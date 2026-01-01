Izvietot 1Backend ar instalāciju vienā klikšķī.
Pašmitināta platforma AI lietojumprogrammu izveidei ar mērogojamiem mikropakalpojumiem un mikrofrontiem.
Izvēlies 1Backend VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar 1Backend
1Backend ir atvērtā koda platforma AI lietojumprogrammu piegādei kā saliekamus mikropakalpojumus un mikrofrontendus, viss no vienas pašu mitinātas vadības plaknes. Tā apvieno lietotāju pārvaldību, atļaujas, slepenos datus, konfigurāciju, maršrutēšanu, failu glabāšanu un AI modeļu pakalpojumu, lai komandas varētu koncentrēties uz lietojumprogrammas loģiku, nevis infrastruktūras salikšanu.
1Backend pašu mitināšana tavā VPS saglabā uzvednes, modeļu svarus, slepenos datus un klientu datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Iebūvētie pakalpojumi pēc pieprasījuma palaiž lokālus LLM un stabilas difūzijas konteinerus, nodrošinot tev ražošanai gatavu aizmugursistēmu AI produktiem bez piegādātāja piesaistes par katru žetonu.
1Backend galvenās iespējas
AI mikropakalpojumu izpildlaiks
Palaist un orķestrēt AI konteinerus — ieskaitot lokālos lielo valodu modeļus (LLM) un attēlu modeļus — tieši no aizmugursistēmas, bez nepieciešamības pēc ārēja orķestratora.
Iebūvēta identitāte
Lietotāju konti, lomas, atļaujas, organizācijas un API atslēgas tiek nodrošināti pēc noklusējuma, tādējādi katrs jauns pakalpojums automātiski pārmanto autentifikāciju.
Noslēpumi un konfigurācija
Šifrēta slepeno datu glabāšana un katrai lietotnei paredzēti konfigurācijas pakalpojumi glabā API atslēgas un iestatījumus ārpus koda un versiju kontroles.
Microfrontend hostings
Apkalpo vairākus priekšgalus caur vienu maršrutēšanas slāni, ļaujot neatkarīgām komandām izvietot UI moduļus, nepārbūvējot visu lietotni.
Bootstrap manifesti
Definē maršrutus, atļaujas, konfigurācijas un slepenos datus YAML manifestos atkārtojamai infrastruktūras kā koda izvietošanai dažādās vidēs.
Kāpēc izmantot 1Backend pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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