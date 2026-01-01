Uzstādi Bigcapital ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta finanšu grāmatvedības platforma ar vairāku valūtu atbalstu, inteliģentu atskaišu veidošanu un pilnīgu divkāršā ieraksta virsgrāmatu.
Izvēlies Bigcapital VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bigcapital
Bigcapital ir moderna atvērtā koda finanšu grāmatvedības platforma, kas izstrādāta kā pašmitināta alternatīva QuickBooks, Xero un Wave. Tā ievieš pilnu divkāršā ieraksta galveno virsgrāmatu ar vairāku valūtu atbalstu, klientu un piegādātāju ierakstiem, rēķinu izrakstīšanu un rēķiniem, krājumu uzskaiti, manuālajiem žurnāliem un inteliģentu atskaišu veidošanu — finanšu pārskatiem, naudas plūsmu, debitoru un kreditoru parādu novecošanu un nodokļu kopsavilkumiem — visi ģenerēti no pamatā esošās virsgrāmatas.
Pašmitinot Bigcapital savā VPS, klientu rēķini, bankas darījumi un finanšu ieraksti paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis tiek nodoti SaaS grāmatvedības pakalpojumam. Platforma atbalsta vairākus uzņēmumus (nomniekus) katrā instancē ar izolētām datubāzēm, integrējas ar Stripe un Plaid maksājumiem un bankas plūsmām, un nodrošina visaptverošu API pielāgotām integrācijām un atskaišu veidošanai.
Bigcapital galvenās iespējas
Divkāršā ieraksta virsgrāmata
Pilnīga divkāršā ieraksta galvenā grāmata ar kontu plānu, manuāliem žurnāliem un auditiem piemērotu darījumu vēsturi, kas tieši atbilst standarta grāmatvedības darba plūsmām.
Daudzvalūtu
Iebūvēts vairāku valūtu atbalsts ar konfigurējamiem valūtas maiņas kursu avotiem rēķiniem, pavaddokumentiem un atskaitēm starptautiskiem klientiem un piegādātājiem.
Rēķini un norēķini
Klientu rēķinu izrakstīšana ar maksājumu izsekošanu, piegādātāju rēķini ar maksājumu plānošanu, atkārtoti darījumi un PDF ģenerēšana, izmantojot komplektā iekļauto Gotenberg integrāciju.
Inteliģenti pārskati
Peļņa un zaudējumi, bilance, naudas plūsma, debitoru/kreditoru parādu novecošana, PVN pārskati un pielāgojami finanšu pārskati, kas ģenerēti no virsgrāmatas reāllaikā.
Daudzlietotāju pēc uzbūves
Katrs uzņēmums iegūst savu izolētu datubāzi, tādējādi viena instance var pārvaldīt vairākus uzņēmumus ar stingru datu atdalīšanu.
Kāpēc izmantot Bigcapital pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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