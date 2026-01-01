Apache JSPWiki ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Apache JSPWiki ar viena klikšķa instalāciju.

Attīstīts uz Java balstīts wiki dzinējs ar iebūvētu versiju kontroli, pielikumiem, spraudņiem un JAAS nodrošinātu piekļuves kontroli.

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Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Apache JSPWiki ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Apache JSPWiki VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Apache JSPWiki

Apache JSPWiki ir funkcijām bagāta, uz Java balstīta wiki dzinējs, ko uztur kā augstākā līmeņa Apache projektu. Lapas tiek glabātas kā vienkārši teksta faili ar pilnu versiju vēsturi, savukārt pielikumi, lapu veidnes un plaša komplektā iekļauto spraudņu bibliotēka padara to piemērotu dokumentācijas centriem, zināšanu bāzēm un intraneta sadarbības vietnēm, kur stabilitāte un ilgmūžība ir svarīgāka par tendenču dzenāšanu.

Pašmitināšana JSPWiki uz tava VPS dod tev Apache licencētu wiki, kas pilnībā darbojas uz tava paša Tomcat konteinera, bez SaaS atkarībām, bez maksas par katru lietotāju un ar JAAS balstītu autentifikāciju, ko vari integrēt ar savu identitātes steku. Viss, sākot no wiki lapām līdz pielikumiem, atrodas vienā pastāvīgā sējumā, padarot dublēšanu un migrāciju vienkāršu.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Apache JSPWiki galvenās iespējas

Lapas versiju vēsture

Katrs labojums tiek fiksēts ar VersioningFileProvider, lai tu varētu salīdzināt versijas un atsaukt nevēlamās izmaiņas jebkurā laikā.

Pielikumi un multivide

Augšupielādē attēlus, dokumentus un citus failus tieši lapās, izmantojot iebūvētu pielikumu nodrošinātāju, kas visu uzglabā tavā VPS sējumā.

JAAS piekļuves kontrole

Detalizētas lapu un grupu atļaujas tiek nodrošinātas, izmantojot Java autentifikācijas un autorizācijas pakalpojumu, ar pievienojamām aizmugursistēmām LDAP vai pielāgotām jomām.

Spraudņu un veidņu bibliotēka

Paplašini lapas ar komplektā iekļautiem spraudņiem satura rādītājiem, meklēšanai, RSS un dinamiskam saturam, vai pārveido wiki izskatu ar JSP balstītām lapu veidnēm.

Apache marķēšanas sintakse

Raksti saturu vieglajā JSPWiki iezīmēšanas valodā ar makro, starpviki saitēm un tiešraides priekšskatījumu rediģēšanas laikā.

Kāpēc izmantot Apache JSPWiki pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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