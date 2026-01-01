Bigcapital ar atlaidi līdz 69%

Uzstādi Bigcapital ar viena klikšķa instalāciju.

Pašmitināta finanšu grāmatvedības platforma ar vairāku valūtu atbalstu, inteliģentu atskaišu veidošanu un pilnīgu divkāršā ieraksta virsgrāmatu.

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Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Uzstādi Bigcapital ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Bigcapital VPS plānu

Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Bigcapital

Bigcapital ir moderna atvērtā koda finanšu grāmatvedības platforma, kas izstrādāta kā pašmitināta alternatīva QuickBooks, Xero un Wave. Tā ievieš pilnu divkāršā ieraksta galveno virsgrāmatu ar vairāku valūtu atbalstu, klientu un piegādātāju ierakstiem, rēķinu izrakstīšanu un rēķiniem, krājumu uzskaiti, manuālajiem žurnāliem un inteliģentu atskaišu veidošanu — finanšu pārskatiem, naudas plūsmu, debitoru un kreditoru parādu novecošanu un nodokļu kopsavilkumiem — visi ģenerēti no pamatā esošās virsgrāmatas.

Pašmitinot Bigcapital savā VPS, klientu rēķini, bankas darījumi un finanšu ieraksti paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis tiek nodoti SaaS grāmatvedības pakalpojumam. Platforma atbalsta vairākus uzņēmumus (nomniekus) katrā instancē ar izolētām datubāzēm, integrējas ar Stripe un Plaid maksājumiem un bankas plūsmām, un nodrošina visaptverošu API pielāgotām integrācijām un atskaišu veidošanai.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Bigcapital galvenās iespējas

Divkāršā ieraksta virsgrāmata

Pilnīga divkāršā ieraksta galvenā grāmata ar kontu plānu, manuāliem žurnāliem un auditiem piemērotu darījumu vēsturi, kas tieši atbilst standarta grāmatvedības darba plūsmām.

Daudzvalūtu

Iebūvēts vairāku valūtu atbalsts ar konfigurējamiem valūtas maiņas kursu avotiem rēķiniem, pavaddokumentiem un atskaitēm starptautiskiem klientiem un piegādātājiem.

Rēķini un norēķini

Klientu rēķinu izrakstīšana ar maksājumu izsekošanu, piegādātāju rēķini ar maksājumu plānošanu, atkārtoti darījumi un PDF ģenerēšana, izmantojot komplektā iekļauto Gotenberg integrāciju.

Inteliģenti pārskati

Peļņa un zaudējumi, bilance, naudas plūsma, debitoru/kreditoru parādu novecošana, PVN pārskati un pielāgojami finanšu pārskati, kas ģenerēti no virsgrāmatas reāllaikā.

Daudzlietotāju pēc uzbūves

Katrs uzņēmums iegūst savu izolētu datubāzi, tādējādi viena instance var pārvaldīt vairākus uzņēmumus ar stingru datu atdalīšanu.

Kāpēc izmantot Bigcapital pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

Noel
Noel

Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

Omkar
Omkar

Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

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Sylvain

Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.

Martin K
Martin K

Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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