Izvieto Adminer viena klikšķa instalācijā.
Viegls, pilnvērtīgs datubāzu pārvaldības rīks, kas atbalsta MySQL, PostgreSQL, SQLite un vēl 8 citas sistēmas.
Izvēlies Adminer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Adminer
Adminer ir viena faila PHP datubāzes pārvaldības rīks, kas nodrošina visaptverošas administrēšanas iespējas vairāk nekā 11 datubāzu sistēmām — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB un citām — izmantojot vienotu tīmekļa saskarni. Sākotnēji izveidots kā vienkāršāka alternatīva phpMyAdmin, tas neprasa sarežģītu instalēšanu un ir gatavs lietošanai tūlīt pēc izvietošanas.
Neskatoties uz tā minimālo resursu patēriņu, Adminer aptver pilnu datubāzes darbību klāstu: ierakstu pārlūkošanu un rediģēšanu, SQL vaicājumu izpildi ar sintakses izcelšanu, lietotāju un atļauju pārvaldību, datu importēšanu un eksportēšanu, un shēmas attiecību apskati. Tā tīrais dizains padara to vienlīdz noderīgu ātrai atkļūdošanai izstrādes laikā un ikdienas administrēšanai ražošanas vidēs.
Adminer galvenās iespējas
11+ datubāzu sistēmas
Pārvaldi MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB un citus no vienas saskarnes, novēršot nepieciešamību uzturēt atsevišķus rīkus katram datubāzes tipam.
Tūlītēja izvietošana
Iepakots kā viens PHP fails bez atkarībām ārpus servera, Adminer ir pieejams nekavējoties pēc palaišanas bez papildu konfigurācijas.
SQL vaicājumu redaktors
Pielāgotu SQL vaicājumu izpilde ar sintakses izcelšanu un strukturētiem rezultātiem padara vienkāršu datu pārbaudi, vaicājumu atkļūdošanu vai vienreizēju migrāciju veikšanu.
Imports un eksports
Importēt un eksportēt datus SQL un CSV formātos dublējumkopijām, migrācijai un datu koplietošanai ar ārējiem rīkiem vai komandas dalībniekiem.
Lietotāju un atļauju pārvaldība
Izveido, modificē un dzēs datubāzes lietotājus un to privilēģijas tieši no tīmekļa saskarnes, novēršot nepieciešamību pēc komandrindas piekļuves ikdienas piekļuves kontroles izmaiņu laikā.
Kāpēc izmantot Adminer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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