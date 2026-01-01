Instalē Drupal ar vienu klikšķi.
Uzņēmuma līmeņa atvērtā koda CMS, kas darbina miljoniem mājaslapu visā pasaulē, sākot no personīgajiem blogiem līdz liela mēroga valdības portāliem.
Izvēlies Drupal VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Drupal
Drupal ir nobriedusi, uzņēmuma līmeņa satura pārvaldības sistēma, kurai uzticas valdības, universitātes, mediju uzņēmumi un Fortune 500 organizācijas visā pasaulē. Tās modulārā arhitektūra un plašā ekosistēma ar vairāk nekā 50 000 ieguldītajiem moduļiem ļauj komandām veidot jebko, sākot no vienkāršas redakcionālas vietnes līdz sarežģītai vairāku vietņu digitālajai platformai, nepieskaroties nevienai pielāgota koda rindiņai.
Drupal bezgalvas CMS iespējas, robusts API slānis un detalizēta atļauju sistēma padara to piemērotu organizācijām, kurām nepieciešams pārvaldīt saturu vairākos kanālos — tīmeklī, mobilajās ierīcēs un ārpus tām — vienlaikus saglabājot stingras redakcionālās darbplūsmas un atbilstības prasības. Šī izvietošana savieno Drupal ar PostgreSQL aizmugursistēmu ražošanas līmeņa uzticamībai un veiktspējai.
Drupal galvenās iespējas
Elastīga satura modelēšana
Definē pielāgotus satura tipus un laukus, lai precīzi atbilstu tavam redakcionālajam darba procesam, neesot ierobežotam ar fiksētu datu struktūru.
Bezgalvas CMS un REST API
Padari saturu pieejamu, izmantojot RESTful vai JSON:API saskarni, lai front-end komandas varētu veidot pielāgotas pieredzes jebkurā ietvarā.
Detalizētas lomas un atļaujas
Kontrolējiet precīzi, ko katra lietotāja loma var izveidot, rediģēt, publicēt vai dzēst visā vietnes hierarhijā.
Daudzvalodu atbalsts
Iebūvētā tulkošana un valodu pārvaldība ļauj tev publicēt saturu desmitiem valodu no vienas instalācijas.
Plaša moduļu ekosistēma
Vairāk nekā 50 000 moduļu paplašina Drupal ar e-komerciju, SEO, multivides pārvaldību un trešo pušu pakalpojumu integrācijām.
Kāpēc izmantot Drupal pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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