinot berzi, vienlaikus sasaistot komentārus ar reālām identitātēm.

Administratora sānjosla

Iebūvēta sānjosla ļauj vietnes administratoriem pārskatīt, apstiprināt, piespraust un dzēst komentārus, pārvaldīt lietotājus un skatīt lapas statistiku, neizejot no komentāru saskarnes.

Kāpēc izmantot Artalk pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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