Izvieto Paisa ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda personīgo finanšu uzskaites rīks, kas izmanto divkāršā ieraksta grāmatvedību, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību par aktīviem, izdevumiem un neto vērtību.
Izvēlies Paisa VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Paisa
Paisa ir pašmitināts personīgo finanšu izsekotājs, kas balstīts uz divkāršā ieraksta grāmatvedības modeli. Tas sniedz precīzu un pilnīgu priekšstatu par tavām finansēm — aktīviem, pasīviem, ienākumiem, izdevumiem un neto vērtību —, kas tiek izsekoti, izmantojot vienkārša teksta žurnāla failus, kuri pilnībā pieder tev. Atšķirībā no mākoņdatošanas finanšu lietotnēm, visi tavi dati paliek tavā serverī bez abonēšanas maksas un bez trešo pušu piekļuves taviem finanšu ierakstiem.
Tīmekļa saskarne pārveido tavu grāmatvedības žurnālu interaktīvos informācijas paneļos: izdevumu sadalījums pa kategorijām, aktīvu sadalījuma diagrammas, pensijas mērķu prognozes un ieguldījumu atdeves izsekošana ieguldījumu fondiem un akcijām. Vairāku valūtu atbalsts apstrādā finanses, kas izplatītas dažādās valstīs vai aktīvu klasēs.
Paisa galvenās iespējas
Divkāršā ieraksta grāmatvedība
Katrs darījums tiek ierakstīts ar atbilstošiem debetēšanas un kreditēšanas ierakstiem, nodrošinot tev matemātiski precīzu uzskaiti, kas automātiski atklāj kļūdas.
Tīrās vērtības informācijas panelis
Vienots skats apkopo visus aktīvus un pasīvus laika gaitā, parādot, kā tava kopējā finanšu situācija mainās katru mēnesi.
Investīciju atdeves uzskaite
Sekojiet ieguldījumu fondu un akciju veiktspējai ar XIRR aprēķiniem, lai tu vienmēr zinātu faktisko gada atdevi par katru ieguldījumu.
Budžeta un faktiskā analīze
Salīdzini plānotos izdevumus ar reālajiem izdevumiem pa kategorijām, lai noteiktu, kur tava nauda patiesībā aiziet, salīdzinājumā ar to, kur tu plānoji to tērēt.
Vienkārša teksta datu faili
Visi finanšu dati tiek glabāti cilvēkam lasāmos žurnālfailos, kurus tu vari rediģēt, pārvaldīt versijas un dublēt neatkarīgi no lietojumprogrammas.
Kāpēc izmantot Paisa pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.