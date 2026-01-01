Izvietot Apache JSPWiki ar viena klikšķa instalāciju.
Attīstīts uz Java balstīts wiki dzinējs ar iebūvētu versiju kontroli, pielikumiem, spraudņiem un JAAS nodrošinātu piekļuves kontroli.
Izvēlies Apache JSPWiki VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache JSPWiki
Apache JSPWiki ir funkcijām bagāta, uz Java balstīta wiki dzinējs, ko uztur kā augstākā līmeņa Apache projektu. Lapas tiek glabātas kā vienkārši teksta faili ar pilnu versiju vēsturi, savukārt pielikumi, lapu veidnes un plaša komplektā iekļauto spraudņu bibliotēka padara to piemērotu dokumentācijas centriem, zināšanu bāzēm un intraneta sadarbības vietnēm, kur stabilitāte un ilgmūžība ir svarīgāka par tendenču dzenāšanu.
Pašmitināšana JSPWiki uz tava VPS dod tev Apache licencētu wiki, kas pilnībā darbojas uz tava paša Tomcat konteinera, bez SaaS atkarībām, bez maksas par katru lietotāju un ar JAAS balstītu autentifikāciju, ko vari integrēt ar savu identitātes steku. Viss, sākot no wiki lapām līdz pielikumiem, atrodas vienā pastāvīgā sējumā, padarot dublēšanu un migrāciju vienkāršu.
Apache JSPWiki galvenās iespējas
Lapas versiju vēsture
Katrs labojums tiek fiksēts ar VersioningFileProvider, lai tu varētu salīdzināt versijas un atsaukt nevēlamās izmaiņas jebkurā laikā.
Pielikumi un multivide
Augšupielādē attēlus, dokumentus un citus failus tieši lapās, izmantojot iebūvētu pielikumu nodrošinātāju, kas visu uzglabā tavā VPS sējumā.
JAAS piekļuves kontrole
Detalizētas lapu un grupu atļaujas tiek nodrošinātas, izmantojot Java autentifikācijas un autorizācijas pakalpojumu, ar pievienojamām aizmugursistēmām LDAP vai pielāgotām jomām.
Spraudņu un veidņu bibliotēka
Paplašini lapas ar komplektā iekļautiem spraudņiem satura rādītājiem, meklēšanai, RSS un dinamiskam saturam, vai pārveido wiki izskatu ar JSP balstītām lapu veidnēm.
Apache marķēšanas sintakse
Raksti saturu vieglajā JSPWiki iezīmēšanas valodā ar makro, starpviki saitēm un tiešraides priekšskatījumu rediģēšanas laikā.
Kāpēc izmantot Apache JSPWiki pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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