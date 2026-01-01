Izvietot JobOps ar viena klikšķa instalāciju.
Pašuzturēta darba meklēšanas sistēma, kas meklē sludinājumu portālos, pielāgo CV, novērtē atbilstību un izseko katru pieteikumu no viena vadības paneļa.
Izvēlies JobOps VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar JobOps
JobOps piemēro DevOps principus darba meklēšanai. Tas meklē LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna un vairāk nekā 10 citās darba sludinājumu vietnēs no viena ekrāna, novērtē katru rezultātu atbilstoši tavam profilam, ģenerē amatam pielāgotu CV un seko līdzi katram pieteikumam vienuviet.
Tas apzināti neveic automātisku pieteikšanos — personāla atlases speciālisti var atklāt automatizētus pieteikumus, tāpēc JobOps nodrošina tev ātrumu, nezaudējot kvalitāti.
Pašmitināšana tavā VPS saglabā tavu CV, meklēšanas vēsturi, Gmail izsekošanas žetonus un AI pakalpojumu sniedzēja atslēgas tavā pilnīgā kontrolē, nevis trešās puses SaaS ietvaros. Cauruļvads visus datus lokāli glabā SQLite kopā ar ģenerētajiem PDF failiem, tāpēc pilnīgs katras meklēšanas un pieteikuma ieraksts paliek infrastruktūrā, kas pieder tev.
JobOps galvenās iespējas
Daudzdēļu meklēšana
Iegūsti datus no vairāk nekā 10 darba sludinājumu portāliem, tostarp LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe un Seek, izmantojot vienu meklēšanas interfeisu.
AI atbilstības vērtēšana
Novērtē katru darbu no 0 līdz 100 pret savu profilu, lai tu koncentrētos tikai uz tām lomām, kurām ir vērts pieteikties, nevis manuāli šķirotu simtiem.
Pielāgota CV ģenerēšana
Pārraksti savu CV katrai lomai automātiski, eksportē to kā pulētu PDF lokāli vai izmantojot Reactive Resume integrāciju.
Gmail izsekošanas iesūtne
Savienot Gmail un automātiski noteikt interviju ielūgumus, piedāvājumus un atteikumus, lai atjauninātu pieteikuma statusu bez izklājlapām.
Izmanto savu AI
Pievieno OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex vai jebkuru ar OpenAI saderīgu galapunktu, piemēram, Ollama vai LM Studio.
Visa sponsorēšanas pārbaudes
Pārbaudi Apvienotās Karalistes vīzas sponsorēšanas statusu sludinājumos un parādi tikai tās lomas, kas atbilst tavām darba atļaujas prasībām.
Kāpēc izmantot JobOps pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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