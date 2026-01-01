WordPress uzstādīšana ar vienu klikšķi.
Pasaulē populārākā CMS, kas darbina vairāk nekā 40% no visām mājaslapām, ar tūkstošiem tēmu un spraudņu.
Izvēlies WordPress VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WordPress
WordPress ir pasaulē populārākā satura pārvaldības sistēma, kas darbina vairāk nekā 40% visu vietņu internetā. Tā nodrošina elastīgu publicēšanas platformu emuāriem, biznesa mājaslapām, portfolio, e-komercijas veikaliem un citiem — ar vizuālo redaktoru, tēmu sistēmu un desmitiem tūkstošu spraudņu ekosistēmu.
Pašmitināšana WordPress uz VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavas vietnes veiktspēju, drošību un datiem bez ikmēneša platformas maksām. Šī veidne ietver MySQL uzticamai datubāzes glabāšanai, un maršrutēšana caur iepriekš instalēto Traefik reversā starpniekserveri nodrošina automātisku HTTPS tavam domēnam jau no pirmās izvietošanas.
WordPress galvenās iespējas
Milzīga spraudņu ekosistēma
Izvēlies no vairāk nekā 60 000 bezmaksas un premium spraudņiem, lai pievienotu e-komerciju, SEO, veidlapas, kešatmiņu un jebkādu citu funkcionalitāti.
Tēmu bibliotēka
Izvēlies no tūkstošiem bezmaksas un komerciālu tēmu, lai uzreiz mainītu savas vietnes dizainu, nepieskaroties kodam.
Vizuālais bloku redaktors
Veido lapas ar Gūtenberga bloku redaktoru, izmantojot vilkšanas un nomešanas izkārtojuma rīkus, kas neprasa nekādas kodēšanas zināšanas.
Multisite atbalsts
Pārvaldi WordPress vietņu tīklu no vienas instalācijas, koplietojot tēmas un spraudņus visās vietnēs.
WooCommerce gatavs
Instalē WooCommerce, lai pārveidotu WordPress par pilnvērtīgu e-komercijas veikalu ar produktiem, norēķināšanās iespējām un maksājumiem.
Kāpēc izmantot WordPress pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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