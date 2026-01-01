Izvietot Microcks ar viena klikšķa instalāciju.
CNCF inkubācijas platforma API izspēlei un līgumu testēšanai REST, GraphQL, gRPC un AsyncAPI protokolos.
Izvēlies Microcks VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Microcks
Microcks ir atvērtā koda, mākoņdatošanas platforma API imitēšanai un testēšanai visos galvenajos protokolos — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP un AsyncAPI. Tā vietā, lai uzturētu ar roku rakstītus stabus, komandas importē savus esošos API līgumus, un Microcks automātiski ģenerē reālistiskas imitācijas, kas atspoguļo reālu pakalpojumu darbību, paātrinot izstrādi, negaidot aizmugursistēmas komandas.
Kā CNCF inkubācijas projekts, Microcks ir veidots CI/CD integrācijai un dabiski iekļaujas DevOps cauruļvados. Pašmitināšana savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār taviem API testēšanas datiem, novērš ārējās SaaS atkarības un ļauj tev imitēt iekšējos pakalpojumus, ko mākoņtestēšanas platformas nekad nevar sasniegt.
Microcks galvenās iespējas
Daudzprotokolu API imitācija
Atdarināt REST, GraphQL, gRPC, SOAP un AsyncAPI pakalpojumus no vienas platformas — nav nepieciešami atsevišķi rīki katram protokolam.
Līguma vadīta testēšana
Importē OpenAPI, AsyncAPI, Postman vai gRPC specifikācijas un automātiski pārbaudi, vai tavas implementācijas atbilst saskaņotajiem līgumiem CI/CD cauruļvados.
Dinamiskas atbildes ģenerēšana
Izmanto veidnes un izteiksmes maketa atbildēs, lai ģenerētu reālistiskus, daudzveidīgus datus, nevis statiskus paraugus, uzlabojot testēšanas pārklājumu.
CI/CD cauruļvada integrācija
Iebūvēts atbalsts GitHub Actions, Jenkins un Tekton ļauj tev automātiski palaist atbilstības testus katrā izpildījumā bez manuālas iejaukšanās.
Postman kolekcijas imports
Izmanto atkārtoti tavas esošās Postman kolekcijas kā maketu definīcijas un testa komplektus, aizsargājot ieguldījumu, ko tava komanda jau ir veikusi API dokumentācijā.
Kāpēc izmantot Microcks pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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