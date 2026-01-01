Izvietot Artalk ar viena klikšķa instalāciju.
Vieglā, pašmitinātā komentāru sistēma ar Go aizmugursistēmu un 40 KB JavaScript logrīku, ko var iegult jebkurā mājaslapā.
Izvēlies Artalk VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Artalk
Artalk ir pašmitināta komentāru sistēma, kas sastāv no augstas veiktspējas Go servera un minimāla tīra JavaScript logrīka, ko var iegult jebkurā mājaslapā vai emuārā ar vienu skripta tagu. Atšķirībā no mākoņdatošanas komentāru platformām, Artalk glabā visus komentārus, lietotāju datus un moderēšanas vēsturi infrastruktūrā, ko tu kontrolē — bez trešo pušu piekļuves, datu vākšanas un abonēšanas maksām.
Aizmugursistēma atbalsta SQLite jau no paša sākuma ar iespēju migrēt uz MySQL vai PostgreSQL, pieaugot datplūsmai. Iekļauti ir moderēšanas rīki, e-pasta paziņojumi, sociālā pieteikšanās, surogātpasta filtrēšana, CAPTCHA un pilna administratora sānjosla. Pašmitināšana uz VPS nozīmē, ka tavi komentāru dati atbilst tavai datu saglabāšanas un privātuma politikai, nevis platformas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.
Artalk galvenās iespējas
Iegult jebkurā mājaslapā
Viens 40 KB JavaScript fragments savieno jebkuru mājaslapu vai statisku emuāru ar tavu Artalk instanci — nav nepieciešama ietvara atkarība vai būvēšanas solis.
Vairāku vietņu pārvaldība
Viena Artalk instance pārvalda komentārus vairākās vietnēs ar atsevišķiem administratora kontiem, moderēšanas rindām un paziņojumu iestatījumiem katrai vietnei.
Surogātpasts un CAPTCHA
Iebūvētas Akismet, Tencent un Aliyun surogātpasta filtrēšanas integrācijas, kā arī attēlu, slaidu, reCAPTCHA, hCaptcha un Turnstile CAPTCHA opcijas aizsargā komentāru sadaļas no robotiem.
Sociālā pieteikšanās
Komentētāji autentificējas, izmantojot GitHub, Google, Discord un 20 citus OAuth pakalpojumu sniedzējus, samazinot berzi, vienlaikus sasaistot komentārus ar reālām identitātēm.
Administratora sānjosla
Iebūvēta sānjosla ļauj vietnes administratoriem pārskatīt, apstiprināt, piespraust un dzēst komentārus, pārvaldīt lietotājus un skatīt lapas statistiku, neizejot no komentāru saskarnes.
Kāpēc izmantot Artalk pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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