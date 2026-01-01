Uzstādīt Actual Budget ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēta personīgo finanšu lietotne, kas izmanto aplokšņu budžetēšanu, lai katram dolāram piešķirtu mērķi.
Izvēlies Actual Budget VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Actual Budget
Actual Budget ir ātra, lokāli orientēta personīgo finanšu lietotne, kas veidota ap aplokšņu budžetēšanas metodoloģiju — katrs nopelnītais dolārs tiek piešķirts konkrētai kategorijai, pirms tu to iztērē. Sākotnēji komerciāls produkts, to atvērtā koda formātā publicēja tā radītājs, un tagad to uztur aktīva kopiena, padarot to par vienu no spējīgākajām bezmaksas alternatīvām YNAB.
Tā kā Actual Budget izmanto lokāli orientētu arhitektūru, tavi finanšu dati paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis trešās puses mākonī. Vairāku ierīču sinhronizācija joprojām darbojas, izmantojot tavu pašu mitināto serveri, un papildu pilnīga šifrēšana aizsargā datus pārsūtīšanas laikā. Bankas savienojumi, izmantojot SimpleFIN (ASV/Kanāda) un GoCardless (ES/AK), automātiski importē darījumus, savukārt YNAB importa atbalsts padara migrāciju vienkāršu.
Actual Budget galvenās iespējas
Aploksnes budžetēšana
Piešķir katru dolāru konkrētai kategorijai pirms tērēšanas, nodrošinot Tev skaidru plānu, kas balstīts uz faktiskajiem ienākumiem, nevis aptuvenām aplēsēm.
Vietēji prioritāras datu īpašumtiesības
Tavi finanšu dati tiek glabāti tavā paša serverī, nevis komerciālā mākonī — aizsargājot sensitīvu konta informāciju no trešo pušu pārkāpumiem vai piegādātāja politikas izmaiņām.
Daudzierīču sinhronizācija
Sinhronizē budžetus starp tālruņiem, planšetdatoriem un datoriem, izmantojot tavu paša mitināto serveri, lai katrs mājsaimniecības loceklis redzētu vienādus, aktuālus datus.
Bankas konta integrācija
Savienojies ar reāliem bankas kontiem, izmantojot SimpleFIN (ASV/Kanāda) vai GoCardless (ES/AK), lai automātiski importētu darījumus, samazinot manuālu datu ievadi.
Detalizēti finanšu pārskati
Iebūvēti pārskati par tīro vērtību, naudas plūsmu un tēriņu tendencēm sniedz tev pārskatāmību, lai tu varētu pieņemt pārdomātus finanšu lēmumus bez atsevišķas izklājlapas.
Kāpēc izmantot Actual Budget pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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