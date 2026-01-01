Izvietot Otter Wiki ar viena klikšķa instalāciju.
Minimālistiska pašmitināta vikivietne ar Git nodrošinātu lapu vēsturi, Markdown rediģēšanu un lietotāju piekļuves kontroli vienā konteinerī.
Izvēlies An Otter Wiki VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar An Otter Wiki
Otter Wiki ir viegls, pašu mitināts wiki, kas glabā visas lapas Git repozitorijā un lietotāja datus SQLite — nav nepieciešams atsevišķs datubāzes pakalpojums. Rakstīts Python valodā ar tīru Bootstrap saskarni, tas atbalsta Markdown rediģēšanu, failu pielikumus un pilnu lapas versiju vēsturi, ko nodrošina Git izmaiņas.
Pašmitināšana tavā VPS saglabā visu wiki saturu tavā kontrolē, ar detalizētiem piekļuves noteikumiem, kas var ierobežot lasīšanu un rediģēšanu tikai reģistrētiem vai administratora apstiprinātiem lietotājiem. Viena konteinera dizains nozīmē, ka nav nepieciešams nodrošināt neko vairāk par nosauktu sējumu un pašu konteineru.
An Otter Wiki galvenās iespējas
Git balstīta vēsture
Katrs lapas labojums tiek automātiski saglabāts kā Git komits, nodrošinot tev pilnīgu versiju vēsturi, ko tu vari pārlūkot, salīdzināt un atjaunot, izmantojot tīmekļa saskarni.
Markdown rediģēšana
Raksti un rediģē lapas Markdown formātā, izmantojot tiešraides priekšskatījuma redaktoru — bez jebkāda veida patentēta formāta vai bagātinātā teksta bloķēšanas.
Piekļuves kontrole
Lasīšanas, rakstīšanas un pielikumu atļaujas tiek konfigurētas neatkarīgi anonīmiem apmeklētājiem, reģistrētiem lietotājiem un administratora apstiprinātiem lietotājiem.
Failu pielikumi
Augšupielādēt un iegult attēlus un failus tieši vikilapās, kas tiek glabāti kopā ar lapas saturu pastāvīgajā datu apjomā.
Lietotāju pārvaldība
Iebūvēta reģistrācija ar izvēles e-pasta apstiprinājumu un administratora apstiprināšanas darbplūsmām sniedz pilnīgu kontroli pār to, kas var sniegt ieguldījumu.
Kāpēc izmantot An Otter Wiki pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.