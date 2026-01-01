Izvietot Nextcloud ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts produktivitātes komplekts ar failu sinhronizāciju, kopīgu rediģēšanu, kalendāru un videozvaniem — tavi dati, tava infrastruktūra.
Izvēlies Nextcloud VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Nextcloud
Nextcloud ir visaptveroša atvērtā koda produktivitātes platforma, kas aizstāj Google Workspace un Dropbox ar failu sinhronizāciju, reāllaika dokumentu rediģēšanu, kalendāru, kontaktpersonām, videokonferencēm un daudz ko citu. Ar darbvirsmas un mobilajiem klientiem katrai platformai tā nemanāmi integrējas ikdienas darbplūsmās, vienlaikus saglabājot visus datus tavā paša serverī.
Nextcloud pašmitināšana tavā VPS novērš abonēšanas maksas par lietotāju, novērš mākoņpakalpojumu sniedzēju noteiktos krātuves ierobežojumus un dod tev pilnīgu kontroli pār to, kur atrodas sensitīvi faili un saziņa — kritiski svarīgi komandām ar atbilstības prasībām vai privātuma problēmām.
Nextcloud galvenās iespējas
Failu sinhronizācija un koplietošana
Sinhronizē failus visās tavās ierīcēs ar datora un mobilajām lietotnēm, un kopīgo ar kolēģiem vai klientiem, izmantojot ar paroli aizsargātas, derīguma termiņu zaudējošas saites.
Sadarbības dokumentu rediģēšana
Rediģē dokumentus, izklājlapas un prezentācijas reāllaikā ar OnlyOffice vai Collabora integrāciju — nav nepieciešams Microsoft 365 abonements.
Kalendārs un kontakti
Pārvaldi kalendārus un kontaktus ar pilnu CalDAV/CardDAV atbalstu, sinhronizējoties tieši ar iOS, Android, macOS un Windows klientiem.
Video zvani un tērzēšana
Nextcloud Talk nodrošina pilnībā šifrētus videozvanus un komandas ziņapmaiņu tieši tavā Nextcloud instancē, nav nepieciešams trešās puses pakalpojums.
Lietotnes ekosistēma
Paplašini funkcionalitāti ar vairāk nekā 300 lietotnēm no Nextcloud lietotņu veikala, kas aptver visu, sākot no e-pasta līdz projektu pārvaldībai un pilnīgai šifrēšanai.
Kāpēc izmantot Nextcloud pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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