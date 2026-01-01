Ieviests superproduktivitāti ar viena klikšķa instalāciju.
Uzlabots uzdevumu pārvaldnieks, apvienojot uzdevumu sarakstus, laika uzskaiti, Pomodoro taimeri un integrācijas ar Jira, GitHub un GitLab vienā rīkā.
Izvēlies Super Productivity VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Super Productivity
Super Productivity apvieno uzdevumu pārvaldību, laika uzskaiti un izstrādātāju rīku integrācijas vienā lietojumprogrammā. Tā apvieno strukturētus uzdevumu sarakstus ar Pomodoro balstītu laika sadalīšanu blokos, automātisku darba laika uzskaites lapu ģenerēšanu un tiešas integrācijas ar Jira, GitHub, GitLab un Trello — lai piešķirtie uzdevumi nonāktu tavā uzdevumu sarakstā bez manuālas ievades un darba žurnāli automātiski sinhronizētos atpakaļ.
Pašmitināšana tavā VPS padara Super Productivity pieejamu no jebkuras pārlūkprogrammas, neinstalējot darbvirsmas lietotni, vienlaikus saglabājot tavus uzdevumu datus, klientu informāciju un darba modeļus infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Bez analītikas, bez telemetrijas un bez maksas par lietotāju.
Super Productivity galvenās iespējas
Integrēta laika uzskaite
Uzskaiti laiku par katru uzdevumu ar automātisku darba laika uzskaites lapu ģenerēšanu — ideāli piemērots klientu rēķiniem, sprintu atskaitēm un izpratnei par to, kur tiek pavadītas tavas stundas.
Pomodoro taimeris
Iebūvēts Pomodoro tehnikas atbalsts ar konfigurējamiem darba un pārtraukumu intervāliem, kā arī atgādinājumi, lai saglabātu fokusu un novērstu izdegšanu.
Jira un GitHub sinhronizācija
Automātiski importē piešķirtās Jira biļetes un GitHub problēmas tavā uzdevumu sarakstā un nosūti darba žurnālus atpakaļ, lai uzturētu projektu rīkus sinhronizētus.
Apakšuzdevumi un projekti
Organizē darbu ar hierarhiskiem apakšuzdevumiem, projektiem un krāsu kodētām atzīmēm, lai sarežģītas iniciatīvas paliktu strukturētas un pārvaldāmas.
Produktivitātes rādītāji
Izseko pabeigtos uzdevumus, koncentrēšanās laiku un ikdienas paradumus laika gaitā, lai tu varētu identificēt darbplūsmas vājās vietas un uzlabot savus ieradumus.
Kāpēc izmantot Super Productivity pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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