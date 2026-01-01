Paisa ar atlaidi līdz 69%

Izvieto Paisa ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda personīgo finanšu uzskaites rīks, kas izmanto divkāršā ieraksta grāmatvedību, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību par aktīviem, izdevumiem un neto vērtību.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvieto Paisa ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Paisa VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Paisa

Paisa ir pašmitināts personīgo finanšu izsekotājs, kas balstīts uz divkāršā ieraksta grāmatvedības modeli. Tas sniedz precīzu un pilnīgu priekšstatu par tavām finansēm — aktīviem, pasīviem, ienākumiem, izdevumiem un neto vērtību —, kas tiek izsekoti, izmantojot vienkārša teksta žurnāla failus, kuri pilnībā pieder tev. Atšķirībā no mākoņdatošanas finanšu lietotnēm, visi tavi dati paliek tavā serverī bez abonēšanas maksas un bez trešo pušu piekļuves taviem finanšu ierakstiem.

Tīmekļa saskarne pārveido tavu grāmatvedības žurnālu interaktīvos informācijas paneļos: izdevumu sadalījums pa kategorijām, aktīvu sadalījuma diagrammas, pensijas mērķu prognozes un ieguldījumu atdeves izsekošana ieguldījumu fondiem un akcijām. Vairāku valūtu atbalsts apstrādā finanses, kas izplatītas dažādās valstīs vai aktīvu klasēs.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Paisa galvenās iespējas

Divkāršā ieraksta grāmatvedība

Katrs darījums tiek ierakstīts ar atbilstošiem debetēšanas un kreditēšanas ierakstiem, nodrošinot tev matemātiski precīzu uzskaiti, kas automātiski atklāj kļūdas.

Tīrās vērtības informācijas panelis

Vienots skats apkopo visus aktīvus un pasīvus laika gaitā, parādot, kā tava kopējā finanšu situācija mainās katru mēnesi.

Investīciju atdeves uzskaite

Sekojiet ieguldījumu fondu un akciju veiktspējai ar XIRR aprēķiniem, lai tu vienmēr zinātu faktisko gada atdevi par katru ieguldījumu.

Budžeta un faktiskā analīze

Salīdzini plānotos izdevumus ar reālajiem izdevumiem pa kategorijām, lai noteiktu, kur tava nauda patiesībā aiziet, salīdzinājumā ar to, kur tu plānoji to tērēt.

Vienkārša teksta datu faili

Visi finanšu dati tiek glabāti cilvēkam lasāmos žurnālfailos, kurus tu vari rediģēt, pārvaldīt versijas un dublēt neatkarīgi no lietojumprogrammas.

Kāpēc izmantot Paisa pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

Noel
Noel

Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

Omkar
Omkar

Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

Sylvain
Sylvain

Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.

Martin K
Martin K

Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

Sākt

Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot

Actual Budget

Actual Budget

Uz privātumu orientēta personīgo finanšu lietotne ar aplokšņu budžetēšanu

Izvēlēties
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Izvēlēties
Bigcapital

Bigcapital

Pašmitināta finanšu uzskaites platforma ar inteliģentu atskaišu veidošanu un vairāku valūtu atbalstu

Izvēlēties
Skatīt visas lietotnes

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.