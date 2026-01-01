Instalē Budge ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta personīgo finanšu lietotne privāto izdevumu uzskaitei, budžeta plānošanai un finanšu mērķu pārvaldībai.
Izvēlies Budge VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Budge
Budge ir personīgo finanšu budžeta plānošanas lietotne, kas palīdz indivīdiem un ģimenēm sekot līdzi izdevumiem, uzraudzīt tēriņu paradumus un strādāt pie finanšu mērķu sasniegšanas, izmantojot pieejamu tīmekļa saskarni. Tā atbalsta vairākus kontu veidus, pielāgotas tēriņu kategorijas un regulāru darījumu pārvaldību, sniedzot lietotājiem pilnīgu priekšstatu par viņu finansiālo stāvokli, neizmantojot mākoņdatošanas finanšu pakalpojumus.
Budge pašmitināšana tavā VPS nodrošina, ka bankas rekvizīti, tēriņu vēsture un finanšu mērķi paliek pilnībā tavā infrastruktūrā — nekad netiek kopīgoti ar trešo pušu platformām vai izmantoti reklāmas profilēšanai. Pastāvīga krātuve saglabā gadiem ilgu finanšu vēsturi, kas ir pieejama no jebkuras ierīces, izmantojot atsaucīgu pārlūkprogrammas saskarni.
Budge galvenās iespējas
Izdevumu uzskaite
Reģistrē un kategorizē darījumus dažādos kontu veidos — norēķinu, krājkontos, kredītkartēs un skaidrā naudā — lai uzturētu precīzu finanšu uzskaiti.
Budžeta uzraudzība
Iestati tēriņu limitus pa kategorijām un seko līdzi progresam reāllaikā, lai tu uzreiz zinātu, kad pastāv risks pārsniegt budžetu.
Vizuālie tēriņu pārskati
Diagrammas un informācijas paneļi uzreiz atklāj tēriņu paradumus un budžeta izpildi, padarot viegli nosakāmu, kur katru mēnesi tiek tērēta nauda.
Mērķu izsekošana
Nosaki uzkrājumu vai parādu samazināšanas mērķus un laika gaitā uzraugi progresu, pārvēršot abstraktus finanšu mērķus izmērāmos atskaites punktos.
Privātums – prioritāte
Visi finanšu dati tiek glabāti lokāli tavā VPS bez ārējas koplietošanas, tādējādi pasargājot sensitīvu informāciju no reklāmas tīkliem un datu brokeriem.
Kāpēc izmantot Budge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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